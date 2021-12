Otros Papá Noel es posible

- Publicidad-

Hace un par de semanas, al apuntarnos en la asociación de comerciantes del mercado de Pacífico, dije que contarán conmigo para lo que fuera. Así que, a María Jesús la presidenta de la asociación le faltó tiempo para plantearme representar a Papá Noel. Como no sé decir no, pues allá que me ví, probándome el atuendo en la mercería de Aída, la modista del mercado.

Dentro del corre corre que es adaptar un puesto a las necesidades de Xaudable, llamé a mi amigo Alfonso, payaso profesional para que me dijera algunas pautas, porque ser Papá Noel confirma una gran responsabilidad porque no solo es decir «jo jo, jooo feliz navidad», si no, tener un diálogo con las personas que no han olvidado ni sus dones ni sus talentos innatos, por mucho que el sistema crea que no son útiles hasta que aportan al PIB dos décadas después.

La principal sugerencia de Alfonso, fue que bajara las revoluciones, para conectar con energías que fluyen en otra frecuencia más noble.

En efecto, los que sois padres y madres sabéis que hay diálogos con vuestros hijos e hijas sorprendentes. No es inocencia, es un razonamiento más puro, más claro y concreto, sin dobles intenciones.

En el paseo inicial por los puestos del mercado, flipe con el poder de atracción que tenía el traje de superhéroe en el que me había metido. Los niños y niñas se quedaban anhelados al verme. Mientras una avispada pequeña me dijo «tú no eres Papá Noel». Tierra trágame, sin saber qué responder me centraba en saludar a otros genios de la multitud que iba rodeando.

Una vez sentado, solo veía una inmensa cola de niños, y de padres armados con sus cámaras planas de bolsillo.

Al principio les preguntaba si habían sido buenos, pero con el año que hemos tenido, creo que todos los niños han sido muy buenos cumpliendo mucho más las normas para protegernos de la Covid19, que nosotros, los adultos. Como estaban hace un año, en clase con los abrigos y mantas puestos, porque estaban abiertas las ventanas de par en par para que corriera el aire. O llevar puesta la mascarilla todo el día, ya sea dentro de clase o en patio jugando con los amigos.

Por eso, pase a preguntarles si se habían divertido, los más pequeños decían que sí, y los mayores que les había costado, pero al final sí.

De la misma forma, pasó con los regalos, hubo quien tenía muy claro que quería un par de juguetes, los que escribieron una carta que parecía el índice del catálogo de juguetes de unos conocidos almacenes españoles, y de nuevo, los más mayores lo tenían muy claro, solo querían un regalo, que se fuera el Covid.

En definitiva fue un regalo de más de dos horas aprendiendo de niños y niñas su visión de la vida. Que me volvía a recordar que la magia por otro tipo de vida existía.

Me llamó la atención una niña de 3 o 4 años, avergonzada tras su madre con un profundo sentimiento de culpa, porque me había enviado la carta hace unos días. Me costó hacerla entender que había obrado muy bien, ya que no sabía que Papá Noel iba a ir a verla, tomó la decisión adecuada con la información que disponía. Pero no salía de su sensación de culpa, perdiendo el regalo vital que es el presente, el ahora, que significa lo mismo en dos idiomas antagónicos como son el castellano y el inglés. Lastima, que haya aprendido tan joven a ser adulta y cuestione y pierda su presente al juzgar sus decisiones pasadas con nueva información.

Cuando le llegó el turno a la espabilada que me había dicho que yo no era Papá Noel, la explique qué como Harry Potter, yo era un estudiante en prácticas de la escuela de la magia de Papá Noel, y la pregunté si ella una de las profesoras que envían para evaluarnos y sí me aprobaba. Por lo menos seguía creyendo que Papá Noel si existía.

Lo curioso es que de niño, como tampoco sabía callarme, fui de los primeros en contar a mis compañeros que los Reyes eran los padres, así que, hubo más de una madre que se quejaron a mis padres. Lo curioso es que mi colegio el Arcángel en la colonia del Retiro era de lo más agnóstico de la zona con una línea Montessori. Lo mejor fue en el cole del Opus de mi amiga Cristina, que cuando se lo dijo a sus amigas, más de una creyó que los reyes magos eran los padres de Cristina. Muy capaces por otra parte.

