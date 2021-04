La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que podría ser la vicepresidenta económica de la Comunidad de Madrid si el candidato socialista, Ángel Gabilondo, se convierte en presidente regional, ha recibido este lunes una carta con una navaja ensangrentada.

El PP y su presidente Pablo Casado ha escrito en la cuenta oficial del partido, mientras se puede ver el vídeo de su intervención en el Foro Next Generation EU​ Spain de la Fundación Concordia y Libertad como cuando está condenando la amenaza a la ministra, muestra una amplia sonrisa: “El Partido Popular rechaza cualquier amenaza o agresión de las que se están viendo en esta campaña electoral y apela a volver a lo que nos une a los españoles, a salir de esa radicalidad”.

Pablo Casado ha insistido que “hemos visto como el ministro del Interior llama organización criminal al partido de la oposición, o la ministra segunda dice que peligra la democracia en unas elecciones autonómicas«. Y ha añadido: “En Europa no entienden que una ministra llame nazi al PP, que una vicepresidenta diga que podemos ir a una dictadura… Y no lo vamos a tolerar, y en Europa no lo van a tolerar”, dice Casado, que acusa a Marlaska de acercar a “etarras al País Vasco para aprobar los Presupuestos” –el acercamiento de presos a cárceles de Euskadi lo han hecho todos los gobiernos desde los años noventa, tanto de PSOE como de PP–.