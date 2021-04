El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado en un acto en Villalba, que “Vox es el PP sin complejos, cuyo proyecto es la destrucción de las bases materiales de la libertad y la democracia”, por ha insistido en que para hacer “frente al fascismo: democracia, democracia, democracia”.

Revolución de los claveles

En un mitin en Villalba, en el sur de la comunidad, Iglesias ha afirmado que este día “el 25 de abril es un día de orgullo para los demócratas europeos, es un día para recordar que en el ADN de las democracias europeas está el antifascismo”.

El candidato de Unidas Podemos ha querido que recordar lo que se puede perder el próximo 4 de mayo: “Quedaos con esto: no hay democracia si no hay condiciones materiales para la democracia. Sin educación, sanidad ni servicios públicos que den oportunidades a los más desfavorecidos, no hay democracia”.

“¿Cómo se atreven a hablar de libertad cuando hay gente que no se puede pagar el abono transporte, la salud bucodental o las gafas? La libertad es lo que nos cuida a todos, esa es la base de la democracia”, ha afirmado ante una multitud.

Más democracia el 4 M

“La democracia ha convertido los privilegios de una minoría en derechos para todos, por eso los fascistas y quienes les abren la puerta, odian la democracia. Frente al fascismo: democracia, democracia, democracia”, ha insistido Iglesias.

El candidato de Unidas Podemos ha detallado a continuación en que se base el proyecto del PP, es un proyecto de destrucción de la democracia y la libertad. Que nadie olvide esto, Santiago Abascal era un militante del Partido Popular, que además fue alimentado. Comparar la vida laboral de la señora Ayuso o de Abascal, con cualquiera de los que han asistido al mitin. Para Iglesias, no hay comparación posible. por los chiringuitos de Esperanza Aguirre: “Mentiras, privilegios. Eso es lo que representa la derecha y eso va contra la democracia.”

‘Alerta antifascista

“Nos atacaron mucho por decir ‘alerta antifascista’ hace dos años. El viernes les dimos una lección. Dijimos ‘ya está bien’. Hoy, muchos periodistas que antes dudaban reconocen que estas elecciones van de democracia o de fascismo», ha insistido el candidato de Unidas Podemos.

Podemos extiende al PP la criminalización de los menas: «Casado pidió deportarlos»

La coportavoz de la Ejecutiva estatal de Podemos y número dos de la lista a las elecciones autonómicas de Madrid, Isa Serra, no limita a Vox las acusaciones de criminalizar a los menores extranjeros no acompañados (mena), sino que asegura que el presidente del PP, Pablo Casado, también pidió una vez deportarlos.

“Esto de los menores migrantes lo estamos imputando a Vox, pero me acuerdo de Pablo Casado hace tres años diciendo que a los niños migrantes hay que deportarlos, que esto es contrario a toda la legislación y todo el derecho internacional», ha señalado Serra.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030

Alejandra Jacinto

Rafa Mayoral,

Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Sol Sánchez

Agustín Moreno

Carolina Alonso

