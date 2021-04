El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha levantado del debate, tal y como había anunciado unas horas antes en TVE: «Si no se retracta y permitís que no continúe el debate nosotros nos vamos«, ha afirmado Iglesias quien, anteriormente, ya había afirmado que «esto es muy grave. La tolerancia e impunidad con estas amenazas hace que vayan a más. No es tolerable que habiendo sido amenazado de muerte la candidata de Vox ponga en duda la veracidad de las amenazas».

Ante esto, la candidata ultra ha dicho que «los españoles no nos creemos nada de este Gobierno. Si es tan valiente, lárguese. Lárguese, que es lo que queremos muchos españoles«. Iglesias ha contestado que «esto no es aceptable. Permitir que sigan en el debate así es blanquear a la ultraderecha«.

La respuesta de Rocío Monasterio, candidata ultra, ha sido decirle «levántese y váyase«. Una vez que Iglesias se ha levantado, la política de Vox ha demostrado la falta de cultura democrática cuando ha dicho «estamos mejor ahora«. La política ultra además, ha acusado a Angels Barceló de ser una activista, lo que ha provocado un duro enfrentamiento entre la periodista y Monasterio.

Gabilondo ha condenado «sin paliativos» las amenazas de muerte recibidas por el líder de Unidas Podemos. Mónica García ha comenzado también su intervención mostrando su apoyo a Iglesias. Edmundo Bal ha pedido a Rocío Monasterio que no distinga entre tipos de violencia

Tanto Ángel Gabilondo como Edmundo Bal y Mónica García han condenado la violencia y han descalificado la actitud provocadora y maleducada de Rocío Monasterio.