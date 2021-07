Otro coliving es posible

- Publicidad-

La pasada semana, Ernesto del Valle, uno de mis socios en Xaudable tuiteaba «Todo lo que nos pasa en esta vida y merece la pena, tiene que ver con conocer gente. El amor ❤️, la amistad, las oportunidades profesionales… Conociendo gente pasan cosas. Lo peor que te puede pasar es que no te pase nada».

Así mismo, con la pandemia han aflorado los nómadas digitales, trabajadores que pueden trabajar en remoto y se desplazan cada cierto tiempo a distintos lugares, que tienden a encontrarse para crear nuevos ecosistemas.

De hecho Javi López ha estado de enero a junio en Lanzarote, donde le dio tiempo a escribir una guía de la isla desde la mirada de un nómada digital, ahora está en Murcia, y en algún momento a lo mejor vuelve a Madrid, pero donde le encuentras seguro es en su perfil de Twitter (Javilop). Para él coliving es «un intercambio de conocimientos con otras personas que hacen cosas interesantes, así como conocer gente nueva con la que compartir parte del viaje. El coliving en mi caso no sería para larga estancia, me lo planteo más bien como unos meses como nómada digital».

Para comprender este incipiente estilo de vida, hice unas preguntas a David Uriarte CEO de Aticco Living.

¿Qué es el Coliving?

Coliving es vivir en comunidad. Una comunidad es un conjunto de personas que eligen estar juntas para enriquecerse mutuamente. Coliving es a la vivienda lo que el coworking a la oficina de trabajo.

El Coliving es un concepto de vivienda adaptado a las nuevas generaciones que cuentan con un estilo de vida que requiere de más flexibilidad. No se trata simplemente de compartir piso por una cuestión únicamente económica, si no que este modelo permite a los colivers encontrarse con otras personas que pueden tener sus mismos valores con las que relacionarse, apoyarse e incluso, ¿por qué no? emprender proyectos juntos.

En los últimos años el coliving está creciendo muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, Europa e India. Las principales ciudades en plazas de Coliving son New York, San Francisco, Berlín, Londres y Amsterdam.

¿Qué soluciona el Coliving?

El Coliving da respuesta a nuevas necesidades de alojamiento. Estas necesidades van ligadas a la búsqueda de flexibilidad, compañía, nuevas experiencias o seguridad. Los millennials o Zs, jóvenes que hoy tienen entre 22 y 38 años aproximadamente y que son los principales usuarios del coliving, cada vez se mueven más y demandan que la vivienda se adapte más a ellos. Está previsto que el 86% de los Millennials cambien de ciudad al menos 2 veces en los próximos 10 años.

Además, estos cambios de ciudad también implican empezar de nuevo en otro lugar y aquí la mayor aportación de valor del coliving es la de proporcionar una comunidad que puede ayudarles a conocer gente nueva y, en definitiva, a integrarse rápidamente en la ciudad.

Por ello, es esperable que, en vez de comprar una casa, prefieran acceder a una vivienda mediante un modelo de alquiler o suscripción que no les obligue a cumplir una permanencia que no están seguros de poder llevar a cabo.

También el coliving está en la tendencia de disfrutar frente a poseer. El 83% de los Millennials prefiere acceder a experiencias que poseer bienes. Es decir, quieren disfrutar de más servicios en su alojamiento sin necesidad de poseerlo. Servicios como terraza, piscina, gimnasio, zona de coworking, cocinas compartidas y otros servicios de comunidad que sería difícil tener en un modelo de compra o alquiler al uso pero con coliving lo pueden tener.

La comunidad de Aticco Living | Giovanni Ruiz, Aticco Ecosystem La vida en comunidad también da respuesta a uno de los problemas del siglo XXI, que es la sensación de soledad . El 66% de la población menor de 35 años admite sentirse sola a menudo.

En relación a los propietarios de activos inmobiliarios, el coliving ofrece rentabilidades más altas que otros productos residenciales como el alquiler convencional, además de la oportunidad de ser creativos y ofrecer algo nuevo frente a la rigidez del mercado tradicional.

¿A quién se lo soluciona?

Principalmente a trabajadores cualificados o estudiantes de postgrado de entre 22 y 38 años, muchos de ellos de perfil internacional que buscan un espacio para conectar con otras personas de su misma franja de edad e intereses.

Cada vez hay más nómadas digitales, trabajadores en remoto, freelancers o trabajadores de startups que también son un perfil muy de coliving. Son personas que quieren enriquecerse personalmente y profesionalmente de la vida en comunidad. Normalmente personas curiosas y con ganas de aprender.

