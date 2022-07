Paella, Empresas, España, Catalunya, ¿raciones… racionales…?

- Publicidad-

¿Ha compartido el lector una paella como “antes” se hacía? Paellera en medio. Cada comensal, su cuchara o tenedor. Una línea imaginaria fija en triángulos “la porción que corresponde” a cada uno. Prohibido invadir áreas laterales, aunque estén las mejores piezas. En Valencia me invitaron. El anfitrión se esmeró mucho. Lo puso todo. Le ayudó otra persona. En la mesa: partes iguales. Yo no aporté nada. Me pareció injusto. Pensé en la empresa, en España, en Catalunya.

Beneficios empresariales / cierres de empresa.

Dos publicaciones. CCOO: “los beneficios empresariales son la causa del aumento de precios”. Se refiere a empresas energéticas, financieras. Titular capcioso. Las grandes son sólo el 0,83% del total. ¿Y el 99% restante? Otra: “Los concursos de acreedores se disparan tras el fin de la moratoria”.

Como consultor, percibo demagogia sindical sobre beneficios empresariales. Perjudica a quienes dicen querer defender. Toda empresa precisa beneficios para sobrevivir, competir. Necesita innovar, invertir, amortizar, constantemente. Más beneficios: más recursos para sus “hambrientos” determinantes. Un país con empresas en pérdidas, dependientes de subvenciones: pobreza, paro, subdesarrollo. No se puede, debe, vivir siempre de la subvención. Grandes beneficios, bien repartidos, es positivo para todos. ¿Qué se prefiere?

¿Por qué “paella y empresas?

Una paella es como una empresa con 5 comensales progresivamente hambrientos:

Capital, accionistas. Crean, financian, arriesgan, invierten. Hay trabajadores emprendedores. ¿Apetito? Esperan: máxima seguridad en su inversión, rentabilidad, liquidez. Los accionistas acuden a quien optimice esos tres factores. Para atraer, retener, a los mejores accionistas, hay que ofrecerles más que otras alternativas a su alcance.

Trabajo, colaboradores. Aportan formación, experiencia, tiempo, motivación (¡o no!) Tienen “ideologías, modelos, “competencias”. Unos perciben la empresa como explotadora, enemiga. (Teoría X). Otros, oportunidad de realización y crecimiento. (Teoría Y o Z) ¿Apetito? Seguridad, ganar cada vez más, las mejores condiciones, con menos trabajo. Cambian de empresa para optimizar esos factores.

Proveedores. Aportan recursos materiales, servicios, financiación, etc. imprescindibles. ¿Apetito? Fidelidad, seguridad. Compras crecientes, a precios más altos. Cobro al contado o mínimo plazo. Priorizan vender a quien mejor responda.

Mercado. Clientes. Tienen necesidades, motivaciones, que desean satisfacer con lo que compran. ¿Apetito? Novedades, máxima calidad, servicio, al menor precio. Máximo plazo de pago. Compran a las mejores ofertas.

Sociedad. ¡Estado! Aporta marcos legales, reguladores, formación a profesionales, servicios muy diferentes a todos: Empresa, colaboradores, proveedores, clientes. ¿Apetito? Voracísimo a través de sus enormes enjambres de organismos, impuestos, etc. Creación puestos de trabajo, estabilidad, paz social.

Muy breve descripción de una realidad compleja. Cada “hambriento” condiciona, determina, al resto.

Alegoría: paella con cinco bocas progresivamente voraces. Empresa: entidad con cinco “entes” progresivamente hambrientos.

¿Qué sucede cuando uno quiere o “come” más sin pensar en los otros y sus circunstancias? ¿Qué sucede cuando el capital, colaboradores, proveedores, mercado, la sociedad no consiguen lo que esperan, precisan, en función de su aportación…? Lo contrario: ¿qué efectos si cada uno es responsable, corresponsable, para que haya cada vez más y mejor, con la mejor dotación? Deducible. ¿Qué “modelo” predomina en España? ¿Colaboración o conflicto? Diagnostique el lector.

¿Trasladable al conflicto España/Catalunya?

Totalmente. Se exige “pan para todos”. Eso exige que “alguien”, prepare campos, siembre, cuide lo sembrado, riegue, elimine malas hierbas, coseche, traslade el trigo, lo convierta en harina, haga el pan. Todos exigen comer, pocos siembran hasta hacer pan. Aplicable al arroz. Para que todos puedan comer paella, es necesario que “todos” sean corresponsables, “generen suficientemente”. ¿Sucede? No.

¿Cómo reaccionar cuando el Estado decide que unos coman más que lo que producen a costa de otros que siembran, generan mucho, pero les toca menos? Datos oficiales confirman desequilibrio “generación/recepción”. ¿Cómo calificar cuando el “hiper hambriento” Estado recauda mucho en Catalunya, pero no aporta? Lo demuestran cifras oficiales en Catalunya. Es la primera generadora de riqueza productiva, el 25% de exportaciones. El 16% de la población genera el 19% del PIB. Motor económico de Europa, según la UE. Pero el Estado no sólo no la cuida. La asfixia, ¡expolia! (The Wall Street Journal), no invierte. ¿Cómo deben reaccionar quienes saben que aportan un % muy alto de la paella, pero perciben un % mucho menor de arroz? Mientras sean “dependientes” ya saben qué sucede.

Paella/Empresa: 5 bocas, 5 factores en creciente exigencia.

Empresa: Sólo generando riqueza; actuando, repartiendo con criterios “funcionales”, podrá sobrevivir y satisfacer las diferentes expectativas. No hacerlo, aspirar o retirar más a costa de los otros: ¡conflicto, fracaso!

España/Catalunya: Sólo con “modelo común, democrático, justo, de futuro”, no de pasado; con visión “global”, objetiva, realista, habrá, integración, desarrollo, trabajo, prosperidad, para todos. ¿Sucede? No. ¿Qué opción tiene Catalunya? ¿Someterse, resignarse o…?

¿Diagnóstico…? ¿Pronóstico…?

¿Se actúa para que haya cada vez más paella y cada “hambriento” se sienta satisfecho en función de su aportación, competencias, expectativas…? ¿O lo contrario…?

Si España quiere contar con el granero de Catalunya, ¿qué es lo coherente?

Si Catalunya quiere consumir el arroz que siembra y cosecha ¿qué es lo coherente?

¿Dependencia negativa o independencia positiva…?