Otro libro de emprendedoras es posible

¿Una emprendedora nace o se hace?

“Ambas opciones, con educación y mentores puedes llegar a ser un/a gran emprendedor/a, lo importante es lo que te mueve por dentro en ese emprendimiento, que hará que perseveres hasta encontrar el modelo”.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu vida ya tu negocio?

“Mi vida ha girado 360º, durante el día me ocupé de los estudios de mis dos hijos gemelos y el mal llamado teleschooling; (mamaschooling lo llamo yo) y por la noche, preparar clases y este libro. Por lo demás, he seguido dando clases, realizado consejos de administración y asesorado todo en remoto…y dormido la mitad”.

¿Qué has aprendido de tus errores y caídas y cómo te has levantado?

“He aprendido a ser más paciente, a comprender más al ser humano, las culturas y valores diferenciales de las empresas… Salgo de las crisis buscando nuevos caminos y arrimándome a lo nuevo”.

¿En quién te has inspirado? “En mis padres, fuente de inspiración constante en valores y esfuerzo, además de haber sido emprendedores ambos”.

¿Cómo afrontas los hypes y los downs? “Los hypes, con cosas sencillas, pequeñas celebraciones con mi familia y allegados más cercanos, los downs, hago deporte, escucho música, y si lo cuento es a alguien muy muy cercano; pido consejo, y hago un plan… Como decía mi padre hay que mirar el éxito con distancia y el fracaso y las caídas también. Todo pasa”.

Estas son las respuestas de Teresa Alarcos a la mismas preguntas con las que ella en su libro “Emprendedoras”, mapea una veintena de rutas del tesoro de sendas exploradoras que se han atrevido a asaltar el mercado digital, y crear startups que se han convertido en empresas referentes, como Carlota Pi de Holaluz a la cual te invito a que cates sus certeras respuestas a partir de la página 163. Así como, el resto de reflexiones sobre todo lo qué han aprendido de la pandemia y cómo se reponen a diario para seguir adelante. Cada una de sus letras vale un gramo de coltan.

Aproveche para hacerla una última pregunta, ¿cuál es el objetivo del libro? Su respuesta fue “Invitar a emprender usando tecnologías disruptivas”. Ahí me di cuenta, que compartimos objetivo, pero profesamos diferentes formas de fe para conseguirlo.

Como Teresa me pidió mi sincera opinión de su libro, y sabiendo que en unos meses saca una edición en inglés, ahí va. Pido disculpas por anticipado, si hiero la sensibilidad de alguien. Sé el enorme esfuerzo y pasión que hay en un primer libro, pero creo que estamos ante un compendio de sabiduría que debe liberarse de costumbristas formas de editar y publicitar libros. Para mí tampoco es fácil escribir el siguiente texto, que se ha convertido en un ejercicio de honestidad a la par que de aprender a no pisar muchos charcos. Aunque me da que no lo voy a conseguir. Vamos allá.

La sugerencia principal a Teresa, es que se atreva a ponerse en valor y a mostrar el tesoro que son las entrevistas a Angélica, Arancha, Carlota, Ekaterina, Gabriela, Hilda, Jasmin, Lucia, Marjorie, María, Mariana C., Mariana V., Marina G., Marina P., Marta, Mercedes, Min, Ruth, Sheila, Suzan y ella misma en esta columna.

Porque a través de sus preguntas Teresa nos muestra las tecnologías disruptivas de la que hacen uso todas ellas, que son sus dones innatos, sus talentos, su actitud ante la vida, y su forma de enfocarla y sobrevivir a esas draconianas rutinas donde no sólo son líderes ayudando en sus empresas, si no, a sus familias.

Desde Angélica a Suzan demuestran con sus hechos que lo digital es secundario. La tecnología más disruptiva son ellas en sí mismas. Como se demuestra cada vez que se consigue una mejora social que afecta de lleno a las mujeres, ya que nos beneficiamos el conjunto de la sociedad.

Por ello, creo que las siguientes ediciones de este libro ganaría enteros si abandonara el método tradicional de vestir a la mona de seda para que te decidas a comprar, leer el libro, e incluso animarte a emprender. Para ello, hay que desvestir a la Mona Lisa de las capas de pintura posteriores que maquillan y restan valor a este almanaque de talento.

