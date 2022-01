Otro Error 404 es posible

- Publicidad-

El 27 de octubre asistía de nuevo a clase presencial de la profe Esther Paniagua, esta vez en el templo de la cultura que es la librería Cervantes y Compañía, donde como maestra de periodismo tecnológico que es, presentaba su libro «Error 404, ¿preparados para un mundo sin internet?», editado por Debate. Como la tengo en gran estima, me deje la lectura de su biblia para navidades, para tener tiempo a saborearla con calma. Descubriendo como en el test de adicción al móvil que expone entre las muy interesantes temáticas, cumplo todos los puntos, menos el de mentir, que como sabes hace dos semanas te confesé mi adicción a las pantallas: de pequeño la de la tele y ahora la del móvil.

Haciendo caso a Eduardo Galeano, que escribe el epílogo del libro, abro un debate que para mí es importante, el fin no justifica los medios, y menos aún, cuando lo que se denuncia son las formas deshumanizadas de conseguir beneficios. Como cita Esther al CEO de Apple Tim Cook en la página 265 «pertenecerá el futuro de las innovaciones que hacen nuestra vida mejor, más plena y más humana, o pertenecerá a esas herramientas que llaman nuestra atención para excluir todo lo demás».

Pues bien, Eduardo en la página 275 enumera en 15 puntos los temas que trata el libro, de los cuales tan solo los dos primeros hablan de la posibilidad de que se caiga internet y de no encontrar la página buscada porque el enlace está roto, que es lo aparece en la pantalla cómo error 404. Entonces, ¿para qué Esther centra el titular en ese anecdótico tema y las notas de prensa, así como da un escueto índice? Si, como internet dependiente que soy, escribo esta columna desde mi móvil chino, pero el 5 de octubre del año pasado cuando no funcionaron Wahtsapp, Instagram y Facebook, ¿perdiste tu empleo o un cliente por ese motivo? ¿Se fue la electricidad de tu casa u oficina?

La única razón que se me ocurre que haya planteado un titular «que llame nuestra atención para excluir todo lo demás» (como dijo Tim Cook), es para impactar en los cerebros reptilianos de los lectores, jugando con el miedo a perder nuestra dosis de la que cada día somos más drogodependientes, con el desasosiego que nos produce no estar conectados. Cuando el 80% del relato de Esther va de remendar la innovación que fue internet para, y vuelvo a citar a Tim Cook, «que hacen nuestra vida mejor, más plena y más humana».

Esther desgrana estratégicos tema presentados con subtítulos como: «desinforma que algo queda; manipulación, populismo, identidad; posverdad, ignorancia, conspiranoia; socavar la democracia; injusticia por sistema, peligrosamente estúpida; control laboral, censura y autocensura; desigualdad y vulneración masiva de derechos, discriminación brogrammer; centralización y el pecado original de internet; privatizar la gobernanza; ruptura social»; y muchos otros, (que no verás en el índice). Que mapean el poder que han adquirido sobre nuestras vidas las empresas digitales, desvirtualizando el concepto primigenio de internet. Y sobre todo, una gran iniciativa global que propone Esther para solucionar este grave problema, que denomina «Alianza Democrática por la Gobernanza Digital».

El mapeo que realiza Esther, me parece la constatación de lo que atisbaba en 2014 Jaron Lanier en el libro «¿Quién controla el futuro?», cuya publicación en España fue con la misma editorial, del que feedback publiqué como Bigdata = feudalismo 3.0.

A diferencia de los artículos de Esther, me ha chocado que haya tanto sesgo enfatizando más lo negativo que lo positivo, como con blockchain que en la página 71 lo pone a caer de un burro ligandolo al blanqueo de dinero, y luego en la siguiente página acordarse que es bueno para la descentralización… Así mismo, sorprende cómo se olvida de que los inversores a los que se agruparon en el grupo de Reddit, (a los que llama «chiquillos» en la página 207), fue para tumbar a los fondo buitres que apuestan en la bolsa de Nueva York a corto, es decir a qué empresas reales bajen su cotización porque les vaya mal y tengan más pérdidas que ganancias.

También, en cómo relaciona el hecho de crear algoritmos para agilizar la justicia, con privatizarla y acusar de opacidad. Como si no se pudiera hacer con el software libre o como si muchas de nuestras sentencias humanas fueran transparentes, donde pondera más la concepción personal del juez que la ley, como pasó con La Manada, o como acaba de ser nombrado para el Tribunal Supremo español un juez con un pasado como mago de facilitador de másters.

O como en la página 199 demoniza el consumo energético de lo digital y su influencia en el medio ambiente del planeta, y luego al citar a los blanqueadores ODS en la página 224 sea todo bello y maravilloso para enlazarlo con el ODS 7. Sin acordarse de los no conseguidos objetivos del Milenio para 2015…

El aspecto más curioso, es que da la impresión, que Esther da por sentado que el mundo analógico es perfecto, que ningún humano comete errores, y que las únicas multinacionales a acotar son las digitales, como si el lobby energético no haya vuelto a poner palos en la rueda de la COP 26, o como el fondo de inversión Black Rock segundo mayor accionista de Pfizer, también lo es del Grupo Prisa y de 19 empresas del IBEX, su objetivo fuera ser una hermanita de la caridad. En vez de que supliquemos que el gobierno les compre millones de vacuna más aunque no sirvan para evitar contagios, si no para salvar vidas.

Por no hablar, que en esta visión para tomar decisiones sobre internet no exista África, Asia y Sudamérica, más allá de hablar de China, USA, Europa y de refilón de Rusia, Por no hablar de la ONU que no aparece referencia alguna.

Por todo ello, este libro y sobre todo la excelente Alianza (ADGD) que plantea, parece más una propuesta para alguna de las Manifestaciones de Interés (MDI) que ha lanzado el gobierno para destinar los fondos europeos de Next Generation, y que sólo los susurradores de caballos entorno al gobierno, al IBEX y las grandes consultoras han cantado.

En definitiva, te sugiero que te hagas con el relato de Esther, lo empieces en la página 72, recorre la torre de Babel hasta la página 230 que empieza la Epifanía de la Alianza y no olvides el resumen de la misma en el primer apéndice, una joya escondida en la jungla tras las Notas del libro.

Por otra parte, te apuesto unas cañas, a que antes del 2031, publicará el libro que la sugerí en la presentación. Lo cual, nos descubrirá a una Esther Paniagua todavía más deslumbrante. Como su sonriente mirada cual espejo de su alma.

GO!