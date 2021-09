Otro Galicia Camiño Emprendedor es posible

- Publicidad-

El pasado jueves fui a Chantada, tras la invitación de la Fundación Ronsel a celebrar la vida, y el reencuentro con mentorias físicas con emprendedores a los que mentorizar mientras andaríamos por Galicia Camiño Emprendedor que crearon en 2017 con apoyo de la Xunta de Galicia, estrenando el tramo del Camino de Invierno a Santiago de Compostela.

Para mi sorpresa, cuando me junté con la quincena de personas que había allí, los números no me salían, aparte de Luis, Rafa y Estrella de Ronsel, de los once restantes, conocía a siete. ¿Dónde estaban los emprendedores para mentorizar?

Pronto, Luis cual maestro de ceremonias, tomó la palabra y nos explicó que esta vez no había emprendedores, todos éramos mentores y mentees, y era su forma de hacernos un regalo, ser parte de nuevo del Galicia Camiño Emprendedor, dónde las dinámicas serían las de siempre.

Luis Garcia Deber

“El programa Galicia camiño Emprendedor aglutina las numerosas y diferentes actividades, que desde la Fundación Ronsel se realizan en apoyo a los emprendedores. Actividades que fundamentalmente tienen un foco en la persona, en el trabajo de las competencias emprendedoras; foco en el negocio, con la metodología lean startup y prototipado para salir al mercado; foco en la consolidación, a través de las herramientas del mentoring experiencial; y foco en la financiación, tanto con píldoras formativas como con una línea de microcréditos.

Así mismo, la metodología estrella del programa ( www.galiciacaminoemprendedor.gal/ ) es Facendo camiño, en la cual, mientras realizamos una etapa del Camino de Santiago, sacamos todas las barreras físicas que puede existir entre mentor y emprendedor, y los

juntamos en un entorno más amistoso, más saludable, más sostenible, que defiende el rural y que además, promociona una herramienta de atractivo turístico para la comunidad autónoma gallega, cómo es el Camino de Santiago. En ese proceso conseguimos intensificar de una forma muy alta el nivel de confianza que mentor o mentora, y emprendedor emprendedora que realizan dentro del camino. Dividimos en tres tramos:

El tramo en el que todos caminamos juntos, y por lo tanto, hay una actividad inicial de presentación y networking, para conocer a todos aquellos mentores y mentoras y las emprendedores y emprendedoras con las que compartes la etapa.

La segunda parte es la de emparejamiento, en el que mentores, mentoras, emprendedores y emprendedoras, forman parejas que han sido designada en base a la observación y la experiencia, por el equipo de la Fundación Ronsel, y realizan ese tramo profundizando en la información alrededor de ese negocio.

Tras el networking, y la mentorización, el emprendedor o emprendedora hace un plan de acción a corto plazo, en base a la información recibida durante el transcurso

de la etapa. Ese plan lo presentará delante de todos sus compañeros de la etapa para recibir el feedback, las sugerencias y mejorar ese proceso».

El primer tramo de presentación consistió en desandar el Camino de Santiago desde Chantada a Belesar, porque para aprender nuevos caminos, primero hay que desaprender lo andado. Al descender hasta Belesar, y tomar el avituallamiento en el único bar a la ribera del Miño, nos juntaron por parejas, durante lo que quedaba etapa hasta Pincelo, una de las persona haría de mentor y la otra de mentee, y al día siguiente de vuelta a Chantada, nos intercambiamos los papeles. Lo cual, si bien me sorprendió al principio, la docena de mentores que estamos allí, todos éramos a la vez emprendedores o intraemprendedores, así que bienvenido sea el regalo. Me tocó con Lara Crespo consultora de proyectos socio educativos, y que ahora se encuentra feliz al darse cuenta que ha ganado alegría vital al volver de Madrid a Galicia y poder trabajar en remoto. De hecho, está colaborando con la startup Kimple a la cual comentorice con David Moreno Casas en el SEK Lab justo antes de la pandemia. ¡Qué pequeño es el mundo! También tuve la grata sorpresa de encontrarme en el tramo anterior a ¡Ana Gil Rey! Mentora de la Liga Nacional de retos en el Ciberespacio organizada por la Guardia Civil, que coorganiza un amigo en común.

Dejamos el Camino de Santiago, y anduvimos por la ribera del cañón del Miño, el camino se adentraba por escalonados viñedos y por frondosos bosques que me parecían sacados de la película “El bosque animado” de José Luis Cuerda. En esas andábamos, cuando empezamos a atravesar una pequeña pedanía de cuatro o cinco casas recién restauradas con mimo, y cuando estábamos pensando que bonito, Estrella nos dijo “hemos llegado a Pincelo”. Wow.

Antes de la apasionante cata de vinos que nos hizo el emprendedor Roi Alejandro desvelándonos secretos de la historia y de los energéticos bancales en los que brotan los mágicos vinos de la Ribera Sacra, y de las personas que los vendimian para celebrar la vida, expusieron sus proyectos vitales dos mujeres, Carlota Pérez y Laura de InCrescendo. Los cuales son al igual que sus emprendedoras dignos de mención. Vamos allá.