Los de marketing sabemos que si un cerebro humano lee cinco opiniones positivas sobre un producto, se decidirá a adquirirlo. Se agradecen la buena intención de los amigos y las amigas de Teresa, pero sus 12 testimonios que alicatan la portada, la contraportada y se repiten en las dos primeras páginas. Provocan el efecto contrario, y llevan a la duda, si hay tanta recomendación puede que el contenido esté tan vacío de contenido como muchos de los marketeros testimonios.

En la portada solo pondría la foto de la sonriente mirada de Teresa cual espejo de su alma, que comparte con Mona Lisa y el título “ Emprendedoras” o “Reflexiones de emprendedoras”. Si se quiere inspirar o motivar a la acción, lo primero es provocar la reflexión, y las entrevistas llevan a ello, pero todo lo demás, es un coach dirigido que resta frescura.

Deshacerse de la odesiana creencia que hay que filtrar la información y darnosla filtrada como si no supiéramos en qué momento vivimos. Es decir, las primeras 42 páginas de este libro, son parte de otro, aquel en el que Teresa explique la tecno optimista filosofía de la Singularity University, una innovadora corriente pre pandémica que cree que la solución a todos nuestros problemas actuales está en el desarrollo de productos y servicios usando la tecnología digital. La cual abrazamos muchos, pero que la pandemia y lo acaecido recientemente en Kabul, deja en evidencia, y hace que sea muy fácil sacar de contexto la frase del último párrafo de la página 27 “Vamos a hacer un mundo más justo en el que se podrá acceder a la educación y a los servicios sanitarios plenamente de manera universal”. Cuando se ha comprobado a lo largo del 2021, que en USA país de donde es la Singularity, toda persona que ha pasado al coronavirus en una UCI, tiene que pagar un mínimo de 18.800 € porque su seguro privado no lo cubre, y porque no hay sanidad pública, que cuesta lo suyo y aquí pagamos con nuestros impuestos, no es gratis. Por no hablar de que la toma de Kabul por los talibanes se ha hecho vía Twitter y conectados por Whatsapp y evangelizando en Facebook, usando los servidores en USA en vez de las armas offline.

De la misma manera, que no ayuda el primer párrafo de cada entrevista donde explica en qué conferencia o club social conoció a la persona entrevistada. Lo cual, lejos de dar cercanía genera la sensación que o eres parte de una elitista clase laboral o no tendrás margen económico para emprender.

Para desdecir esto, cambiaría el orden de las entrevistadas, adelantando la de Hilda y su revelador párrafo de la página 146 sobre el poder transformador de la mujer en la economía y la sociedad en África, o el segundo y esclarecedor párrafo de la página 95 donde Gabriela explica “el perfil medio de la mujer emprendedora española es más bien alto y con experiencia previa en corporativos (aunque con una brecha de género enorme) en contraste con el perfil más general en México, donde tantas mujeres emprenden más por necesidad vital que por evolución profesional y la brecha de género no es tan acusada”; Así como, la de la española Marina G. gran ejemplo de innovación desde la humildad y la realidad a la que nos atrevemos a innovar más allá de lo concebido como disruptivo, a partir de la página 117.

Si prescindimos de las primeras 42 páginas, descubrimos 25 excelentes páginas donde Teresa nos explica de manera cercana los trucos para validar si nos atrevemos a emprender, destacando el decálogo de la página 52. Así, nos quedan 135 páginas una cifra muy parecida a las 112 páginas del famoso libro “Lecciones de liderazgo” de Steve Jobs escrito por Walter Isaacson en 2014. Ahora bien, si la editorial cree que te vas a decidir por este libro si hay que añadir más hojas porque pagas por literatura al peso, haría la versión de emprendedoras del bestseller “Aprendiendo de los mejores” con la que Francisco Alcaide ha vendido más de ¡150.000 ejemplares! Añadiendo entrevistas a empresarias digitales como Verónica Pascual Boe que acaba de vender su startup de robótica a ABB, o Carolina Aguilar de la startup Inbrain cuyos implantes cerebrales de grafeno parece que van a ser más eficaces que los del Neuralink de Elon Musk. O pedir a Marta que cree una ventana de tiempo para contestar las preguntas.

Así mismo, sería bueno crear un índice con las webs de cada empresa de la entrevistada para comprender qué hacen, y a lo mejor tender un puente a quien se atreva a emprender. Si el listado se incluye en un código bidi como el de las cartas de los restaurantes, será más fácil. Además, me choca que un libro en el que se hable de digital y de “disrupción” utilice tipografía clásica con serifa tipo Times New Roman, cuando la letra de palo sin serifa daría más dinamismo como Arial.

