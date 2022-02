Pablo Casado: “No permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado desde el Consejo de Ministros”

- Publicidad-

Pablo Casado, presidente del PP, ha sido entrevistado este viernes por primera vez tras el estallido de la guerra dentro del PP. Casado ha comenzado afirmando que está muy sorprendido y decepcionado, “pero con la conciencia muy tranquila. Lamento mucho todo lo que está pasando y soy consciente del daño que esto hace al partido. “o que tengo que decir es que creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente. Yo jamás he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Jamás he dicho a Isabel, ni en público ni en privado, que no contara con mi confianza para presidir el partido en la Comunidad de Madrid».

“Cuando presida el Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado desde el Consejo de Ministros”, ha afirmado Casado. “Nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso que yo. Pero creo que tengo derecho a velar por la ejemplaridad de la formación política que presido pidiendo en privado una información”.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha emplazado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a aclarar qué comisión recibió su hermano en el contrato de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive S.L para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 en abril de 2020.

Yo jamás he retirado mi apoyo a Ayuso

El líder conservador, ha señalado en la cadena ‘Cope’ que “que todo esto tiene que acabar. Esto se puede acabar simplemente diciendo no solo lo que pasó en el contrato en la Comunidad de Madrid, sino diciendo que no ha habido ninguna transferencia al familiar de la dirigente de la Comunidad de Madrid”.

La ley de la Comunidad de Madrid impide contratar con familiares

Y ha añadido: “La ley de la Comunidad de Madrid impide contratar con familiares”. Casado ha insistido afirmando que «esto es algo que se tiene que aclarar, y que se tenía que haber aclarado en privado, ahorrándoles esto a los militantes del Partido Popular”.

“Yo no puedo decir quién ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid, porque soy el presidente del partido”, ha señalado Casado.

Congreso de Madrid

“Nosotros no adelantamos el Congreso, porque estamos pidiendo una información. Además, no tenemos por qué adelantarlo”, ha añadido.

“La llamé para preguntarle”

Pablo Casado ha contado que le llegó una información con datos bancarios y fiscales. “La llamé para preguntarle. Yo le pido a Isabel Díaz Ayuso que venga al despacho, no para hablar del Congreso de Madrid, sino para hablar. Y al final le digo con absoluto respeto, y además con pesar: ‘Oye, Isabel, me ha llegado esto, por favor dime si es cierto y a ver qué se puede hacer’”.

Según Casado, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, nunca le da una respuesta sobre el contrato bajo sospecha con la supuesta comisión al hermano de la dirigente.

“El problema es si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar”

El líder conservador ha negado que la información llegue de la Moncloa.“La información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a veces de la propia Administración involucrada”, ha dicho sobre la fuente que supuestamente dio al PP el contrato que la Comunidad de Madrid firmó con un amigo de la familia Ayuso durante la primera ola de la pandemia.

“Absolutamente”, ha afirmado Casado al ser preguntado sobre si confirma que no fue alguien de La Moncloa quien le dio la información. Desde la Puerta del Sol se nos dice que le han dicho en la Moncloa que se lo hemos pasado desde Génova», dijo en referencia al contrato. «Es absolutamente falso».

Comisiones al hermano de Ayuso

“El problema es si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar”, ha dicho Casado a lo que ha añadido que “¿es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España muchas personas, se puede contratar con tu hermano?”, ha recordado.

Además, ha sido contundente cuando ha afirmado que “yo no estoy acusando, estoy preguntado. Lo más fácil sería decir que su hermano no ha recibido comisiones por el contrato”.

Casado defiende que lo que está pidiendo es lo que haría cualquier persona en su lugar. Casado cifra la supuesta comisión que habría recibido el hermano de la presidenta regional en 283.000 euros.

El supuesto espionaje a Ayuso

Pablo Casado, ha negado el espionaje a Ayuso: “Lo normal es que, en base a mis principios, cuando tengo algún indicio, se me conteste y se me dé información. Y no se me acuse, como ocurrió ayer, porque tengo espurios intereses”.

“Jamás, es absolutamente falso. Y lo dejaron muy claro ayer el secretario general del partido y el alcalde de Madrid”, ha afirmado sobre el supuesto espionaje encargado por Génova a la familia de Ayuso y a sus exparejas. “Y si alguien lo ha hecho, será cesado inmediatamente”.

Ejemplaridad en el Partido Popular

“No es una cuestión de poder, no es una cuestión de personalismos. ¿Qué más le da a la gente quién dirija el PP de Madrid? Lo importante es que no haya ningún problema de ejemplaridad en el Partido Popular”, se ha preguntado Casado

“Insisto: nunca he acusado a Isabel Díaz Ayuso de nada, ni siquiera cuando me he reunido con ella. Solo le he pedido información», ha afirmado Casado insistiendo en que ella no la ha querido aportar.

Explicaciones a Ayuso

Casado insiste en la idea de que Ayuso jamás ha aportado a la dirección del partido el contrato otorgado por la Comunidad de Madrid a un amigo de la familia Ayuso y por el que el hermano de la dirigente se llevó una supuesta comisión de 283.000 euros durante la primera ola de la pandemia: “Muchas veces hay que ir más allá. No estoy diciendo que no opere la presunción de inocencia, por supuesto. Los españoles no pueden admitir que haya trato de favor”.

Y añade: “Si yo presidiera esa institución, debería inhibirme a la hora de conceder el contrato. Y si esa institución ha usado a una empresa de un amigo para lograr un contrato, habrá quien pueda pensar que está usando un testaferro para no aparecer en el contrato adjudicado”.

No se puede calumniar a un compañero del partido como se hizo ayer

Casado ha recordado que “lo que se ha hecho es un expediente informativo para dilucidar esta información que tenemos. También es verdad que en base a los estatutos no se puede calumniar a un compañero del partido como se hizo ayer”.

“Pero yo lo que quiero es que esto se resuelva ya”, ha afirmado en referencia al expediente informativo que la dirección abrió el jueves a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Si no ha habido nada, si todo se explica, seré el primero que diga que se presente quien quiera a presidir la Comunidad de Madrid. Pero, para poder mirar a los ojos a mis hijos, en base a mis principios, tengo que garantizar que ningún dirigente del PP ha cometido una práctica corrupta o una práctica no ejemplar”, ha finalizado.