Owen Jones: «El contrato social que sustenta la pandemia ha sido destruido»

Owen Jones es uno de los referentes de la izquierda democrática británica. Escribe en medios de comunicación como The Guardian, y precisamente acaba de escribir una interesante columna donde reflexiona sobre las medidas de confinamiento ante la situación de pandemia.

«Debemos tomarnos en serio las variantes de Covid como omicron, pero el ciclo de reglas aterradoras de última hora no puede continuar», señala en este artículo de The Guardian.

El apoyo a menudo militante del público a las medidas autoritarias se ha desintegrado

Su artículo, que hoy rescatamos y traducimos para nuestros lectores de Diario16.com, señala que «A lo largo de la emergencia británica de Covid, la población ha apoyado abrumadoramente medidas drásticas pero necesarias para combatir el virus, incluso a costa de su libertad personal. Cuando la variante Alpha amenazó con paralizar al NHS en enero, el 85% de las personas apoyó el encierro (…) con solo el 11% en contra, de los que un poco más de la mitad se opuso firmemente.» «Desde el principio, la crítica predominante entre el electorado ha sido que el gobierno de Boris Johnson ha reaccionado demasiado lento y suave: en las primeras semanas de la crisis, dos tercios creían que debería haber actuado más rápido. Sin embargo, desde que Omicron revivió la amenaza Covid, ese consenso se ha derrumbado. La semana pasada, solo el 23% de los adultos en Inglaterra apoyaron el cierre de pubs y restaurantes, el 26% respaldó no permitir que las personas se reúnan en el interior con personas fuera de su hogar y hubo una división equitativa en los grandes eventos deportivos y de entretenimiento. Esos números pueden cambiar más a favor de las restricciones a medida que los casos continúen aumentando, pero la diferencia con el año pasado es marcada. El apoyo a menudo militante del público a las medidas autoritarias se ha desintegrado.«

Owen considera que «esto no quiere decir que debamos sucumbir al fatalismo y dejar que la desilusión con las medidas de Covid vete cualquier respuesta. Siguen existiendo los dilemas centrales de la pandemia. ¿Cómo mantenemos los casos lo más bajo posible, sobre todo para evitar que el NHS se vea tan abrumado por los pacientes de Covid que no pueda realizar su función básica? Obviamente, hay un punto en el que las restricciones serían inevitables y el desfase entre las infecciones y la hospitalización posterior y la muerte hace que sea difícil determinar ese punto y venderlo al público.»

El rechazo de la población no puede considerarse como «negacionismo» únicamente

El aumento del rechazo en la sociedad británica ante las medidas que limitan los derechos de la población, no debe considerarse como «negacionista» en su totalidad. Owen señala a este respecto que «Debemos reconocer que el apoyo menguante de la población no puede simplemente descartarse como negacionismo de Covid. O como engaño conspirativo y desprecio despiadado por la vida humana, precisamente el tipo de manía perversa personificada por Piers Corbyn. De hecho, al hacerlo se corre el riesgo de abandonar las filas cada vez mayores de los desencantados en favor de conspiradores que afirman que las medidas drásticas para preservar la salud pública y la vida humana fueron siempre tan innecesarias como malignas en su intención.»

Su agotamiento es comprensible

Considera Jones que «Su agotamiento es comprensible. No es de extrañar que las encuestas muestren que, en general, los jóvenes son los más opuestos a las nuevas restricciones. Han actuado como un cordón sanitario para proteger a las personas mayores y médicamente vulnerables. Si bien no se debe descartar la amenaza de un Covid prolongado para los jóvenes, el riesgo para sus vidas ha sido muy bajo. Sin embargo, la capacidad de socializar o establecer relaciones en sus mejores años ha sido criminalizada; su educación ha sido lesionada; su salud mental está más dañada que la de las generaciones mayores.» «Además de más de una década de políticas de austeridad que se dirigieron desproporcionadamente a los jóvenes, y un gobierno que cree que hay poco que ganar electoralmente con políticas que alivien su angustia, creen de manera bastante racional que han sido abandonados.»

