El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, cree que “la clave de Unidas Podemos es lo colectivo. Los cargos son instrumentos para cambiar la vida de la gente. Espero que Madrid hable. Que tengamos un Gobierno decente, después de 26 años de indecencia”.

Iglesias destacado que desde su candidatura no se va a descalificar al resto de partido progresistas. “A mí no me van a escuchar una mala palabra contra el resto de las candidaturas progresistas. Tenemos que salir a votar. No van a escuchar una mala palabra. Respeto mucho a Ángel Gabilondo. No me gusta escuchar críticas a compañeros progresistas, es lo que la derecha quiere».

«Los dirigentes políticos deben plantar cara a cualquier neonazi»

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, sobre por qué se encaró con un grupo de cinco personas de estética de ultraderecha que le esperaba en Coslada, en la Cadena SER a afirmado que: “No hay ningún cuerpo a cuerpo. Hice lo que debería hacer cualquier representante político, no debería ser excepcional. Debe plantar cara a cualquier neonazi».

Pablo Iglesias también ha insistido que: «Siento una enorme ilusión por el equipo que se queda, liderado por mujeres. Creo que Yolanda puede ser la próxima presidenta de este país y creo que puede llevar a Unidas Podemos más lejos de donde lo llevé yo»

«Podemos tiene un nuevo liderazgo a nivel estatal, Yolanda Díaz»

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias, en la Cadena SER: “Ya hay un nuevo liderazgo a nivel estatal, que es Yolanda Díaz. Soy el secretario general de Podemos. Tenemos una vicepresidencia, y varias ministras. Le va a sentar bien la coralidad. Hasta ahora era más personalista. Uno tiene que saber que los cambios se tienen que producir”.

“Madrid tiene que cumplir la ley y la Constitución”

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias, en la Cadena SER ha dicho que “para evitar el turismo de borrachera lo fundamental es que el Gobierno de Madrid no desobedezca. Nos hemos entendido con todas las comunidades menos con Madrid, que ha adoptado una actitud gamberra frente a las leyes. Cuando vemos los datos de la pandemia en Madrid, de ingresos, de UCI, de incidencia acumulada… La gestión ha sido la menos eficiente. El próximo Gobierno tiene que cumplir la ley, la Constitución…”

“Lo fundamental es: ¿Quién ha ayudado a la hostelería? La señora Ayuso ha dado cero euros y el Gobierno ha dado 7.000 millones. A partir de tener claro que hay que ayudar a los trabajadores, después vienen las normas sanitarias. Si hay unas autoridades sanitarias que dan recomendaciones y pautas, todos tendremos que cumplirlas”, ha dicho

“En Madrid se ha apostado por la privatización de la sanidad. Hay que ir a un modelo totalmente distinto. Para eso hace falta un Gobierno decente”, ha apostillado.

“El poder del PP se fundamenta en el fraude del Tamayazo y de la financiación irregular”

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias, en la Cadena SER: «Cuando se investiga al PP acaban en la cárcel. Hay una investigación pendiente sobre las residencias, que implicó que el consejero de Cs definiera la política de su Gobierno como inmoral e ilegal. La base de poder del PP se fundamenta en dos fraudes: la compra de dos tránsfugas y la financiación irregular. Creo que la corrupción forma parte del ADN y de un organismo podrido que se llama PP.»

“Ha sido un año muy duro. En este país la ultraderecha ha normalizado la amenaza personal y el acoso. Mi familia lo ha vivido y eso es duro. Hemos visto la agresividad de ciertos medios sin precedentes”, ha concluido.