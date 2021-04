Pablo Iglesias ha vuelto a la SER después de que abandonara el debate el viernes, gesto que ha creado un punto de inflexión en la campaña electoral.

Así, el candidato de Unidas Podemos explica a Àngels Barceló que “cuando dijimos hace dos años alerta antifascista recibimos muchas críticas. Sin embargo, el viernes vimos un cambio«. A su juicio, “al fascista hay que acallarle también en las tertulias. Desde el viernes hay muchas personas que han entendido que esto no puede ser”.

📻 @PabloIglesias "Hay un peligro muy grave para la democracia española que se llama fascismo, y eso, además de una respuesta judicial y legal, tiene que tener una respuesta política en las urnas el día 4 de mayo". pic.twitter.com/rBZZXFHHBH — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

Asegura que «eso es gravísimo y lo llevamos diciendo mucho tiempo. Ya dijimos en la moción de censura de Vox a Casado que llegaba demasiado tarde. El PP de Madrid es trumpista, asume la mentira como arma política».

🎙 "Lo más grave no es que Ayuso difunda un bulo, lo más grave es que Ana Rosa Quintana lo esté repitiendo en un programa de máxima audiencia como si eso fuese normal en democracia".@PabloIglesias #IglesiasconBarceló pic.twitter.com/3Qgvlfl6iK — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

Iglesias considera que «Hay que explicar a la gente lo que sucede. No hay que tolerar como normal ciertas actitudes y declaraciones. Claro que hay que hacerles frente. Pero la mentira no es normal. Las agencias que desmontan los bulos trabajan a pleno rendimiento.

La mentira no puede tener el mismo peso”.

“Cuando dijimos hace dos años alerta antifascista recibimos muchas críticas. Sin embargo, el viernes vimos un cambio», ha insistido Iglesias, que también ha considerado que el PP ha dado alas a Vox y que incluso tiene un discurso de ultraderecha.

📻 @PabloIglesias "Ya hay conciencia de que el fascismo es un problema para nuestra democracia. Confío mucho en la sociedad madrileña y en la sociedad democrática española para que eso tenga una respuesta política y democrática".#IglesiasconBarceló pic.twitter.com/f7ocxUKGtr — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

“El fascismo forma parte del programa de Ayuso. Hay veces que Ayuso parece una candidata más de ultraderecha que la propia Monasterio”. El líder de Unidas Podemos ha añadido que “lo que ellos llaman libertad es una vuelta a los privilegios”.

Hace dos años no vivíamos este acoso

A mí los debates me gustan, y a mi formación política se nos dan bien. La democracia no puede ser tolerante con la intolerancia. Ustedes no pueden decir que este Gobierno es el peor en 80 años. Es necesario que la democracia se proteja frente a la intolerancia. Es verdad que es muy complejo el debate. Pero es que hace dos años este acoso no lo vivíamos. No ha pasado de la noche a la mañana, ha pasado poco a poco. Y cada semana un poquito más», ha recordado el candidato de Unidas Podemos.

El fascismo forma parte del proyecto de Ayuso

El líder de Unidas Podemos y candidato del partido en las elecciones en Madrid, Pablo Iglesias, en la Cadena SER: “El fascismo forma parte del proyecto de Ayuso. Enric Juliana lo dijo en su momento: Aznar manejaba tres teclados: naranja, azul y fascista. Ahora le quedan dos patas. La candidata del PP en Madrid parece más fascista que la de Vox”.

📻 @PabloIglesias "No se puede entender que haya una fuerza política abiertamente racista que copien carteles de la Alemania nazi y haya jueces que permitan eso".#IglesiasconBarceló pic.twitter.com/KtiHKjV3Hu — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 26, 2021

Pablo Iglesias ha denunciado que en la Comunidad de Madrid, “tenemos un proyecto para socavar las bases de la democracia: han normalizado la corrupción, presumieron de comprar a Tamayo y Sáez, y presumen ahora de la compra en Murcia. Presumen del trasvase de lo público a lo privado. Eso es el PP. En Ayuso hay algo evidente: ¿por qué los datos de la pandemia en Madrid son los más escandalosos? Porque para ellos era una oportunidad de hacer caer al Gobierno”.

📻 @PabloIglesias "La clave es no tolerar como normal determinados planteamientos y eso es lo que hay que hacer con el fascismo."#IglesiasconBarceló pic.twitter.com/jyZKp6Yqb4 — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 26, 2021

Iglesias: “Si te sientas con alguien que te llama rata o comunista, se te hace muy difícil decir que hay que mejorar la sanidad y la educación públicas”

El líder de Unidas Podemos ha señalado que: “Si te sientas con alguien que te llama rata o comunista, se te hace muy difícil decir que hay que mejorar la sanidad y la educación públicas. Si dejamos que se imponga ese ruido, se acaba el debate. Si nos sentamos con ellos, al final no se habla. Con mentirosos no se discute”.

📻 @PabloIglesias: "Se hace muy difícil hablar de propuestas si dejamos que los términos del debate los fijen el trumpismo de Ayuso y VOX, porque al final no habrá debate, sino ruido y agresividad".#IglesiasconBarceló pic.twitter.com/deDt7zp9oE — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

Pactos entre la izquierda

Pablo Iglesias ha asegurado que “no habrá problemas para pactar los tres partidos de izquierdas. Nosotros seremos muy firmes para hacer campaña de izquierdas. Esos debates quedaron atrás. Gobernamos juntos en Valencia, Baleares, Aragón…”

🎙 "Para la derecha, la Comunidad de Madrid es un dispositivo de resistencia a lo que votaron los ciudadanos en las elecciones generales y lo que van a hacer PP y VOX si gobiernan es seguir destruyendo lo público".@PabloIglesias #IglesiasconBarceló pic.twitter.com/Ik3zxm3Mrv — PODEMOS (@PODEMOS) April 26, 2021

Y ha concluido celebrando que Ángel (Gabilondo) rectificará. “Yo entendí su estrategia pero ha rectificado. Creo que eso es bueno. La gente sabe quién aporta firmeza, pero la gente tiene diferentes opciones”.

📻 @PabloIglesias: "Estoy muy orgulloso de haber hecho algo que no es convencional desde la Vicepresidencia, pero creo que frenar al fascismo es una necesidad política".#IglesiasconBarceló pic.twitter.com/NbhB89SsE5 — Podemos Comunidad de Madrid (@PodemosCMadrid) April 26, 2021