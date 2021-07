Otro libro de innovación es posible

- Publicidad-

Vamos al grano, ¿merece la pena que inviertas 24,70 euros por «el libro de la innovación, guía práctica para innovar en tu empresa»? Si.

Porque te puede cambiar la vida, si ves a una persona que tiene en sus manos este libro, abordarla con respeto y dila qué solucionas, y emplazala a una reunión para demostrarlo. Casi seguro que te escuchara y conseguirás esa reunión porque es una persona de mente abierta, dispuesta a escuchar sueños imposibles hechos realidad. Si a mí, me ha pasado y me ha cambiado la vida 180 grados ¿por qué no te puede pasar a ti? Y si eres tú quien lo saca a pasear, se acercarán a ti, es el poder de este libro, forjado con la sonriente energía de una treintena de profesionales indomitos al desaliento. ¡Gracias!

Si bien el contenido es muy interesante, la forma hace aguas, al autoponerse un objetivo muy elevado, con ese título «guía práctica para innovar en tu empresa», lo cual genera unas expectativas imposibles de cumplir. Excepto que tu empresa sea una Pyme, si a partir de 250 empleados, vamos el 10% del tejido empresarial español, como dicen en la página 92 «este manual de innovación está pensado para empresas con un tamaño significativo, y un presupuesto disponible para crear un equipo».

Por otra parte, juntar a tantos autores y autoras, resulta contraproducente, es como la prueba de eliminación de la semifinal de Masterchef 9, a los 4 candidatos les pusieron el reto de cocinar cada uno con un solo ingrediente, y debían cocinarlo por lo menos de cuatro maneras diferentes, siendo las diferentes texturas las que dieran sentido al plato. Pues bien, aquí el ingrediente es la innovación, y concurren dos técnicas básicas la abierta y la cerrada, luego por otro lado la innovación en procesos, y la gestión de la innovación, diluyéndose el proceso de innovación básico, y ojo, no porque no esté, que de hecho está y en algunos casos por triplicado, como pasa con las referencias al scouting, screening de startups. O a la duplicidad del ejemplo de una aceleradora de startups. O a la inconcruencia entre lo que se describe en la página 247 y luego en la 248. Al final el cerebro del lector se empacha y no comprende el diseño de este plato. Sorprende que siendo tantos profesionales de corporaciones el tema de intraemprendimiento pase de puntillas.

A los autores les sugiero que aprovechen la segunda edición del libro para mostrar más los tesoros al reflortarlos en el índice, como ejemplo en el punto «El diseño del proceso de innovación» al que dedican 40 páginas sin indicar nínguno de los tesoros en forma de herramientas, recursos, mapeos, que nos viene bien a cualquier empresario. Así como, creen otro índice con las excelentes y aclaratorias figuras, mi predilecta la 48 sobre desingthinking, learn startup y agile, tres ciclos en los que se mueve mi vida cada lustro desde hace 15 años. Y un glosario de técnicas por orden alfabético. ¡Ah! y dejar el lenguaje arcaico de los resumenes de cada capítulo con el título «lecciones aprendidas»… ¿lecciones?

A ti, lector, lectora, o bot te invito a tirar de pensamiento lateral y entrar por la puerta de atrás para descubrir un mapa del tesoro lleno de esmeraldas y gramos de coltan, que es leerlo de atras hacia delante. Empezando por el último párrafo del epilogo de de Don Xavier Marcet, cuyas columnas de los domingos nos hace reflexionar a muchos. Después ve a la página 358 donde explican lo qué es este libro, un gran «ejercicio de compilación de temas alrededor de la innovación» ¡Acabaramos! Y ¿Para qué ese titular tan marketero? También en ese punto, en la página 359 se justifican de que el primer ejemplo español llegue (si no me equivoco) en la página 214, cuando hay cientos de ejemplos de innovación española, desde el traje de astronauta a la calculadora pasando por los más recientes Carto, CapChase e Inbrain, y si no los conoces de primera mano, pregunta, porque han dado una visión muy sesgada del mapa del ecosistema innovador startupero español como si no hubiera nínguna aceleradora más allá de la que anexan y de las plataformas StartXplore y 4YFN por mucho que este año fuera el centro de atención del Mobile World Congress.

Y en la página 360, en el verdadero objetivo de este encuentro, que te sumes a aportar a la comunidad en www.libroinnovacion.com cuyos autores se han constituido en la asociación Gen Innovación.

De ahí te sugiero que vayas leyendo cada capítulo del final al principio, empezando por las startups, que somos entes muy parecidos a las micropymes, hasta llegar a las IBEX con un director de innovación, tres jefes de proyectos y un comite de innovación…

Desde aquí, aplaudir el esfuerzo de generar el encuentro de los que somos lobos solitarios, y disfrutamos creando autopistas desde el silencio de la trastienda, como en 2012 cuando me encargó la tegnológica del momento, evangelizar BIM (Building Information Modelling) al canal AEC de construcción desde promotores a facility managers, pasando por ingenierías y estudios de arquitectura. Que citan en la página 242.

Ningún encontrador de oro, lo consiguió sin dosis de paciencia, y este es un libro para explorarlo cual libro de «Elige tu propia aventura».

¿Será una prueba para ver tu resiliencia para lanzarte a innovar?

GO!