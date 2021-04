El exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección como secretario general de la formación morada y ha apostado “por una renovación de los equipos y por un estilo más coral”.

Iglesias ha asegurado este viernes que su sucesora como vicepresidenta del Gobierno y líder de la coalición en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, “lo va a hacer mejor que él. Será la próxima presidenta”, ha augurado en una entrevista en TVE.

Iglesias ha defendido que “no debería volver a optar a liderar Podemos después de haberme presentado tres veces. Cuando se vuelva a producir el congreso, es lógico que haya una renovación. Tenemos un sistema que garantiza que los cargos se deben ir renovando”, ha señalado.

Los cargos y la comodidad no es lo fundamental

Iglesias ha dejado claro que para él “los cargos y la comodidad no es lo fundamental», y ha señalado que ahora le toca jugar un rol que es el de ganar las elecciones a la derecha y a la ultraderecha. Y, cuando llegue el momento de dar paso a los compañeros, lo haremos y volveremos a frustrar las expectativas”, ha añadido.

La ultraderecha buscó los incidentes en Vallecas

El candidato a las elecciones en la Comunidad de Madrid ha firmado en TVE: “Es evidente que la ultraderecha buscaba provocar incidentes en Vallecas. Fue Santiago Abascal quien rompe el cordón policial. No puede ser tampoco que se blanquee el racismo y el machismo en los medios de comunicación. A mí por responsabilidad política no me corresponde ir a la manifestación en Vallecas. Pero no es admisible reivindicar el fascismo”.

“Cada vez estamos más cerca de sumar en la izquierda. No voy a decir ni una mala palabra del resto de opciones progresistas. Creo que desde que anunciamos nuestra candidatura, cambiaron las expectativas”, ha denunciado.

No debería volver a presentarme como líder de Unidas Podemos

Y es donde ha comunicado que “no debería volver a presentarme como líder de Unidas Podemos. No me aferro a los sillones. Ahora me toca seguir siendo secretario general un tiempo, pero cuando llegue el momento daremos un paso al lado”.