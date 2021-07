Otro neobanco es posible

- Publicidad-

En 1997 me cambié a mi banco actual al permitirme hacer mis gestiones desde su web. Más de dos décadas después pensaba que mi fidelidad valía algo. Me equivoque.

Por un lado, a nivel personal, en plena pandemia cuando el préstamo personal que me habían dado ellos, se me hacía muy cuesta arriba, al plantearles que me redujeran la cuota a la mitad y alargará la duración del préstamo e incluso subiendo el interés, sabiendo que todos los meses me entraba una cantidad fija. Me pidieron un aval o la casa para una cuota mensual de 250 euros de la que me quedaba un año… Ajo y agua. Aparte, si me retrasaba unos días me llamaban para recordarmelo y preguntarme el por qué el retraso.

Por otro lado, al domiciliar la Sociedad Limitada de mi startup de comida rápida saludable, pensé que mi banco nos iba a dar más facilidades que el de mi socio. Como empezamos vendiendo desde la web, gestionamos los pagos de tarjetas con la plataforma de pagos Stripe, y nuestra sorpresa fue que nuestro excelso banco, nos cobra una comisión de 5 euros por cada transferencia que nos hace Stripe, por considerarla una transferencia internacional cuando venía de Irlanda…

La coña, fue cuando nos planteamos la posibilidad de tener un datáfono para pagos con el móvil. Aparte, de cobrarnos 200 euros por el alquiler para dos días y por la ¡instalación física! el nivel de documentación que exigían era muy superior al que pedían para abrir la cuenta con ellos. Y luego lo tenían que enviar al departamento de riesgos que tardaban dos días en decir algo que ellos ya sabían.

En 2021, en tiempos de Bizum, con la que te haces transferencias entre móviles sin comisiones, con sólo saber un número de móvil de una persona que esté asociado a una cuenta de un banco, ¿nos merecemos estos dinosaurios bancarios? Que nos cobran por tener nuestro dinero y nos frien a comisiones para pagar sus campañas de marketing y hacernos creer que nos hacen un favor.

Afortunadamente ya hay alternativas, y no solo están los neobancos como el alemán N26, el inglés Revolut, el francés Qonto, aquí en España hay alternativas: Bnext, Fazilpay.com y 2gether.

Así que he vuelto a transformar mi columna, en una colectiva, al preguntar a Adrían Martinez (de lo primeros inversores en Bnext), Elbio Nielsen (CEO de Fazilpay), Salvador Casquero (CEO de 2gether), con Xavier Capellades (CEO de Nomo) que ahora no es un neobanco, pero puede que en 2022 a lo mejor lo consiga, y Eduardo Peralta (CEO de Inveert) que desarrolla productos para neobancos. Las siguientes preguntas: ¿Qué ventajas tiene un neobanco? ¿Qué seguridad ofrece a los clientes? Y un ejemplo de un producto propio para comprenderlo.

Vamos a ello, empecé hablando con Adrían Martinez el primer inversor de Bnext. Tenía mis dudas ya que si bien Bnext la conocía bien desde sus inicios como tarjeta para sacar dinero de cualquier cajero sin comisiones respaldada por Mastercard y cómo marketplace de productos financieros, lo de ser neobanco son palabras mayores. Pero como me explicó Adrían, el Banco de España les había concedido su propia autorización para operar como Entidad de Dinero Electrónico (EDE).

Agilidad es la gran ventaja que eligen todos ellos, Adrían Martinez suma también «poder operar con tu propio dinero en productos de terceros, sin necesidad de intermediarios».

Para Elbio de Fazilpay «un banco tradicional tarda años en conocer a un usuario en su totalidad en función de métricas que están desconectadas. En cambio, nosotros conectamos todas las fuentes de datos, agilizando los procesos, de forma efectiva y centrada en el usuario, usando big data, machine learning, inteligencia artificial y diferentes reglas algorítmicas, que según el uso y los datos que recibimos de diferentes modelos, podemos definir casi de forma exacta lo que necesita nuestro cliente e anticiparnos a sus necesidades.

Eduardo Peralta CEO de Inveert: «La tecnología de un neobanco parte de cero, a diferencia de las entidades tradicionales, cuya infraestructura tecnológica (Legacy) es de hace 30 años. Esto supone una diferencia competitiva brutal a hora de desarrollar nuevos productos y servicios, y ofrecer mayor agilidad para integrar soluciones externas. La consecuencia de esto es que los costes de mantenimiento son infinitamente más bajos, lo que repercute en poder ofrecer los servicios básicos (mantenimiento de cuenta corriente, tarjeta de débito, etc…) a un precio muy bajo o incluso gratuito».

