Pablo Iglesias y el día 14 de mayo de 2022

Hola Pablo.

No nos conocemos, pero eso no impidió que el 8 de abril de 2017 escribieras un tweet diciendo que “Domingo Sanz nos hace en este artículo una crítica muy sensata. Debemos hacer más”.

Te referías a “Cassandra, la decisión de Bastián y Podemos”, que aún vive en los buscadores. También he vuelto a encontrar tu tweet.

Después escribí otras cosas. Por ejemplo, el 15 de mayo de 2018 uno titulado “En Podemos les cuesta mucho decir ‘república’”, sobre una entrevista de Julia Otero a Julio Rodríguez cuatro días antes. Los malabarismos del ex JEMAD para no pronunciar el nombre de la forma de Estado vigente en la gran mayoría de los países del mundo, pero tabú en España, me llevaron al teclado.

Nada puedo contarte sobre la monarquía española que no sepas mejor que yo. Por eso, me limitaré a un hecho del pasado, pero decisivo y que, en mi opinión, implica la asunción de una deuda moral ante la sociedad española de cualquier persona que haya participado en política desde 1978.

Las noticias de cada día demuestran que la democracia española se sigue degradando al ritmo al que afloran las consecuencias de una actividad política envenenada desde la gran estafa que Adolfo Suárez perpetró en 1976 al averiguar que, en caso de celebrarse el referéndum que le pedían en Europa sobre la forma de Estado, el pueblo español habría elegido república. Lo supo gracias a unas encuestas que había encargado en secreto,

Lo desveló Victoria Prego en televisión el 18 de noviembre de 2016, cuando mostró el vídeo de una entrevista mantenida con Suárez en 1995. Tardó 21 años en cumplir con su obligación profesional y, además, había dejado que pasaran dos y medio tras fallecer él, pero yo creo que, si UP no hubiera conseguido más de setenta diputados cuatro meses antes, quizás la periodista se habría “olvidado” de enseñar el vídeo.

Suárez también le dijo a Prego que, tras el resultado de la encuesta, decidió incluir al Rey en la Ley para la Reforma Política de 1976. A continuación, defendió ante el PSOE, el PCE y los nacionalistas catalanes y vascos que la monarquía había recibido el “sí” de la voluntad popular. Con ello consiguió implicar a González, Carrillo y otros, e impedir la ruptura democrática, pues ningún político de entonces podía confesar públicamente que aceptaba la monarquía por miedo a una nueva guerra civil.

Siempre lo he pensado, pero aquel referéndum de finales de 1976 fue la gran maniobra de la Transición, pues al tándem Juan Carlos I-Adolfo Suárez le sirvió tanto para neutralizar a muchos franquistas como a todos los demócratas con peso político en aquel momento.

Mucho ha llovido desde entonces y, en lugar de especular, prefiero, ahora que lo ves con la ventaja de la distancia, preguntarte por qué acudiste a reuniones de cualquier clase con Felipe VI. Como sabes, hay algún grupo parlamentario que no lo ha hecho jamás, la ley no les ha castigado por ello y tampoco han perdido escaños en el Congreso. O a qué vino lo de regalarle un “Juego de tronos” en abril de 2015. Por poner dos ejemplos.

Porque, pienso ¿no habría conseguido Podemos un efecto mediático mucho mayor si, en lugar de acudir a la Zarzuela, hubieras convocado cada vez a los medios para explicar los motivos concretos de tu ausencia y, de paso, dejar claro que, por fin, había un partido político importante que, además, era republicano y consecuente con sus propios estatutos?

Me gustaría saber qué opinas hoy de aquello. Aunque sea agua pasada, esta vez sí que mueve el molino. Al asumir en persona errores concretos, estarías quitando un peso de encima a quienes ahora lideran Podemos.

Pero hoy te quería pedir otra cosa.

El próximo 14 de mayo habrán pasado once años menos un día de aquel 15M que nunca olvidarás.

Será por casualidad, pero, como bien sabes, se ha constituido la Plataforma Consulta Popular Monarquía o República y el 14 de mayo sacarán las urnas a la calle en muchas ciudades y pueblos de todas las Comunidades Autónomas, convocando a votar por una de las dos formas de Estado.

Te decía que lo sabes bien porque acabo de ver el #48 de La Base en el que entrevistas a Elena Torres, representante de la Plataforma. Nos ha informado de los detalles de la consulta popular del 14 de mayo.

Se trata, por tanto, de una movilización pacífica, de contenido político y muy necesaria. Aunque no tendrá consecuencias legales, debería contar con el apoyo y la participación activa de todos los demócratas de cualquier tendencia política.

Me gustaría, Pablo, que colabores activamente el próximo 14 de mayo con tu participación activa en alguna de las mesas de votación.

Yo voy a hacerlo. Si te decides y lo anuncias, lo disfrutarás tú y también millones de personas.

Muchas gracias por tu tiempo.