Pablo Casado: «Me voy, pero volveré»

El momento cumbre de la primera jornada del Congreso Nacional del Partido Popular ha sido la intervención de José María Aznar, Mariano Rajoy y Pablo Casado, los tres hombres que han ocupado la Presidencia del PP en los últimos años.

El actual presidente, hasta que mañana sea elegido Alberto Núñez Feijoo, Pablo Casado ha anunciado que dejará la política activa con una declaración contundente: «Me voy, pero volveré» y ha ofrecido toda su colaboración para la próxima etapa.

Casado, eso sí, ha defendido su legado. «Me reafirmo en que todo ha merecido la pena y cualquier cicatriz es la huella del esfuerzo que conlleva trabajar para los españoles».

Para el todavía líder del Partido Popular la rendición de cuentas es fundamental en política. «Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático, poniendo mi mandato a vuestra disposición».

También ha recordado que llegó a la Presidencia del PP tras perder una moción de censura que les desalojó del gobierno. Sin embargo, ha defendido que ahora mismo, para él, el Partido Popular es la primera fuerza «dejándola ya a las puertas del Palacio de la Moncloa después de una larga travesía en el desierto». Sin embargo, las encuestas no dicen eso, más bien lo contrario porque la extrema derecha le está comiendo mucho terreno.

Aznar pide unidad

José María Aznar, quien ha tenido que intervenir desde su casa por estar contagiado de Covid-19, ha pedido unidad en torno a Alberto Núñez Feijóo en la nueva etapa que abre el PP porque «su éxito será el de todos» y el de España.

El expresidente del Gobierno ha agradecido también a Pablo Casado, su esfuerzo tras la labor que ha realizado. «Pablo dio el paso cuando tenía que darlo, se hizo cargo de la responsabilidad cuando no era fácil ni halagüeño. Ha tenido que hacer frente al Gobierno más sectario y radical que ha tenido España en democracia. Y con su renuncia, ha dado paso a esta nueva situación. Donde quiera que estés, gracias Pablo, por tu esfuerzo», ha señalado Aznar.

Por otro lado, según Aznar, «España necesita que la escuchen. Necesita recuperar confianza para recuperar ilusión. Necesita ser rescatada de este naufragio político, económico e institucional».

Rajoy pide no prescindir de nadie

Mariano Rajoy ha comenzado su discurso de una manera desenfadada y ha destacado la necesidad de tener un partido unido porque cuando no lo está siempre pierden.

El expresidente del Gobierno ha aprovechado para criticar con dureza al gobierno de Pedro Sánchez, al que ha culpado de tener desbocada la inflación y haber hecho las cosas mal durante la pandemia, siendo España el país más perjudicado.

Respecto a la situación interna, además de agradecer a Pablo Casado «su entrega y entusiasmo» para defender al PP, ha pedido no hacer debates sobre lo que comparten, no buscar enfrentamientos donde no los hay y no hacer disputas sobre aquello en lo que siempre han estado de acuerdo.