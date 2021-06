Otro empleo senior es posible

- Publicidad-

El jueves pasado, mi amigo Miguel Hernández me hablaba de Talianz una de las startups en las que ha invertido con el fondo que comparte con otros inversores. A Talianz le hace diferente su propuesta de valor, al estar aportando talento senior o silver tanto en startups

como en pymes, o dando formación en lugares icónicos como Google Madrid. Como me contó su CEO Miguel Rull en los dos años que llevan, han ido incorporando a tiempo parcial a los 60 profesionales que integran su red, tanto como directores comerciales o de desarrollo de negocio en una veintena de clientes como BTV Instalaciones, Pinkplate y Volvo Penta (Portugal).

Aquello me recordó el reciente lanzamiento de Silver Academy de Raquel Roca, (autora del libro Silver Surfers), donde ha fichado a mi amigo Javier Sirvent que hace un lustro nos contaba lo que hoy es una realidad, y ahora hace de becario de su robot con Inteligencia Artificial #Perris, del que es alucinante cómo nos recuerda a los amigos de Sirvent e interactúa con nosotros quitándonos el miedo a los robots que Hollywood nos ha inculcado. Así que el viernes llame a Javier para que me contará más sobre ello. Como me dijo, “la clave profesional ya no solo está en aprender a usar la última tecnología, la cual ya no se rige por la Ley de Moore, sino por la Huang en homenaje al CEO de Nvidia, cuyos chips para hacer cálculos de Inteligencia Artificial han aumentado de 2012 a 2020 por ¡317 veces! Al énfasis en la tecnología, hay que añadir la psicología, planteando las 3Ts: Talento, Talante y Tecnología; hay que desarrollar y cultivar un equilibrio que sumado a la experiencia (lo único que no se compra), dan las claves para el futuro: Pensar como una StartUp y reinventándose día a día” (Que me lo digan a mí).

Viendo que había chicha, cambie la columna para esta semana, y me anime a enviar a mi ágora de twitter con nocturnidad y alevosía, la siguiente pregunta, ¿conoces startups que estén implementando talento silver?

De los primeros en contestar fue Jaime Estevez de la reinventada Agora News, cual Ave Fénix por la pandemia, respondiendo “Lo que comentas es tendencia en España y en la mayor parte de la OCDE. Y, sin ir más lejos, en Ágora hemos dejado de contratar ‘nativos digitales’ con la cabeza llena de pájaros y déficit de atención y nos estamos centrando en captar y reciclar realizadores senior de grandes espectáculos que, tras un año en el dique seco, buscan una oportunidad para relanzar su carrera profesional. ¡Aquí la prueba del último contratado ‘silver’ este mismo mes de mayo!

Luis Deber de Fundación Ronsel hacía referencia al programa Generación SAVIA impulsado por la fundación Endesa, donde colabora para mejorar la empleabilidad de personas mayores de 45 años.

Pero si en nada cumplo ¡46 años! Ya soy Silver y yo sin saberlo, pensaba que eran los de 55 y más… y que tendría tiempo para preocuparme y prepararme.

El sábado, Elena Gómez del Pozuelo me contestaba con una pregunta por respuesta ¿qué entiendes por talento silver? ¡Buena pregunta! Para aprovechar la oportunidad que es tener a Elena en directo en Twitter, se me ocurrió tuitear “talento silver es la experiencia en herramientas blandas que aglutinamos profesionales con edades entre los 45 y 70 años, para escalar empresas, internacionalizarlas o convertir empresas en resilientes iguanacornios… Pero estoy abierto a una definición mejor”. A lo que Elena, me respondió “hace 6 meses he incorporado a una directora comercial de 47 años en Baby Friendly Companies, y estoy muy orgullosa de haberla incorporado a la empresa”.

Pero como esa definición que tuitee corre el riesgo de llevarte a equívocos, te sugiero que profundices en el libro blanco del talento senior de la Fundación Adecco que me envió Luis Perdiguero http://www.fundacionadecco.org/talentosenior/talentosenior.pdf; y en los diferentes artículos que publica Iñaki Ortega Cachón que escribió en 2018 el libro “La revolución de las canas” y sabe mucho de crear ecosistemas de emprendieminto.