Ahora que se está promoviendo la reconceptualización de la cultura europea, a través de la New European Bauhaus . Quizás ha llegado el momento de dejar de mentar la ética europea de los derechos humanos para regular lo que los estadounidenses y chinos crean en digital, y empecemos los europeos a ser éticos de verdad, empezando por cumplir el octavo mandamiento cristiano, «no mentiras».

Debe ser frustrante para los progenitores empezar a inculcar su sistema de valores en base a una mentira trascendental. Para premiar el inmenso amor que sienten por su descendencia. Validando la mentira como comodín en las empresas vitales que acometen sus vástagos. Acostumbrándonos a mentirnos desde pequeños los unos a los otros, contando media verdades para vender cosas, enviándonos fakes news en WhatsApp, y aceptando con gusto que los medios de los medios de incomunicación sesguen los hechos objetivos en base a cómo impacta en nuestras emociones. Como bien saben nuestros políticos más preocupados en la encuesta del CIS, que en cuestionarse si la mascarilla en el exterior sirve para algo.

Lo que te propongo no es romper la tradición, si no, explicar a las personas más jóvenes el para qué se crea la magia, y enseñarles a conservar la suya y ser magos ellos mismos, canalizando sus dones en talentos, en vez de centrarnos en simular la consecuencia de la magia.

Creo que reconfiguaríamos la sociedad si les explicaramos a los niños, que a final del año si han sido buenos conforme al sistema de valores de sus progenitores, se les premia o bien con amor, o si sus padres no quieren desconectarles del sistema utilitarista y poco sostenible actual, premiarlos con bienes materiales como son los juguetes para que aprendan a identificarse en vez de cómo son, por cuántas cosas tienen, cómo nos adoctrinamos los adultos a diario.

De esta manera, se puede recuperar el espíritu de celebración de la vida que hacían los romanos, anterior a la Cristina Navidad, como la figura de San Nicolás.

En la época romana, el 25 de diciembre era el de solsticio de invierno, y la fiesta del Natalis Solis Invicti asociada al nacimiento de Apolo. En mitad de la semana dedicada a Saturno, dios de la agricultura y la cosecha. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 A. C., el 25 de diciembre se ubicó entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro Calendario Gregoriano.

El papa Julio I entre los años 320-353 D.C. fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de que al parecer se cree que Jesús pudo nacer en primavera, ¿Para convertir a los paganos romanos? En el 529 el emperador Justiniano declara la Navidad festividad del imperio.

Respecto a Santa Claus, su origen se debe a San Nicolás de Bari, el cual nació en una rica familia cristiana alrededor del año 270 D.C. Fue obispo de Myra en lo que hoy es Turquía. Es patrón de marineros, prestamistas de Rusia, Grecia y Turquía.

Tras su muerte en Myra en el año 343, (en la época Julio I fijó la solemnidad de la Navidad), fue el primer santo, no mártir, en inspirar gran devoción en torno a la generosidad. En el año 1200 empezó a ser conocido como patrón de los niños y portador de regalos. Su popularidad creció, hasta el año 1.500 que la reforma protestante, abolió el culto a los santos. Excepto para en los Países Bajos, que cada 6 de diciembre celebraban la llegada de San Nicolás, que curiosamente venía de España, al que nombraron SinterKlaas, y lo llevaron a las colonias americanas.

En el siglo XIX un grupo de intelectuales de Nueva York quiso recuperar el sentido familiar de la Navidad, ya que se había convertido en una fiesta de celebraciones violentas en las calles, y recuperaron la figura de Santa Claus que mantenía la comunidad holandesa. Al que le añadieron un trineo y le despojaron de la sotana.

En poco tiempo esta nueva figura se volvió popular en Estados Unidos y terminó de diseminarse a Inglaterra y al resto de Europa gracias a los soldados de la Segunda Guerra Mundial

Los reyes magos, solo se celebran en España, por lo que tenemos la oportunidad, de explicar a las personas más jóvenes, que hubo unos científicos que se guiaron en el mar de dunas del desierto leyendo las estrellas, como hacían los marinos durante siglos, o cómo los mayas para crear su calendario. Así quizás, haya muchas más niñas que quieran ser científicas, siguiendo los pasos de aquellas alquimistas que su ciencia cuestionó a la Santa Inquisición, en vez de pedir una «Barbie embarazada» como le pidieron varias niñas a Santa Claus.

Hacer el planeta Gaia más sostenible está en tus decisiones y acciones. Tú decides qué valores quieres enseñar en tu hogar.

¿Quién no lleva un Papa Noel en su interior?

GO!