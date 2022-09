PACMA a Pedro Sánchez: «La sociedad española no le va a perdonar que excluya a los perros de caza de la Ley de Protección»

- Publicidad-

Ante la enmienda presentada por el PSOE para excluir a los perros utilizados para la caza de la futura Ley de Protección Animal, PACMA ha exigido a Pedro Sánchez en un escrito que la retire. La formación política, se ha dirigido a Presidencia, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, que fue quien lo anunció el pasado 8 de septiembre.

En el documento solicitan que no sólo no se excluya a estos animales del Proyecto de Ley de Protección, sino «que se incluya en el mismo la prohibición de utilizar y explotar animales como herramientas de caza o guarda, ya sean perros, hurones, aves o cualquier otro animal».

Asimismo, adelantan que informarán al Parlamento Europeo de la intención del PSOE.

«El Partido Socialista aún está a tiempo de retirar y cambiar el sentido de su enmienda, demostrando ser el partido progresista que dicen ser. Ni siquiera los partidos de derecha han diferenciado a estos animales en las leyes autonómicas de protección animal. Mucho menos los han excluido. Que lo hiciera el PSOE en 2022 sería desolador», han manifestado.

El PSOE contraviene las recomendaciones del Parlamento Europeo

Según PACMA, «es vergonzoso que el resto de países europeos tengan que explicar a España que modalidades de caza como la montería con rehala están prohibidas por su extrema crueldad fuera del país. Los eurodiputados no entienden cómo la legislación española no solo no las prohíbe, sino que, además, las protege y las fomenta mediante subvenciones y declaraciones como las de bien de interés cultural. Es hora de que estas y otras prácticas extremadamente crueles con los animales desaparezcan».

La advertencia a Pedro Sánchez de que la «la sociedad española no se lo va a perdonar», se basa en que, en las últimas décadas, «se ha generado un movimiento imparable de concienciación y sensibilización sobre la defensa y la protección que debe otorgarse a la naturaleza en general y a los animales en particular».

Perros como «elemento de explotación»

Por otro lado, PACMA ha afeado las declaraciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el pasado noviembre, cuando éste se preguntaba, en relación a los perros explotados para la caza y guarda de ganado, si eran animales de compañía. Añadía a continuación que los considera un “elemento de la explotación”.

«Algo sorprendente, consideramos, viniendo de un ministro del mismo partido que había presentado la Proposición de Ley de modificación del Código Civil sobre el régimen jurídico de los animales, con la finalidad de que dejaran de ser considerados, precisamente, elementos. Planas afirmó también entonces que el acompañamiento por perros de rehala en la caza tiene que ser objeto de una consideración singular«

A este respecto, Eva Ramos, asesora jurídica de PACMA, ha manifestado que «España, Sr. Planas, es el único país de la Unión Europea donde aún se permite la caza con rehalas, y los perros que son obligados a formar parte de las mismas, ya son, tristemente, objeto de un trato singular«.

Maltrato y abandono al terminar la temporada

Cada año, al terminar la temporada, miles son abandonados y sacrificados de maneras terribles «ahorcados, tirados en pozos, quemados… Además, las condiciones en las que muchos cazadores mantienen a estos animales, como venimos denunciando desde hace años, son pésimas: permanentemente atados a cortas cadenas, bebiendo agua insalubre y durmiendo sobre sus propios excrementos».

Así lo denunciaba también el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los Animales en la carta abierta que envió al Gobierno y las comunidades autónomas en marzo de 2021.

«De nada sirve que el Código Civil les reconozca como seres sensibles, si ese reconocimiento no se traduce en modificaciones efectivas y pragmáticas en el resto de normas concernientes a los animales», apunta Ramos.

Desde PACMA anuncian que informarán al Parlamento Europeo sobre la pretensión del PSOE de excluir a los perros utilizados para la caza y guarda de ganado del Proyecto de Ley de Protección de los Animales, «no sólo desoyendo las reclamaciones del Intergrupo, sino contraviniéndolas directamente».