El perfil de coliver es similar al perfil de coworker. En Aticco tenemos la ventaja de operar colivings y coworkings con lo que somos capaces de crear comunidades más grandes y ricas.

Existen también colivings más segmentados como aceleradoras de startups inmersivas o de deportes. También existen colivings de seniors, normalmente con mayores espacios y calidades aunque todavía es minoría.

¿Cómo lo soluciona?

Nuestros colivings son una solución flexible y conveniente para un cada vez mayor segmento de personas móviles. Tenemos contratos desde tres meses, fianza de sólo un mes, no hay que pagar un API ya que lo puedes reservar directamente en nuestra página web. Nuestros apartamentos están totalmente equipados, incluyendo mobiliario, electrodomésticos, menaje, sábanas o toallas. Tenemos un servicio de limpieza semanal y de mantenimiento.

No alquilamos habitaciones. Alquilamos espacios donde vivir, trabajar y compartir que incluyen evidentemente los dormitorios y todas las otras estancias de una casa – pero también zonas comunes como gimnasio, terraza donde jugar o divertirse y espacios de coworking. Salas comunes de uno de los pisos de Aticco Living | Giovanni Ruiz, Aticco Ecosystem.

En el caso, por ejemplo de Santa Rosa, que es un edificio en el corazón del barrio de Gracia en Barcelona con 6 apartamentos y un total de 18 habitaciones dobles de uso individual, totalmente renovados pero que guardan la esencia local del barrio. Nuestros colivers disponen de una magnífica terraza en la azotea donde poder socializar, con plantas, una zona comunal en los bajos donde hay un pequeño gimnasio, coworking, zona de TV y Play Station. Disponen también de agua osmotizada, internet de alta velocidad, apertura electrónica de puertas por app, cámaras de vigilancia y la electricidad y agua contratada e incluida. El coliver sólo se tiene que preocupar de vivir en comunidad.

Además, el coliver es parte de la comunidad Aticco en la que organizamos multitud de eventos y actividades semanales, como por ejemplo, afterworks, desayunos, clases de yoga, club de running, formaciones de Aticco Lab y está todo incluido. Nuestras comunidades son nuestro punto fuerte, ya que es donde “sucede la magia”. Un afterwork en Aticco Living | Giovanni Ruiz, Aticco Ecosystem

¿Qué players hay en el mercado?

El mercado del Coliving es todavía incipiente. Para hacerse una idea, los líderes mundiales de Coliving que son Common de San Francisco o la italiana Dovevivo tienen 7.000 habitaciones, mientras que el líder mundial de hoteles, Marriott tiene un 1,4 millones de habitaciones. El coliving está creciendo muchísimo y se están desarrollando iniciativas locales muy interesantes y grupos internacionales. El mercado se está empezando a concentrar con compras de operadores por parte de los grupos internacionales a unos múltiplos bastante altos.

Nuestra intención en Aticco es ser un player relevante en Europa llegando a 15.000 habitaciones en cinco años. Nuestra principal ventaja es que contamos con Aticco Ecosystem donde creamos nuestra comunidad y la fuerza de nuestros coworkings con Aticco Workspace que funcionan muy bien en combinación con nuestro modelo de coliving.

¿Cuántos años necesita el Coliving para invertir el mercado español de la hipoteca al alquiler como pasa en Alemania?

Actualmente en Alemania el 48% de las viviendas son en alquiler mientras que en Españaúnicamente el 22%. En España, históricamente se ha primado la propiedad sobre el alquiler. La propiedad gozaba de incentivos fiscales mientras que el alquiler no.

En España últimamente se están desarrollando modelos como el “built to rent” o el coliving que están dinamizando el alquiler frente a la propiedad. Sin embargo existe un exceso de regulación que está dificultando el crecimiento del alquiler, como es la limitación de precios, que puede acabar por limitar la oferta o reducir la calidad de la misma.

El alquiler seguirá subiendo en España puesto que las nuevas generaciones tienen dificultad para comprar una vivienda y, sobre todo, requieren modelos de alojamiento más flexibles en un entorno de constante cambio. En España no creo que se llegue al nivel de alquiler de Alemania en los próximos años, pero si se irá acercando.

Con respecto al segmento de coliving, estimamos que este modelo en cinco años generará rentas de unos 5.000 millones de Euros en España y de 60.000 millones en Europa.