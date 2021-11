Otro director de aprendizaje es posible

- Publicidad-

A día de hoy cuando pienso en un sherpa de la innovación en el sector educativo, me viene a la mente el nombre de Felix Lozano, como en su momento lo fueron César Bona o Maria Acaso. Con Felix me pasa que cada vez que hace una reflexión me surgen tres preguntas a explorar. Así que, ahora que hemos vuelto a la realidad sin aumentar, en cuanto da una clase, allá que voy a escuchar y llenarme la mente de preguntas que me provoquen nuevas curiosidades que me saquen de la rutina.

El pasado 7 de octubre antes de ir al South Summit, volví a hacer una incursión en otro templo del conocimiento como es Sngular, el «garaje» donde se sigue cocinando una de las startups españolas con más techies por nanometro cuadrado y que está a punto de salir a bolsa en el BME Growth. Allá que fui a una masterclass como iba antes de la pandemia a las clases de Aprendemos Juntos.

La clase iba sobre «Aprendizaje estratégico de las organizaciones», CLO. Ahí, estaban Felix Socio Fundador y CEO de Teamlabs, Ernesto Barrios de la Universidad corporativa de Repsol y José Miguel Caras CLO de Grupo Santander en España, y Carmen Royo moderando. Durante la clase comprobé que no era el único al que las reflexiones de Felix le abrían a nuevas preguntas internas.

Como suelo vivir empanado, al principio tuitee Chief Leader Officer, pero al fijarme en el tuit de SngularTeamlabs me di cuenta, que la ele era e Learning, de aprendizaje. ¡Claro! Esto tenía mucho más sentido. Así que cuando se apagaron los focos, y el streaming hizo en vuestras pantallas un «Sayonara, baby», empezó una charla en la que Felix nos invitó a los alumnos que asistimos físicamente a participar en el think tank Observatorio de Alto Rendimiento en unas semanas.

Al plantear a Felix que quizá sería el momento que participará en un programa de televisión educativo, me respondió, que aparecer él solo carencia de sentido, que él aprendía haciendo en equipo. Tela, con lo bien educados que salimos el resto, encantados de que nos llenen el ego. Se nota que están hackeando la educación desde la base del sistema, ¡los valores!

Así que, como son un equipo, aproveche que estaba Isabel Avila para preguntarle qué era eso de CLO.

ISABEL AVILA

«Chief Learning Officer» es un nuevo perfil profesional encargado de liderar procesos de cambios, transformación digital, aprendizaje e innovación en un entorno incierto y en cambio constante.

El aprendizaje en las organizaciones es hoy más necesario que nunca, pero no entendido como formación o instrucción tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora. En este contexto en el que nos encontramos se hace imprescindible un cambio del rol y de las estrategias de las personas a cargo de la gestión del aprendizaje en las organizaciones: los facilitadores y las facilitadoras.

(clo.teamlabs.es) es el primer título oficial europeo de CLO. Lleva 2 ediciones y el 15 de noviembre comenzará la 3º edición. Entrenamos las competencias y habilidades necesarias para ayudar a las personas de empresas (o de otras organizaciones) a navegar la incertidumbre, ayudando a equipos de trabajo a desarrollar una nueva mentalidad, más flexible, adaptada al cambio continuo y permeable al error; a fomentar habilidades y herramientas que permitan a todas las personas de la organización co-crear los procesos de aprendizaje y cambio; a trabajar en equipo de manera colaborativa, facilitando la participación y el acuerdo y a instalar procesos de aprendizaje continuo dentro de la organización, tanto de agentes externos, como entre los miembros de los equipos (aprendizaje entre pares).

Desde un enfoque de aprendizaje colaborativo y experiencial basado en tres pilares: Reflexión crítica sobre la profesión y el rol del CLO en las empresas; diseño de un proyecto de innovación centrado en las personas y aprender haciendo con y del resto de personas que realizan el programa».

