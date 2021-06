Pablo Casado: “La Guerra Civil enfrentó a quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”

- Publicidad-

El líder del PP, Pablo Casado, ha convertido una de sus frases en lo más comentado en las redes sociales, tanto que ha eclipsado las declaraciones como imputados en el ‘caso Kitchen’ de la exsecretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal ayer y hoy de su marido, Ignacio López del Hierro.

Manipulación de la historia

Casado ha asegurado sobre el Golpe de Estado fascista de 1936 que: “La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”.

Guerra Civil

Durante el Pleno en el Congreso para explicar los indultos a los presos del procés, y en contestación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de los populares, ha retrocedido al 1932 de Manuel Azaña, para atacar a Pedro Sánchez, por hablar de “forjar un nuevo país”, que después apostillaba Casado, es “lo que dijo Azaña en 1932 para aprobar el Estatuto de Esquerra”.

“Pero en el 37 se dio cuenta de su error y denunció su deslealtad cuando era ya demasiado tarde”, ha asegurado antes de rematar: “Señorías, hablando de memoria histórica, la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”.

Me duele España

“Y nuestra Constitución es la ley por la cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia. Exactamente lo mismo que aprendieron los países europeos frente al fascismo y el comunismo cuando fundaron la UE. Los españoles ya dialogamos, ya nos reencontramos, ya hicimos posible la convivencia y la concordia. No hay que volver hacerlo, solo hay que conservarlo. No se le pide demasiado”, ha añadido.

Estallan las redes

José Luis Ábalos

La Guerra Civil no enfrentó a quienes querían democracia sin ley y a quienes querían ley sin democracia. Enfrentó a una democracia legítima y a unos golpistas que instauraron un régimen de terror y represión.



Con su equidistancia, Pablo Casado legitima la dictadura sangrienta. https://t.co/kEysjMG7S7 — José Luis Ábalos (@abalosmeco) June 30, 2021

Dice Casado que la guerra civil fue un enfrentamiento entre los que querían la democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia. Esto se lo deben de haber enseñado en el Máster que le regalaron.

En mi instituto público nos enseñaron que fue un golpe de estado fascista. — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) June 30, 2021

«La guerra civil enfrentó a quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia», lo acaba de decir Pablo Casado en el Congreso.

No words. — Lara Hermoso (@lhermoso_) June 30, 2021

El reduccionismo de Casado es intolerable. Reparte responsabilidades por igual en la Guerra Civil al decir que fue el “enfrentamiento entre los que querían Democracia sin Ley y los que querían Ley sin Democracia”.No, fue un golpe de Estado. La aniquilación de la soberanía popular — Miguel Ángel Campos (@MACamposP) June 30, 2021

Casado: "La guerra civil enfrentó a quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia".



No, la guerra civil enfrentó a fascistas apoyados por Hitler y Mussolini que se rebelaron al orden republicano para imponer una dictadura contra la democracia y la ley. — Naiara Davó (@NaiaraDavo) June 30, 2021

Sánchez: España necesita concordia.

Casado: La Guerra Civil enfrentó a quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia. — Raúl Gil Benito (@raulgilb) June 30, 2021

Pablo Casado en la equidistancia ante la Guerra Civil, dice en la tribuna del Congreso que para él un bando quería democracia sin Ley y el otro Ley sin democracia



Esta es la lamentable oposición que tenemos, la que blanquea el golpe fascista de Franco — Jose Ramón Ortega (@jr0rtega) June 30, 2021

Pablo Casado dice que el gobierno republicano en la Guerra Civil quería “ democracia sin Ley”y el bando fascista “ ley sin democracia”. Esta afirmación demuestra el origen franquista de su partido y su ignorancia:la democracia, incluida la económica, precede siempre a las leyes. — Raúl Camargo (@camargoraul) June 30, 2021

Casado reescribiendo la Historia: "La guerra civil fue entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia" — Nicolas Tomás (@nicolastomas) June 30, 2021

Que alguien que le explique a Pablo Casado, que antes de la guerra civil había democracia en España y que lo que pasó fue un golpe del fascismo con Franco a la cabeza.

¿Va ahora a cambiar los libros de historia?

Como se nota que Abascal le está comiendo la tostada… — Vivir a la madrileña (@MadrilenaVivir) June 30, 2021

Pablo Casado: "La guerra civil enfrentó a quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia".

No, Pablo. Fue un golpe de estado militar y no enfrentó a dos bandos. Sólo hubo uno, el golpista, el cual instauró un régimen dictatorial, del que salió tu partido. — KlaseObreratk🔻 (@obreratk) June 30, 2021

Pablo Casado acaba de retorcer y manipular la historia afirmando: " La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia".

Fue un Golpe de Estado.

Sr. Casado por respeto y dignidad no blanquee la dictadura. — Gorka Landaburu (@G_landaburu) June 30, 2021

La barbaridad que ha dicho @pablocasado_ del franquismo, blanqueando al principal asesino que ha tenido España, no es solo porque sea un franquista, que lo es -ya dijo que la memoria histórica era "batallitas del abuelo"-, sino para ver si nos olvidamos de Cospedal y Villarejo. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) June 30, 2021