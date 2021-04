Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y candidato del partido ha señalado que espera “que se produzcan detenciones”, tras las amenazas de muerte a él, al ministro del Interior, Marlaska y a la directora general de la Guardia Civil.

Sobre las palabras de la líder de la extrema derecha, Rocío Monasterio, tras estas amenazas de muerte, Pablo Iglesias ha sido contundente: “Es inaceptable. Si no se retracta, nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox”. “Hoy son balas en una carta, mañana veremos qué pasa”.

🔸Pablo Iglesias (@PabloIglesias ) sobre las palabras de Monasterio sobre sus amenazas: “Es inaceptable. Si no se retracta, nos vamos a replantear estar en ningún espacio con Vox”#LaHoraPabloIglesias

El candidato de Unidas Podemos se ha mostrado “preocupado”. “Ante una amenaza terrorista, si hay una fuerza que la pone en duda, hay que parar ese blanqueamiento. Estar en un debate con alguien que pone en cuestión la violencia… a mí juicio esta gente no debería estar. A mí no me llaman rojo, me llaman chepudo o rata. Es inaceptable”, ha denunciado.

El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mi con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. pic.twitter.com/yquNIed7pV — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2021

Cartel nazi de VOX

Sobre el cartel de ideología nazi, que criminaliza a los ‘menores extranjeros no acompañados’, se ha mostrado contrariado por la decisión judicial: “Me parece increíble que un juez no retire el cartel de Vox. Es gravísimo que esas posiciones de ultraderecha tengan cabida en la judicatura. Esto que hacen conmigo hace que cualquiera que ejerza responsabilidades políticas sepa a lo que se va a enfrentar”.

“El paso de Gabilondo nos acerca mucho más”

Pablo Iglesias, en TVE: “Nadie entendía que el candidato del PSOE dijera cosas que se entendían en la derecha. Es un primer paso que nos acerca mucho más a lo que va a ser el día 4, que habrá un Gobierno de izquierdas”.

«El principal problema de Madrid es la desigualdad»

Pablo Iglesias, ha querido destacar en sus declaraciones esta mañana que: «El principal problema de Madrid es la desigualdad. Los impuestos los adecuaremos a la Constitución, los que más tienen, que aporten los que más. Libertad es que un niño tenga mismas oportunidades. El Zendal lo adecuaremos para que sea un hospital. Estoy en contra de los toros y de que se financie con dinero público. Madrid me sugiere orgullo”.