El 27 de octubre recogí el guante que nos lanzó Felix, y participe en el Observatorio de alto rendimiento de Sngular Teamlabs, en las presentaciones iniciales de los 24, la palabra más usada fue la de intruso, la mayoría tenemos el título de profesor, pero damos ayudamos a darse cuenta de su talento a muchos alumnos. En los foros a debatir elegí el de «enseñar a aprender» o ¿era «aprender a enseñar»? Lo curioso del asunto, fue que para los que no somos teamlabers nos era más fácil encontrar stoppers que activadores del aprendizaje como si supo explicarnos Ibai Martinez. Por otra parte, un regalo para el cuerpo fue la sugerencia de Agustín Cuenca en el debate final, al plantear que en vez de empaquetar las conclusiones como se estila en los think tanks, dejarlas abiertas en el próximo Futurizable para que cualquier persona pueda usarlas y quizá adaptándolas en la práctica convertirlas en un estandar. Otro hackeo a los lobbys que nos modelan el pensamiento a través de las narrativas creadas por sus think tanks y que luego filtran a la prensa resaltado lo que a ellos les interesa.

Te habrás dado cuenta que mis palabras respiran gratitud, porque fue el Leinner Daniel Murillo quien al ver el focus group que hicimos junio en Teamlabs Madrid, nos propuso participar en el market que organiaba Old School Market, en el Coworking La Industrial, del madrileño barrio Malasaña, en junio pasado donde encontramos los primeros clientes recurrentes de Xaudable.

Lo curioso es que, mientras escribo está columna, estoy whatsappeando con Daniel de cara al evento que organizan en diciembre, ya que al de este finde en el coworking La industrial no llegamos. A sus 21 años, está en Seúl (Corea del Sur) como parte del cuarto curso del grado universitario oficial LEINN (Liderazgo en emprendimiento e Innovación), teniendo reuniones de negocios con empresas locales para traer productos y servicios a España. La estancia allá se la financian con los beneficios obtenidos de proyectos anteriores durante el grado universitario. Cada clase se compone en varias AJE (Asociación Joven Empresa), en el caso de Daniel la suya se llama Whambo formada por 12 jóvenes emprendedores.

Old School Market, es una marca de Whambo AJE, dónde lleva a cabo eventos y marketing de moda vintage. Esta marca nace fruto del trabajo y de la pasión por la moda vintage de tres jóvenes emprendedores a principios de este año, dónde ya han realizado 11 ediciones en Madrid, Valencia y Ciudad Real, donde han participado más de 100 marcas de moda vintage, sostenible y urbana.

El evento de diciembre es The Football Market un evento de cultura vintage futbolera codiseñada con la marca Ropa Futboleros, dónde contaran con la colaboración de clubes de fútbol, empresas, medios digitales, influencers y creadores de contenido. Y espero que lleguemos con Xaudable.

El pasado 4 de noviembre, al ser mentor de la aceleradora de educación SEK Lab, hice de jurado en el concurso de startups GES (Global Edtech Startup) Awards Spain 2021, cuya startup ganadora Kimple Education será la representante española en la final mundial, donde al estrenarnos hace tres años, arrasamos gracias a Genially. El caso, es que Miguel Moral Salarich que concursaba con su startup Jóvenes Proyectos, expuso uno de los grandes problemas existentes de nuestra educación, que son los mundos paralelos en los que viven los estudiantes de las universidades tradicionales, y los empresarios, como aclara la pregunta que les hicieron en un estudio: por un lado preguntaron a los universitarios «¿Qué crees que las empresas echan más en falta al contratar a un recien licenciado?» Los universitarios dijeron «más experiencia práctica» y los empresarios «piensan que necesitan es madurez y actitud de aprender».

Lo curioso es que el CEU acaba de llegar a un acuerdo con Teamlabs para la transformación de sus modelos educativos, y la universidad de A Coruña confía en SngularTeamlabs para el programa de transformación digital para empresas.

Reduzcamos entre todos el agujero negro entre la universidad tracional española y la realidad del mercado, que el movimiento se demuestra andando, y en palacio, las cosas van despacio.

GO!