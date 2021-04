Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha reivindicado la ley de vivienda que quedo pendiente en el Gobierno y ha denunciado que “cuando estamos hablando de vivienda, hablamos de política de verdad. Eso es lo que les preocupa tanto a los de pisos.com”.

Este portal de vivienda es propiedad de Vocento, y para no dedicarse a la política ya están hablando de la posibilidad de Podemos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. “Y es que 7 de los 20 municipios más caros de España están en Madrid”, ha revelado en su intervención.

“No voy a pedir el voto a Unidad Popular, ni me oirán una mala palabra contra los partidos progresistas. Que cada uno vote lo que le dé la gana, pero que no se vuelvan a quedar con la sensación de que una minoría que no falla a la hora de votar, cambien políticas de vivienda”.

Madrid con los alquileres más caros

El candidato de la formación morada ha destacado que “entre el año 2015 y 2020, los alquileres han subido un 57% en Madrid. En 2019, los madrileños dedicaban el 55% de su salario a pagar el alquiler. 7 de los 20 municipios de toda España, donde los alquileres son más caros, están en Madrid.»

▶️ @AdaColau: "Es muy triste que un antiguo alcalde de BCN sea portavoz de sectores que solo quieren hacer beneficios a costa de desahuciar familias. Aunque nos pongan denuncias que luego quedan archivadas, no vamos a renunciar a luchar contra la especulación" #ViviendaDigna4M pic.twitter.com/WPLClK16hZ — En Comú Podem (@EnComu_Podem) April 4, 2021

El Artículo 47 de la Constitución señala que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias…” Pero, como denuncia Pablo Iglesias, en la Comunidad de Madrid, “la derecha está en contra de la misma Constitución que dice defender”, porque no promueven, ni defienden la vivienda social. No solo eso si que se la venden a fondos buitre.

Regular el mercado de los alquileres

Iglesias ha vuelto a postar por regular el precio de los alquileres, sobre todo en las zonas más tensionadas y desfavorecidas. “Es evidente que hay que regular el mercado de los alquileres. Se ha comprobado que eso funciona. Además, que bajen los precios de los alquileres favorece al consumo”.

Hay que ir a votar cueste lo que cueste

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a animar a los pueblos trabajadores a que vayan a votar y no se queden en casa. “Las minorías que ostentan el poder económico y mediático no dejan de ir a votar nunca. Nunca”. Este 4-M les toca a las mayorías decidir en qué Madrid quieren vivir”.

“Que no decida la minoría ruidosa. Que el 4M se escuche a esa mayoría, que no hace ruido, que no insulta, que no da golpes con palos de golf, pero que es la mayoría de la Comunidad de Madrid”, ha concluido Iglesias.

Ione Belarra

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha señalado que “todo aquel que defienda incentivos fiscales para supuestamente reactivar el sector inmobiliario está con las élites y con quienes han estado especulando con la vivienda, considerándola un bien de mercado y no un derecho fundamental”.

“A nosotras no nos compra nadie y la palabra pesa, por eso es fundamental que el próximo 4M tengamos a una persona decente como Pablo, como Presidente de la Comunidad de Madrid”.

Ada Colau

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau se ha sumado al acto por videoconferencia y ha querido agradecer el gesto político de Pablo Iglesias. “al encabezar una de las batallas más difíciles que tenemos en todo el país: por la democracia y por enfrentarse a la extrema derecha. Gracias a todas las que lucháis por ese Madrid fraterno.»

📽 @AdaColau: “@PabloIglesias ha hecho un acto político de enormes dimensiones. Salir de la vicepresidencia para encabezar una de las batallas más difíciles de nuestro país, para defender los derechos de la mayoría y enfrentar a la extrema derecha, es loable”.#ViviendaDigna4M pic.twitter.com/gT1jyWnyHB — PODEMOS (@PODEMOS) April 4, 2021

“Tenemos muy claro por qué estamos aquí y a quién nos debemos. Estamos en las instituciones para ampliar derechos, y eso quiere decir confrontar privilegios. En el caso de la vivienda se espera además que hagamos todos los esfuerzos posibles”, ha destacado Colau.

La alcaldesa ha puesto como ejemplo la Ciudad Condal, “en Barcelona hemos construido este año 2000 pisos de alquiler social, mientras que la Generalitat, que es quien tiene la competencia, solo ha hecho 36. Ojalá tuviéramos una Generalitat que hiciera el mismo esfuerzo por el derecho a la vivienda”.

Por eso para Colau el 4M “debemos asegurarnos de que la vivienda pública que se construya no se privatice. Se ha hecho durante muchos años y eso es una barbaridad que no debe repetirse nunca más. En Barcelona lo hemos cambiado y esto ahora ya no pasa”.

“Después de décadas de vulnerar el derecho a la vivienda, esto no se revierte en un año o dos. Tener una vivienda digna es un derecho fundamental, no puede estar regulado como si habláramos de yates o relojes. Tenemos que cambiar el paradigma”, por eso ha pedido ha señalado que hay que movilizarse, para ganar en las urnas.

Colau ha concluido afirmando que “es muy triste que un antiguo alcalde de BCN sea portavoz de sectores que solo quieren hacer beneficios a costa de desahuciar familias. Aunque nos pongan denuncias que luego quedan archivadas, no vamos a renunciar a luchar contra la especulación”.

Carolina Alonso

Por último, la responsable de Vivienda de Podemos en la Comunidad de Madrid, Carolina Alonso, ha destacado que “esta mañana hemos hablado de uno de los principales problemas que Madrid, el acceso a la vivienda. Casi un 30% de las personas vivimos de alquiler y hay una mayoría de madrileños que destinan el 60% de sus recursos al pago de la renta.