Sobre la seguridad, Adrían Martínez me sorprendió, al decirme que las Entidades de dinero Electrónico no solo están reguladas y auditadas por el Banco de España, si no, que son depósitos con los que los neobancos no pueden especular. Tu dinero es tuyo, no del banco.

Elbio de Fazilapp redunda en ello, «las EDE permiten abrir cuenta corriente que este auditaba por el banco de españa. ¿Diferencias? En la banca tradicional el dinero que está en la cuenta, ese dinero puede ser operado para tradear y operado para trabajar para la banca, en cambio nosotros, en las EDE son cuentas que no se pueden tocar, son inembargable, es dinero depositario y de custodia. Está avalado y auditado mensualmente por el Banco de España y la Comisión Europea, CNMV, y hay un fondo de depósitos. Respecto a la seguridad, Fazilapp responde a protocolos VISA, por tanto, todas las tarjetas emitidas por nuestro neobanco responde con la misma seguridad que la de un banco tradicional. Es decir, un neobanco es igual o más seguro que un banco tradicional».

Como recalca Salvador de la plataforma 2gether para gestionar las finanzas tradicionales (euros) y las nuevas finanzas que la complementan construidas sobre criptoactivos, entre ellos las criptomonedas, «hemos buscado proveedores que nos puedan dar servicio y que sean de reconocido prestigio en el sector donde operan. Así, para los euros, 2gether tiene como proveedor a Pecunia Cards, entidad regulada y supervisada por el Banco de España. Para los cripto activos, 2gether trabajamos con dos de las mejores entidades como son Kraken y Fireblocks, uno de los mayores custodios del mundo. Adicionalmente, tenemos una tecnología de 5 niveles de seguridad para las wallets (monederos) de nuestros usuarios gestionadas por 2gether».

Sobre describir un producto suyo para comprender cómo podemos rentabilizar ya mismo un neobanco, creo que te vas a sorprender, empezando por Elbio de Fazilapp: «Facilitar los procesos de banca digital es nuestro core, simplificarlo todo en una super app, en el mundo fintech y banca digital. Por lo tanto, hemos creado la posibilidad de enviar y recibir dinero a través de Whatsapp, hablamos por Whatsapp, Telegram, y tenemos un canal activo en Twitch. Un producto estrella es nuestra VISA ecológica, al borrar la huella de carbono generada por su uso, cada 1.000 euros plantamos un árbol del que se puede hacer un seguimiento y apadrinarlo. Somos 100% digitales porque queremos eliminar el plástico». Te aseguro que lo que van a validar de aquí a enero, en su fintank (think tank de fintech) va a conseguir con creces su objetivo, y reconozco que me encantaría usarlo ya.

Nomo puede que consiga ser neobanco en 2022, mientras ofrece un servicio fintech, que a todo autónomo nos viene como agua de mayo. Como explica Xavier Capellades su CEO, «hasta ahora la gestión del negocio (facturación, contabilidad, impuestos, etc) y los servicios financieros han coexistido como dos mundos paralelos que no se hablaban entre ellos. En Nomo puedes agregar todos los bancos con los que sueles trabajar y conciliar tus gastos de manera automática o bien que te adelantes el cobro de tus facturas emitidas en la misma plataforma vía un servicio 100% digital». Porque no hay autónomo que se precie que no tengamos por lo menos una factura impagada que nos quita el sueño.

Al pedirle un ejemplo del servicio de Bnext, Adrián me comentó que antes de la pandemia su tarjeta era la preferida entre los viajeros. Ahora han llegado a un acuerdo con Algorand para hacer transacciones internacionales a través de blockchain, y así reducir la comisión normal que va de un 4% a un 12%, a quizás un 1,5%, en cuanto lo lancen al mercado lo veremos.

Por último, Adrían me recuerda que asistimos a un cambio de reglas, como le pasó a los medios de comunicación con la llegada de internet. Ahora las personas pueden ser más dueños de su dinero. Lo cual es una gran introducción de la propuesta de valor de 2gether de Salvador Casquero.

Salva tiene muy claro que el mundo que viene lo vamos a construir entre todos, para eliminar las enormes desigualdades que existen, porque el espíritu del ser humano es ayudar, y trabaja poniendo las farolas en la cadena de blockchain para que los demás podamos emprender y agregar valor al IDH (Índice de Desarrollo Humano) que aglutina más indicadores que el PIB.

