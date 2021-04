El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha presentado este jueves su lista electoral. Iglesias ha asegurado que “es importante que las izquierdas no nos soltemos pullitas” porque “es lo que desmoviliza al electorado”. Y ha destaco que una de sus prioridades en la campaña será pedir el voto. “No hay que pedir el voto para una candidatura, hay que pedir a la gente de los barrios que vaya a votar”.

Pablo Iglesias, “tiene que haber un Gobierno de izquierdas que va a sumar a diferentes fuerzas políticas. Si en los barrios de Madrid y las ciudades del sur la gente alcanza niveles de participación equivalentes a los barrios pudientes ya está hecho”.

El candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid ha afirmado que “somos más, no vamos a gritar ni insultar. El día 4 vamos a dejar la papeleta sin hacer ruido para que las izquierdas gobiernen en Madrid”.

“Por eso es tan importante que las izquierdas no nos soltemos pullitas. Ni una palabra van a encontrar de Unidas Podemos contra las candidaturas necesarias para formar Gobierno”, ha dicho Iglesias.

Para Pablo Iglesias “estar en una lista que encabezo yo supone ponerse a tiro de gentuza sin escrúpulos. Va a ser una campaña difícil, vamos a encontrar mucha prepotencia, muchos desprecios. Ahora van a empezar a atacar a Yolanda también. Hay mucha gente harta de la crispación y de ultraderechistas·.

La flamante nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, por su parte ha querido aupar al candidato de Unidas Podemos con estas palabras: “Pablo ha vuelto a ponerlo todo patas arriba en un escenario que es muy complejo y nos ha dicho que es muy posible ganar”.

Yolanda Días ha hecho un llamado “a que nos emocionemos y salgamos a ganar Madrid”.

Por qué, “Madrid es de todas y no es de nadie. Nunca hemos tenido esta protección social en este país y no nos llega, queremos más. Este es el Pablo que construye, otros destruyen. Que dejen de frivolizar con la libertad, la libertad ha costado mucho a nuestro pueblo, no juguemos con las palabras”, ha concluido.

Lista electoral de candidatas y candidatos de Unidas Podemos