Hablando de ecosistemas de emprendimiento, Guiomar Garcia de Valls me hackeaba mi idea sobre talento silver al enviarme la noticia de la final del Programa de emprendimiento Imparables de Aquarius de la edición de 2019 con el respaldo de Ashoka España. Donde Ana López-Varela escribía ”los finalistas fueron: Georgina Regás (¡83 años!), Xaime Fandiño (66), Paco Estrella (63), Rosa María Sardonil (62) y José Manuel de Ben (68)–, presentaron cinco proyectos sostenibles cuyas temáticas van desde el comercio justo a la gestión de residuos, el diseño slow o la colaboración intergeneracional. Entre las 70 propuestas presentadas por emprendedores de más de ¡sesenta años!. Su experiencia vital y su ilusión por seguir aportando soluciones para construir una sociedad mejor son un valor añadido”.

Uno de los business angels más activos este año y con mejor ojo, (invirtió en su momento en Glovo, Genially o en TuLoteroApp), es Javier Sánchez Marco, el cual me dio dos pistas: por un lado Vermut app, una plataforma de actividades y ocio para personas con experiencia en la vida; y por otro lado, la muy interesante Wedidventures.

Fernando Dellepiane de Vermut me comentó “en cuanto a personas en el equipo Silver. Tenemos a Cristina (Psicóloga y escritora) nos apoyo en comunicación y marketing y Ana nos apoya en todo lo que es community management. Por otro lado, muchos de nuestros usuarios que son +55 años son líderes de sus propias actividades «embajadores líderes» los llamamos”.

Por su parte, Bruno R. Zazo el CEO de Wedidventures me explicó que son una plataforma de creación de negocios digitales para ayudar a los empresarios y directivos entre 40 y 60 años especialistas en la «economía del polígono’,’ que sin dejar su empresa quieren hacer “lateral growth” y crear una empresa en un entorno digital. De tal manera que los empresarios son los promotores expertos en su sector. y Wedidventures los ejecutores en la creación y desarrollo de la empresa, con dinámicas de crecimiento de las startups. Al parecer en países como Alemania o Francia llevan ya años creando una auténtica revolución digital con empresarios experimentados.

Toni Sánchez mencionaba la startup de chatbots 1millionbot de Andrés Pedreño, que contrató a Celia Sánchez que venía de Siemens y Adidas, para gestionar clientes como Naciones Unidas, Bankia, el ayuntamiento de Valencia, y diversas universidades de primera línea, entre otros muchas entidades.

Diego Ballesteros, me respondía “Creo que no muchas, quizás la mía… mi director General tiene 50: Paco Lanas”. La startup es Bewe, seleccionada como uno de los mejores software para centros de yoga en Estados Unidos.

Guzmán M. Garmendia me tuiteaba “María Sanz de Galdeano, Coordinadora de CEIN, empresa pública en la que Gobierno de Navarra tiene sus viveros de empresas, señala a Nucaps, startup radicada en sus instalaciones, como ejemplo de contratación Senior. Mariano Oto, su co-fundador, así lo corrobora entendiendo que es una gran oportunidad para la materia científica-tecnológica que protagoniza su negocio. En su plantilla, cuentan, por ejemplo con un licenciado en Farmacia de 60 años, con experiencia industrial.”

Quizás, el descubrimiento de este mapeo me deja con la grata sensación que los jóvenes ya lo están haciendo muy bien, fue la pista que me regaló el Busines Angel Jesús Alonso Gallo, al tuitearme “he invertido en Ricard, siendo menor de edad y CEO. Capaz de contratar a gente ultra senior”, y dejarme su teléfono. Ricard me llamaba al día siguiente y fue flipante comprender que podría haber sido una conversación con una persona de 37, 47, 57 años o 67, pero ¡solo tiene 17 años! Al lío.

Ricard Guillem ha hecho diversos emprendimientos desde los nueve años. Hace un año, su tío que tiene una red de talleres de coches, le planteó en plan proyecto para el instituto, crear una plataforma que diera servicio a usuarios de coches como llevar el coche a la ITV o al taller para la revisión. Ricard estudio la idea, pidió 25.000 euros a su familia para crear el producto mínimo viable, pero enseguida se dió cuenta que hacía falta más inversión, y se puso él mismo a encontrarla por Barcelona. La encontró, siendo la apuesta de Jesús, un enorme respaldo para Ricard de que aquello tenía mucho sentido. La startup se llama CAFLER y en este mes de junio dará mucho que hablar.

