Otras transparencia pública es posible

- Publicidad-

A qué autónomo no le ha pasado que se ha fiado de un nuevo cliente, ha realizado un trabajo y no se lo han pagado, dejándole a deber, y la única contestación que obtiene es que ya no le coge el teléfono. ¿Quién va a denunciar ante la lenta justicia por 6.000 euros a una empresa que a lo mejor ya no existe o va dejando pufos para malgastar el tiempo de instructores y fiscales? Como la sorprendente trama de fraude de José Luis Moreno, cuyos colaboradores crearon 700 empresas para poder generar toda una red fraudulenta. Por no decir esos cracks que van esquilmando a business angels captando importantes inversiones que una vez que la startups no funcionan, se despiden a la francesa y si te he visto no me acuerdo. O los que montan negocios piramidales encubiertos en el network marketing que incautan a miles de personas.

En esas estaba buscando una base de datos pública de morosos, cuando me crucé con un interesante hilo en Twitter de Jaime Gómez-Obregon pidiendo a la ministra de justicia doña Pilar Llop, que libere la descarga masiva y gratuita de los datos mercantiles. Lo cual, me chocó bastante porque los empresarios pagamos por depositar las cuentas anuales en el registro mercantil, justo para que tengan una visibilidad pública.

Al parecer son datos públicos, pero no están publicados, es decir, no son de libre acceso por la ciudadanía si no pagas una tasa de casi 10 € por consulta por empresa. ¿Te imaginas que cada vez que quisieras consultar el BOE tuvieras que pagar 10 €? O para investigar la trama de José Luis Moreno habría que pagar por adelantado 7.000 €. Así, quién va investigar, y se promueve el delito mercantil, al ser más difícil que te pillen.

La única razón que se me ocurre para que haya que pagar por obtener unos datos públicos, es porque a lo mejor el modelo de servicios digitales de la administración pública está construido como si fueran carreteras, y a la hora de la verdad no son útiles porque no te llevan a ninguna parte, o están llenas de zanjas donde les falta líneas de código, como nos descubrió Jaime al tuitear su intento de pagar una multa a la DGT de forma online. Un ejemplo del que aprender es Holanda.

Hablando de carreteras, a lo mejor, si se tuviera acceso gratis a la base de datos del registro mercantil y se pudieran descargar de forma masiva, para cruzarlos con otras bases de datos de contrataciones públicas, se podría haber detectado antes el cártel del café, compuesto por las 12 constructoras españolas referentes que cuando quedaban a tomar café, alteraban el resultado de las licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de carreteras del Estado con el objetivo de repartirse los contratos, por lo que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) les ha puesto una multa de 61,28 millones de euros.

Sobre la CNMC, ¿por qué no es de dominio público la relación de expedientes y decisiones de empresas en las que se ha inhibido su presidente Cani Fernández por estar conflictuada? Como en el cártel del café. Y sólo se informa al secretario del consejo, un abogado del Estado. ¿Qué tiene que esconder a la ciudadanía?

Lo bueno de Jaime, es que no sólo tuitea con sarcasmo y datos, si no que expone ejemplos contrastados. Sirva como ejemplo, el portal que creó www.contratosdecantabria.es para suplir al de transparencia del gobierno autonómico de Cantabria y al cruzar contratos públicos con políticos, saltaron las alarmas, y en las redes sociales se creó una bola de nieve que bajó por la ladera hasta llegar al parlamento autonómico. Resulta curioso, que el medio de comunicación con mayor audiencia de Cantabría, El Diario Montañés, tan solo citará de soslayo a Jaime. ¿Será por los 850.433 euros en adjudicaciones de contratos que recibió la Editorial Cantabria, S.A. de las administraciones públicas, según el portal de Jaime, lo que les hiciera encontrar noticias de interés público en otro lugar?

Otro hilo de tuits que flipé de Jaime, es cuando rechazó colaborar con Carme Artigas secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Si Jaime fuera consultor y ex periodista estaría encantado de que le pagarán por escribir planes que al final la mayoría acaban en un cajón del observatorio de turno. O papeles sin sentido como la Carta de Derechos Digitales que no tiene en cuenta a los trabajadores digitales que son los algoritmos e inteligencias artificiales, ejerciendo el racismo digital. Puede que a cierto niveles, los gestores públicos lleguen hasta donde pueden, como acaba de demostrar el descafeinado anteproyecto de la ley de startups, que tiene que poner de acuerdo a un mínimo de siete ministerios.

Creo que Jaime es más útil haciendo lo que hace, desde dónde lo hace, y no solo indignarse o frustrarse cómo hacemos muchos, si no que pasa a la acción y como buen hacker pone su granito de arena aportando transparencia a nuestras administraciones públicas, para reforzar nuestro sistema democrático, clave de una sociedad civil informada, libre y sostenible.

Sí, el mensaje que emite Jaime es molesto, y a mis escritos les pasa algo parecido, pero solo se pueden sentir molestas aquellas personas o instituciones que dicen velar por el buen fin de lo público y hacer lo contrario alegando excusas cuando se les cuestiona.

Que levante la mano quien no esté de acuerdo en reducir el riesgo comercial de miles de micropymes y autónomos, así como evitar el amaño de contrataciones públicas, y la reducción del fraude mercantil como el de José Luis Moreno.

Pues sí estamos todos de acuerdo en ello, hagamos algo para que la ministra de justicia Pilar Llop tenga los arrestos suficientes para abrir la caja de Pandora de la contratación pública, que es permitir la descarga masiva y gratuita de todos los datos del registro mercantil a cualquier ciudadano como se hace en Reino Unido. En vez de recibir un dato por solicitud, lo cuál es muy tedioso para contrastarlos.

¿Tendremos que hacer un mifirma.com o en su detrimento un change.org para conseguir medio millón de firmas y que descargar de forma masiva y gratuita los datos del registro mercantil se convierta en una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados?

¿Tanto miedo hay a destapar la corrupción de la que tristemente somos famosos en España? Mucho se habla de mirar para adelante a base de la lluvia de millones de los fondos de regeneración europeos, pero muy poco de barrer la casa. Además, si se permite la descarga masiva y gratuita de las bases de datos públicas del registro mercantil sería el mejor aval para demostrar que los fondos NGEU se están dando con objetividad de mercado, sin corruptelas ni puertas giratorias. A lo mejor, hay que pedirle a Úrsula Von der Leyen y a Margrethe Vestager que sólo nos concedan el próximo paquete de fondos europeos de Next Generation, si nuestro gobierno permite la descarga masiva de la base de datos del registro mercantil.

Por último, si la ministra de justicia se atreviera, a pesar de que se le cierren todas las puertas giratorias de por vida. Puede recurrir a Patreon, la comunidad donde miles de personas patrocinan a otras personas pagando desde 1 € a 10 € al mes. Como hacen con Jaime y otros creativos o viajeros. Lo cual, da la independencia financiera para no callar, ni mirar para otro lado, y que todo siga igual, y solo vayamos al bar a hablar de cómo arreglaremos el mundo.