De la bailarina y promotora cultural Carlota Pérez Fernández asombra su capacidad para impulsar diferentes proyectos a la vez, uno de ellos, el que nos ocupa es www.sacraexperience.com , desde el que no solo ofrece conocer de primera mano que se puede borrar del mapa la España Vaciada al convertirla en centro de producción cultural para aportar al PIB, y al IDH (Índice de Desarrollo Humano), a través de sus diferentes programas como es Sacra Forma, proyecto de formación artística multidisciplinar por el que han pasado destacados artistas nacionales e internacionales; Sacra Festival; y por si no fuera poco, también promueve el Encontro de las artes por la Integración de personas con diferentes capacidades ( www.artespolaintegracion.com ) en A Coruña.

A la par, teniendo importantes clientes presenciales en Madrid y A Coruña, impresiona que haya establecido su residencia con su marido y sus hijos de corta edad en Pincelo, duplicando el censo, compuesto por la legendaria emprendedora Esther Teijeiro, pionera del vino ecológico con la bodega Diego de Lemos, su marido, y el matrimonio formado por Manolo y su mujer. Carlota ha animado a sus amigos a recuperar las casas del pueblo. Lo

cual, me recuerda al pueblo escuela de Abioncillo al lado de Calatañazor donde me llevaba el cole una vez al año para aprender a vivir de forma más sostenible.

De Laura Fernández, impresiona por un lado su capacidad para conectar con el auditorio como demuestra sus anteriores etapas profesionales en la ONU y como mano derecha de producción de uno de los directores de nuestro cine con más personalidad. Y por otro, su enorme voluntad de dejar a un lado una trepidante vida para volver a casa de sus abuelos a liderar con su madre una revolución que como el magma, tendrá que salir por algún lado.

Laura Fernández

“Si algo hemos aprendido tras casi dos años de pandemia es que ni el egoísmo ni la competitividad garantizan nuestra supervivencia. Tras siglos de individualismo, ha llegado la hora de reconocer que el amor, la cooperación, la conexión con la naturaleza, la creatividad y la intuición están llamadas a ser las competencias de esta nueva era. Y, aunque apenas se enseñan en las escuelas, la sociedad cuenta con auténticas maestras en la materia.

Pese a ser uno de los colectivos más invisibilizados históricamente, sobre sus hombros han recaído las tareas más arduas y complicadas.

Si las zonas rurales ocupan un papel destacado en cualquier política de desarrollo es hora de apostar por su capital humano sin ambages, concretamente por las mujeres rurales, auténtico ejemplo de amor y resiliencia.

Para ellas, el techo de cristal, está en otro planeta. Lo que sí conocen es ese pesado techo de pizarra que, desde niñas, les impide ver su potencial.

InCrescendo Colectivo ( www.increscendo.ga l), es una cooperativa en Valdeorras (Ourense) que he creado con mi madre, con la que queremos inspirar a otras mujeres a creer en sí mismas. A la vez, que sanan su vínculo como madre e hija, indispensable para todas esas mujeres que, por una razón u otra, se han olvidado de sí mismas.

Namórate da túa vida! es el primer programa de crecimiento virtual en gallego dirigido a mujeres rurales. Desde hace un año, este reto de 21 días ha ayudado a medio centenar de mujeres a mejorar la relación consigo mismas y sus familias.

InCrescendo Colectivo no busca el ‘empoderamiento’, ya que considera que el poder de las mujeres está intacto. Lo que pretende es liberar a las mujeres de su secuestro emocional, es decir, de la auto-crítica y el miedo al qué dirán.

Y, como en la unión está la fuerza, la misión de esta cooperativa familiar es crear una red de mujeres rurales capaces de liderar el cambio, a través de programas de coaching individual, liderazgo femenino para emprendedoras y retiros en la naturaleza.

El objetivo es que, en cuanto la savia de estas mujeres vuelva a fluir libremente, las zonas rurales se convertirán en esa fuente de vida que nuestra sociedad necesita urgentemente”.

Puedo dar fe de esa necesidad imperiosa de fundir los techos de pizarra que tiene el magma de la mujer rural gallega, tras escuchar a la también mentora y psicóloga Cristina Ángulo de Pontevedra que formaba nuestro grupo, y nos comentaba que desde que se ha especializado en traumas, tiene la agenda desbordada.

Es momento de poner de nuestra parte, y abrir los ojos, y las compuertas,, para ver que hay espacio de sobra para emprendedoras como Esther Teijeiro, Carlota Pérez, Laura Fernández y Ana Gil, con más apoyo y herramientas pueden aumentar el porcentaje de PIB e IDH que aporta las economías creativas. O preferimos asistir atónitos al próximo volcán de la mujer rural gallega.

GO!