Permíteme un inciso, blockchain es un libro contable al que tienen acceso todos los participantes de la cadena, durante todo el proceso, para asegurar la transparencia y la trazabilidad. Es como si en un partido de fútbol desde los jugadores a los espectadores estuvieran viendo en tiempo real el VAR, y quede claro si ha sido penalti o no. Sin la necesidad de que un árbitro y cuatro tíos en un despacho decidan si lo ha sido o no. Es decir, es normal que los bancos centrales nos quieran meter miedo con la volatilidad de las criptomonedas con la que se rige cada plataforma. Como si no se especula ya suficiente en Wall Street, con fondos buitres apostando en corto a que las empresas con empleados iban a valer menos o incluso cerrar y despedirlos, hasta que personas como tú y como yo les han dado de su propia medicina, al juntarse muchos David en Reddit y lanzar sus hondas para derribar a Goliat. Agradecer a Ismael Beiro su guía para empezar a comprender el intrincado mundo financiero tradicional.

De esta manera, 2gether destaca por la transparencia, confiabilidad y sobre todo por su modelo colaborativo que devuelve a sus clientes toda su aportación al crecimiento de la plataforma. Esto le ha permitido crear un modelo sin margen ni comisión sino un modelo de incentivos alrededor de su propio cripto activo el 2GT.

Como continua Salvador «Hemos creado una plataforma de tokenización -Token Makers- que permite a los emprendedores, junto con los actores que participan en su negocio, crear su propio modelo económico a través de su propio token de intercambio. Por hacerlo más comprensible, 2gether permite crear unos «puntos de fidelización inteligentes», programables donde se pueden embeber reglas de negocio en la emisión del token, en la distribución y en la redención facilitando, como hacían los bancos en la economía tradicional, las nuevas economías tokenizadas que capturan un valor latente enorme en los diferentes sectores o silos económicos que existen. Todo ello con una nueva distribución del valor de todos los actores en un sistema mucho más inclusivo, justo y sostenible».

Para que nos entendamos, le han planteado a un ayuntamiento, incentivar que los ciudadanos se acerquen a diferentes puntos limpios y cada vez que reciclan sus desechos y envases reciclables, les premien con un token tipo PuebloMoneda equivalente al valor de 1 €, el cual sea válido en los comercios del pueblo. Así las arcas municipales podrían ahorrar parte de la partida de recogida de basuras e incentivar la economía local. A la par, que si la mayoría de ciudadanos lo hicieran, se podría reducir la cuota que cobra el ayuntamiento por recoger la basura a cada vecino.

Continua Salvador, «el jueves 8 de julio lanzamos nuestra primera economía tokenizada en el sector de la hostelería, la Foodcoin con el emprendedor Ricardo Marín».

El año pasado, en pleno confinamiento Ricardo planteó la genial iniciativa «Adopta un bar», la cual tuvo bastante repercusión. Ahora da un paso más y plantea Foodcoin.

Para Ricardo Marín «Foodcoin nace como una revolución de los sistemas de fidelización, donde tanto clientes como hosteleros ganan. Un sistema sin costes para todos y fácil de implementar y utilizar. Para cada bar/restaurante se crea una moneda propia, que cualquiera gana simplemente por consumir en dicho comercio, a modo de premio. El piloto se lanza ahora en bares y restaurantes de Ponzano, icono de la gastronomía, con 20-25 locales como Catarsis de Larrumba, Volapié de Foodbox, La Malcriada de LALALA, Tabula 51… Cualquier hostelero puede registrarse en 3 minutos y los usuarios se benefician simplemente pagando con la app de 2gether.”

Aquí tienes un ejemplo práctico y real, en el que puedes ser partícipe yendo de cañas o a comer a Ponzano. Cómo antes decía Salvador, esos puntos de fidelización inteligentes, cada hostelero decidirá cómo quiere que se comporten, ya sea como un vale descuento, un vale regalo, de cierta duración o que te haga mayor descuento en las horas valle que acuden menos clientes al local, o para premiar a los clientes recurrentes que traigan amigos, por citar varios ejemplos.

Por último, creo que la Unión Europea si de verdad quiere evangelizar sobre transformación digital y SOStenibilidad, debería canalizar los fondos Next Generación solo a través de neobancos, en vez de dárselo de nuevo a los tradicionales. Por mucho que estos hayan financiado carreras electorales de muchos gobernantes.

El futuro es ahora, y tú puedes aportar valor ya mismo.

GO!