Por otra parte, el subtítulo que acompaña a cada página par “Mujeres que cambian el mundo, ODS en carne y hueso”, creo que le hacen un flaco favor a las emprendedoras, y al 52% de la población mundial, que son las mujeres, por el reduccionismo que es asociar el emprendimiento de las mujeres a una gran campaña de marketing como son los ODS occidentales. Me explico, cuando anticipaba que comparto objetivo con Teresa, pero no comulgamos la misma fe, es porque si bien me parece bien que los ODS (Objetivos para el Desarrollo Sostenible) motiven e inspiren a Teresa y a los departamentos de RSC de las multinacionales. Discrepo que sirvan para algo más allá de justificar las partidas presupuestarias de marketing de los propios empleados o ex empleados silver, cual rémoras suyas como consultores ad hoc, vendiendo buen rollismo. Al vendernos que ahora van a hacer lo contrario que han hecho durante décadas, desde 1958 sabían que las petroleras estaban acelerando el cambio climático.

Lo siento, pero no me lo creo, porque a qué se dedicaban todos los evangelizadores de los ODS en los años 90 cuando mi padre organizaba la acampada del Ministerio de Economía hasta el Bernabéu para pedir el 0’7 % del PIB español para los países en desarrollo, en 2020 se destinó menos aún, un 0’24 % de la RNB (Renta Nacional Bruta), por mucha campaña de marketing que son los ODS. O ¿qué evangelizaban en el año 2008 cuando estaban los Objetivos del Milenio 2015 y Más? Que no se cumplieron. ¿Cuántos directivos de las RSC del IBEX, de las Big 4 y sus asesores de impacto social dimitiran en 2031 al comprobar que no se habrán conseguido ni el 30% de los ODS? ¿Nos inventaremos otra cosa para dar empleo a la Silver economy cual puerta giratoria de los departamentos de marketing?

En mi caso, no estoy bautizado en la religión cristiana, pero creo que no hace falta estarlo para estar de acuerdo con el sexto mandamiento que supuestamente registró Moisés en el libro de la Biblia del Éxodo “no matarás”. Pues ahora, toca aplicarlo a la vida en este planeta, sin que las multinacionales destinen parte de su departamento de marketing a la evangelización de los ODS. Resulta curioso que también haya enormes subvenciones de la Unión Europea para promover proyectos de evangelización de los ODS.

Por último, hay que ser más rigurosos con las batallas ganadas por las mujeres, como es la libertad que les otorga poder divorciarse de su marido. Lo cual en España se instauró por primera vez, al aprobarse la ley el 25 de febrero de 1932, con 260 votos a favor y 23 en contra.

En definitiva, espero que Teresa se deshaga de alforjas circunstanciales como son los ODS y el tecno optimismo de la Singularity, porque lastran este almanaque de emprendimiento de mujeres capaces de crear, gestar y liderar un mundo más SOStenible.

Como ya hizo hace 529 años, la business angel Isabel I de Castilla, que financió la empresa del emprendedor Cristóbal Colón para encontrar las Indias Occidentales, que cambiaron nuestra historia. Fue ella, quién no solo vió una operación geoestratégica y económica, sino que en la segunda expedición a las Indias Occidentales, ordenó a Cristóbal Colón “tratar a dichos indios muy bien y con cariño, y abstenerse de hacerles ningún daño, disponiendo que ambos pueblos debían conversar e intimar y servir los unos a los otros en todo lo que puedan”. Además, según Wikipedia, fue Isabel quién reorganizó el sistema de gobierno y la administración, reformó el sistema de seguridad ciudadana e hizo la reforma económica para reducir la deuda que el reino había heredado de su hermanastro y predecesor al trono.

Ahora que 75.000 talibanes van a someter a 16 millones de mujeres afganas, con el beneplácito del resto de la población afgana, USA y de nosotros, los europeos, que solo nos preocupamos de ocupar y echar a los talibanes, sin invertir ni un millón de euros en educación, y regeneración de una económica colapsada por la corrupción. Quizá, las próximas ediciones de “Emprendedoras” de Teresa Alarcos inspiren e iluminen el camino a millones de mujeres, porque en sus manos está la sostenibilidad de nuestro planeta, habida cuenta que los hombres hemos demostrado durante la última era, nuestra ineptitud para ello.