Pero no solamente son los jóvenes, sino que hay que tener en cuenta a » los 8 millones de personas que viven solas , condenadas a una soledad a menudo dolorosa; los mal pagados que, a diferencia de los profesionales de clase media, se vieron obligados a viajar a lugares de trabajo a menudo inseguros; o las familias en pisos superpoblados sin jardines donde sus hijos puedan jugar. La severidad del encierro siempre dependió de su generación y su clase.»

Se ha destruido el contrato social

«El problema no es que el público ya no quiera detener al Covid, sino que el contrato social que sustenta la pandemia ha sido destruido. El apoyo abrumador para el bloqueo persistió durante tanto tiempo porque parecía haber una ruta de salida estable: que la vacunación masiva de la población protegería al NHS de la amenaza del colapso relacionado con Covid.

Ahora que la certeza se ha evaporado, un final del juego ya no parece seguro y se vislumbra la perspectiva de restricciones ilimitadas. El hecho de que los responsables de diseñar las reglas y exigir la aquiescencia pública no cumplieran con las reglas en sí mismos, mientras que las personas sin hogar estaban siendo procesadas ilegalmente por romper el encierro, dañó aún más el contrato.«

Medidas que no se basen simplemente en restringir universalmente la libertad

Apunta Owen Jones que «La verdadera amenaza que representa Omicron aún no se conoce y es posible que sea necesario tomar medidas para proteger las funciones básicas del NHS. Pero si la abrumadora obediencia del público a las restricciones perdurará esta vez es ahora una pregunta abierta, particularmente entre los británicos más jóvenes y pobres que han sufrido los peores excesos de la respuesta a la pandemia. Eso significa enfatizar enfoques para combatir el Covid que no se basan simplemente en restringir universalmente la libertad. Por ejemplo, aumentar la baja por enfermedad y otras formas de apoyo económico para que los trabajadores puedan darse el lujo de aislarse por sí mismos mejoraría las tasas de cumplimiento actualmente pésimas . También debería haber más apoyo para quienes quieran trabajar desde casa y un programa de emergencia para mejorar la ventilación en las escuelas y lugares de trabajo. Además de ayudar a contener las infecciones, esto enviaría un poderoso mensaje de que el gobierno no está simplemente esperando que se llegue a un nuevo punto de crisis antes de restringir abruptamente nuestras libertades en una respuesta de pánico.

La necesaria inversión en la salud pública

Apunta Jones que «es necesario centrarse en ampliar de forma permanente y espectacular la capacidad del NHS. En tiempos «normales», esto sería de gran beneficio – la gente podría disfrutar de un servicio mucho mejor y menos presionado – pero, lo que es más importante, el NHS estaría protegido de choques como el que Covid lo abrumara.»

«Esta no es una solución instantánea y sencilla: capacitar a más personal médico lleva tiempo, pero un debate público sobre la expansión de la capacidad seguramente debe ser el centro de atención. Un consultor médico sugiere que aumentar la capacidad de camas del NHS en un 10%, de regreso a los niveles previos a la austeridad, permitiría al servicio hacer frente a 200.000 casos de Omicron al día, y señaló que debería complementarse con mejores salarios y condiciones para retener y contratar personal. Si surge otra variante peligrosa, es posible que aún se necesiten más restricciones, pero al menos el público estaría seguro de que el gobierno ha seguido todas las vías posibles primero.»

La falsa dicotomía entre medidas duras o muerte masiva debe abandonarse para siempre

«La falsa dicotomía entre duras medidas autoritarias o muerte masiva debe abandonarse para siempre. Pero eso requerirá que el gobierno financie y apoye medidas más específicas. Se debe construir un nuevo consenso en torno a este enfoque porque el público está comenzando a romperse, y casi dos años después de los brotes de misteriosos casos similares a neumonía en Wuhan, nuestra realidad sofocada ya no es sostenible.»

Un análisis que sin duda podría tener cabida perfectamente en la situación española.