Lo que nos ocupa aquí, ha conformado un equipo de 15 empleados con jornada completa, habiendo un tercio de ellos seniors, generando una rica cultura de empresa basada en poner la experiencia a disponibilidad de las ganas. Como hizo al fichar a su propio padre, dejando este su empleo en otra startup, para que hiciera esa labor de soporte y de gestión administrativa que no entra en la operativa del negocio, pero es clave para su buen funcionamiento. La pasión por el proyecto que insufla Ricard a su equipo hace que vayan como la seda los dos grupos generacionales, uno entre los 22 y 24 años y otro de profesionales entre los 49 y 51 años.

Que hay talento joven con ganas de hacerlo muy bien, me lo dejó claro la LEINNer Lydia Ibáñez en el Project Clinic que les dí a cambio de que me dieran su feedback sobre Xaudable en un focus group los alumnos de TeamLabs Madrid. Al explicarme que en el primer mes, el juego de cartas “Mamuti: The Game” habían facturado 32.000 € sin publicidad alguna, la clave el cuidado diseño e ir a un público muy determinado.

Nacho Villoch autor libro “La Aventura de Diana”, libro que se inicia en un entorno Silver, y como creador de mapas de innovación que es me trazó uno muy interesante, de mYmO a SilverMoney, pasando por muchas otras que harían este mapeo la enciclopedia silver.

mYmO de Eleonora Barone es una entidad de innovación social que pone en valor la experiencia y el conocimiento de las personas mayores. En 2017 fueron la primera entidad en España especializada en el talento senior y la promoción del diálogo intergeneracional. Una de sus campañas fue #YoNoCaduco contra el edadismo. Nacho fue mentor de Eleonora en el programa MET.

Una StartUp 100% silver economy es SilverMoney -Fundador Luis Castillo- son unos de los finalistas del proyecto de aceleración El Despertador del ayuntamiento de Madrid. Tienen desarrollada una app de pago con ventajas para seniors (y programa de afinidad cruzada con sus nietos).

Como dice Nacho «Llevo ya varios años evangelizando sobre la Silver Economy y los Silver Surfers, consciente de que la mayor fuerza transformadora de nuestro futuro va a ser la demografía -mucho más que la tecnología- … y ahora que ya soy oficialmente «Silver»… ¡No más Todo para los silver pero sin los silver!!! En 2050, la edad media en España será de 55 años. Un país oficialmente Silver«.

Llegado a este punto, decirte que ha sido un viaje alucinante por mi parte, desde mi sorpresa por ser en unos días silver, aunque como hace 17 años que no trabajo por cuenta ajena, este panorama me lo conozco. De hecho, hace una década tenía una pequeña consultora de estrategia e innovación, y con los clientes startuperos nos poníamos durante unas horas al día el chip de director de ventas de esas startups para abrir puertas en las IBEX, a las cuales, lo que les importa es qué les solucionan de su operativa, cuánto ganan con ello o cuánto se ahorran. Vamos lo que toda empresa. Como están demostrando Talianz y Wedidventures es muy viable trabajar a tiempo parcial para otras empresas en lo que realmente nos apasiona, porque todas las personas nacemos con mínimo un talento que nos hace únicos, y a veces nos salva cuando nos echan de la zona de confort.

Casi seguro que Cafler se convertirá en una referencia en su mercado, y puede que uno de sus factores de éxito sea una cultura de empresa basada en la experiencia al servicio de las ganas. Espero que triunfen para que otras pymes e IBEX con aversión al riesgo, se inspiren en su modelo de cultura empresarial.

Como decía Javier Sirvent, más que volcarnos en perseguir la tecnología, podemos implicarnos en nuestro talento individual y talante colectivo como empresas, que somos los que normalmente creamos empleo y el bienestar de la sociedad.

Solo llegarás rápido, acompañado lejos.

¿Me acompañas?