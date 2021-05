“Hombre… Fernando que digas que yo insulto..no no, cuando yo llamo gentuza a Irene Montero y a Pablo Iglesias, no estoy insultado, estoy describiendo. Mira una gente que señala a periodistas, una gente que pide que una persona inocente como yo vaya a la cárcel, es gentuza, es gentuza, es chusma, chusma, eso es lo que es, ni más ni menos. Y hubo otra cuestión, algún día los medios de comunicación tendrán que reflexionar lo que ha sido durante los últimos siete años la promoción constante de este personaje, de su partido, cuando es un partido antidemocrático, un partido financiado por dos dictaduras, por la venezolana que se carga, eh eh, vamos que asesina a los disidentes y a la gente que no comulga con ellos; financiado por la dictadura iraní, que cuelga homosexuales por el hecho de ser homosexuales y que lapida mujeres, eh, y eso yo creo que algún día la profesión tiene que hacer la reflexión de porque se ha dado tanta cancha, se ha blanqueado a este personaje y se le han perdonado tantas fechorías y tantas atrocidades antidemocráticas«.