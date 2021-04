El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha señalado: “Mi padre fue detenido en 1973 por repartir propaganda y en el Congreso Cayetana le llamó terrorista. ¿Estaría mi padre amenazado de muerte hoy si Herman Tertsch y Álvarez de Toledo no le hubiera llamado terrorista?”. «Frente a sus mentiras, votos. Frente a sus insultos, votos. Frente a sus bulos, votos”.

📣 Palabras de agradecimiento a las personas que no han podido entrar en el acto en Tetuán. #QueHableLaMayoría pic.twitter.com/msw4MUm0ww — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

“Pido una reflexión. Mi padre fue detenido en 1973 por repartir propaganda y en el Congreso Cayetana le llamó terrorista. ¿Estaría mi padre amenazado de muerte hoy si Herman Tertsch y Álvarez de Toledo no le hubiera llamado terrorista? Tendríais que escuchar lo que dicen a Grande-Marlaska cada miércoles en el Congreso cuando le acusan de complicidad con el terrorismo”, ha señalado Iglesias en un mitin celebrado esta ayer en el madrileño distrito de Tetuán.

🎥 @PabloIglesias: "Mi padre fue detenido en 1973 por repartir propaganda. Cayetana Álvarez de Toledo y Hermann Tertsch le llamaron terrorista. ¿Estaría hoy amenazado de muerte si no se lo hubiesen llamado? Le pido a todo el mundo que reflexione". #QueHableLaMayoría pic.twitter.com/ECs67fm7Om — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

Pablo iglesias ha criticado que la ultraderecha use la mentira como arma política. “Mañana vendrán con otra mentira diferente. Así es como funciona el fascismo, con la mentira, la provocación y el insulto. ¿Os imagináis la sensación de impunidad cuando un ultraderechista se puede permitir hacerse un selfi con un antidisturbios? O que pongan un cartel de propaganda nazi en una estación y eso sea amparado por un juez”.

🎥 @PabloIglesias: "El bulo repetido sobre las residencias es lo que está detrás de la amenaza de muerte que he recibido. Ese bulo lo ha repetido hasta la saciedad Ana Rosa Quintana y hemos pedido por burofax que rectifiquen o iremos a tribunales".#QueHableLaMayoría pic.twitter.com/AAMe6sFC6h — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

El líder de Podemos entiende que “al fascismo hay que pararlo ya, lo que significa el fascismo. En democracia te pueden presentar a las elecciones y ganarlas. Unidas Podemos ha significado una enorme voluntad de cambiar las cosas. Nos dijeron que montáramos un partido y nos presentamos a las elecciones y entonces empezaron a funcionar las cloacas, que es un dispositivo para vender bulos a los medios de comunicación. Da igual que tengamos denuncias archivadas si eso ha servido para llenar portadas en periódicos. Eso ha servido para el miedo al cambio”, ha indicado.

🎥 @PabloIglesias: "Los fascistas no juegan solos. No es casual que Vox sea una escisión del PP. ¿Quién es Santiago Abascal? Un dirigente del PP sin vida laboral". #QueHableLaMayoría pic.twitter.com/V8P1nH5pAl — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

“A pesar de todo no pudieron impedir que gobernásemos en muchas ciudades, que estemos en el Gobierno de España y en el de varias comunidades no lo pueden aguantar. Como no han sido capaces de impedirlo entra otro mecanismo de poder, que es fascismo”.

🎥 @PabloIglesias: "¿Por qué nos atacan a nosotros tanto? Porque saben que nosotros vamos hasta el final, nacimos para gobernar, no nacimos para entregar un gobierno a Ciudadanos y PSOE para que nada cambiara".#QueHableLaMayoría pic.twitter.com/9Zwp6aOp9k — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

“Se reían de nosotros por señalar el problema del fascismo hace años. Ahora muchos profesionales de medios están reconociendo que no se puede aceptar la mentira, el bulo. Eso es enormemente importante. Tras el debate del viernes, muchos en la Ser entendieron que los fascistas no pueden tener un tratamiento normal, que con quienes están en contra de la democracia no se puede tener tolerancia. Por eso es importante votar a UP porque no vamos a tener dudas para derrotar al fascismo”, ha proseguido Pablo Iglesias.

🎥 @PabloIglesias: "Frente a sus mentiras, votos. Frente a sus insultos, votos. Frente a sus bulos, VOTOS. Lo tenemos muy cerca". #QueHableLaMayoría pic.twitter.com/Dieqtr2Vb3 — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

En candidato ha denunciado que les atacan tanto y les conviertan “en chivo expiatorio porque saben que no iban a apoyar un Gobierno del PSOE con Ciudadanos. Lo que ocurrió en las primarias del PSOE que convirtieron a Pedro Sánchez en secretario general es que los militantes dieron la vuelta a la voluntad d ellos poderes económicos y mediáticos. Y eso tiene que ver con la presencia de Unidas Podemos. Logramos que hubo el primer gobierno de coalición y demostrar que había un camino posible. No solo somos una promesa, sino una realidad de gobierno que ha demostrado que podemos gobernar mejor que ellos. Somos una prueba de que se puede gobernar distinto. Ahí es cuando opera la dinámica del fascismo”, ha concluido Iglesias.

🎥 @isaserras "La derecha trata de instalar desde hace mucho tiempo que es imposible echarlos de Madrid para que perdamos la esperanza. Hay que recordar todas las veces que nos dijeron que era imposible echar a Rajoy. Este año sí puede haber primavera".#QueHableLaMayoría pic.twitter.com/LOwpSppOxV — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

🎥 @Alber_Canarias: "Tienen miedo de que se les acabe el chollo, de que lleguemos y revisemos todos los papeles que habrá después de todas las barbaridades que han hecho en estos 25 años". #QueHableLaMayoría pic.twitter.com/SQJFtAeja9 — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

🎥 @JesusSantosAlc: "Madrid es mucho más que Madrid. Es Tetuán y su movimiento vecinal, son los trabajadores de John Deere en Getafe, son las espartanas de Fuenlabrada y es Leganés luchando por la sanidad pública ".#QueHableLaMayoría pic.twitter.com/ohrqiws8m9 — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 26, 2021

🎥 @luciadalda: "Nos quieren meter miedo. Pero parece que no se están dando cuenta de que nosotros somos especialistas en transformar el miedo en lucha y en dignidad". #QueHableLaMayoría pic.twitter.com/16VV2cVEX1 — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

🎥 @PalomaPgv: "El día que Unidas Podemos presentamos la medicalización de las residencias, la señora Ayuso se levantó de la Asamblea para no tener que votar sobre esta medicalización" pic.twitter.com/z9Uzed3RF8 — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 26, 2021

🎥 @VaneLillo: "Las únicas grandes obras e infraestructuras son para los especuladores. El reto que tenemos el 4M es demostrar que son pocos, que son una minoría.#QueHableLaMayoría pic.twitter.com/Cvj2VWeL7L — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 26, 2021

🎥 @TitoMorano: "Este 4M si vamos todos a votar, podemos ganar la C. de Madrid. Este 4M sale el sol y sale Ayuso de Sol".#QueHableLaMayoría pic.twitter.com/ekcGf2NLdb — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 26, 2021