Otras niña trans es posible

El pasado 31 de marzo, Cloe cumplió 11 años, también fue el día de la visibilidad trans.

Muchas gracias Carolina por esta entrevista.

¿Quiénes son Cloe y Carolina?

Cloe y Carolina son hija y madre, compañeras de viaje. Un viaje que parecía complicado pero no más que el de cualquiera, hasta que nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. Nuestra Cloe no era lo que creímos o nos habían enseñado, era y es una niña, sin poder serlo hasta que nos lo contó.

¿De dónde proviene la energía de Cloe para vivir el presente cual regalo vital que es?

Del sufrimiento. Ha sufrido muchísimo, durante años, desde pequeña, desde el día que salió del cascarón en el que estaba metida, cuando salió cogió alas y no ha parado, y no parará hasta que sea feliz.

¿Cómo lleva Cloe el vacío que le hacen otras niñas por querer vivir la vida ahora?

No lo lleva bien, muchas veces su frase es, me da igual prefiero estar sola, pero se que una niña de 11 años no prefiere estar sola, habrá muchos momentos en los que necesita a alguien estoy segura, es necesario siempre tener alguien en quien confiar.

En vuestro perfil de instagram os siguen más de 90.000 personas, ¿merece la pena la exposición mediática?

En los días en los que se visibiliza, se respeta y se acompaña a familias, esos días si. O cuando una madre llega a la cuenta para pedir ayuda. Hemos creado una red de madres preciosa.

Muchos días no. Es complicado vivir con mucha gente que opina, que Cloe no es trans, que no existe, puedo entender que haya varias generaciones que no sabe o no conoce, y que como muchas otras cosas hay que evolucionar. De ahí la importancia de la visibilidad o proporcionar conocimientos sobre el tema. Llegó hasta entender ciertos comentarios, pero cero tolerancia. Lo que no entiendo es el odio hacia unas personas que lo único que piden es respeto. Y lo que tampoco entiendo es que nadie, haya pensado en los padres de la infancia trans, somos padres lo primero, y lo único que hacemos es intentar escuchar a nuestros hijos, e intentar hacer que sean lo más felices dentro de una sociedad que los ningunea. Nadie se pone en los zapatos del que cuida y protege, del que sin saber, sin conocer y probablemente con los mismos tabúes al principio que cualquiera, han tenido que aprender, leer y hacerse activistas, para poder salvar sus hijos.

¿Qué les dirías a los que os acosan?

Que intenten ponerse en nuestros zapatos alguna vez, se llama empatía, algo que en las escuelas parecen haber olvidado. Yo intento ser respetuosa, con las personas que nos transmiten su odio porque puedo llegar a entender que incluso que su vida no ha sido fácil, y que sus posibles carencias emocionales y probable falta de educación emocional les lleve a no ser capaces de ponerse en el lugar de los demás, en lugar de odiar.

Y de muchos, los que sobrepasan los límites nos ocupamos tomando acciones legales. La verdad es que no me paro a hablar con ellos ni lo haré nunca, creo que no estamos en la misma vida, por lo tanto no van a entender jamás ni aportan nada nuevo a nuestra vida, y con las agresiones lo mejor es ser tajante.

Pero si alguna vez escuchan, que lo dudo, me gustaría que supieran que la vida es diversa y que si no la ven se están perdiendo la mitad de los colores y por lo tanto la vida.

¿Cuál es el principal motivo de conflicto para no tramitar la ley trans en esta legislatura?

El principal problema es solo una palabra autodeterminación. La palabra autodeterminación de género les molesta muchísimo. Que una persona pueda tener su género en regla en su documentación sin ningún tipo de modificación. Una incongruencia en toda regla, llevamos siglos diciendo que la mujer puede y debe ser como quiera que no hay estereotipos pero cuando hablamos de mujeres con pene les saltan todas las alarmas y una mujer solo puede tener vagina. Llevamos siglos diciendo que no solo somos unas tetas y ahora resulta que solo somos una vagina.

Porque obviamente de los hombres trans no se habla, como verás siempre todo gira en torno a la lucha feminista y las mujeres. Obviamente una mujer trans y una mujer cis en algunos aspectos van a necesitar cosas distintas. Pero eso no resta que seamos iguales en muchísimas cosas, y que nos sintamos igual. Luchamos por los mismos derechos. Las personas no somos un genital, y la brecha salarial también la sufren las mujeres trans.

Es un bloqueo absurdo, ninguna mujer trans que conozca va a agredir a nadie. Llevan años de lucha para poder tener una documentación en regla sin necesidad de operaciones, lo único que necesitan es ir a una entrevista de trabajo y que no las discriminen. Y para eso necesitamos una ley que permita poder cambiar su documentación sin tanto requisito, la ley es muy urgente.

Al igual que el el Consejo General del Poder judicial está ralentizando la tramitación de la Ley Trans, ¿Por qué algunas dirigentes de izquierdas no se atreven a legislar sobre la autodeterminación de género como lo han hecho Portugal, Irlanda, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Malta o Noruega?

Pues no lo sé, porque no vamos a ser los primeros ni de Europa ni del mundo, para mi son solo una parte las que están en contra, las más radicales. Lo más preocupante es que son más mujeres y jóvenes, es un movimiento. Creo que es más una lucha para que no les quiten su espacio, que actuar y legislar con sensatez. No quieren saber que las leyes son necesarias para un cambio. Esta es una de esas leyes que hacen que un país sea mejor y la sociedad tiene una deuda histórica con ellas, que necesitan su espacio y su lugar. Tener una ley que te ampare y que te deje ser quien eres, dice mucho de un país. Ya es oscuro saber que para ser sin más tengas que pasar por alguien que te valide, que ni me imagino más vivir fuera de la ley.

Hay que desbloquear ya esta ley, sin contar que se han olvidado de las familias y los menores trans. Esos de momento seguirán sin existir.

Carolina, como mujer y madre que eres, ¿qué daño hace a las mujeres, una persona que se autodefine como niña trans?

Ninguno, sinceramente quien dice esto, que borran el sentido de la mujer, no conoce una mujer trans. Las mujeres trans también luchan por la igualdad, también quieren puestos de trabajo de responsabilidad, me atrevería a decir que muchas mujeres cis, no son tan luchadoras como las trans. Si se atrevieran a luchar juntas creo que ganaríamos. Y desde luego seríamos más fuertes. No saben lo que se están perdiendo, la fuerza y la determinación que ellas tienen no la tengo yo.

¿Hay alguna plataforma desde la cual se pueda firmar para apoyar la ley trans con la autodeterminación de género? o ¿Cómo se os puede ayudar de forma efectiva?

Existe la federación plataforma para la ley trans pero ahora mismo no se recogen firmas, eso sí estamos siempre en contacto. Se hizo una recogida de mails y firmas para llevar a trámite la ley al congreso, pero ahora mismo no, que yo sepa, igual es el momento de abrir una porque por mucho que corran no llegamos a cumplir plazos, si la queremos para esta legislatura.

¿Cómo se puede ayudar? Pues hablando más de ello en los medios desde luego, creo que una presión social y mediática sería efectiva, o eso creo. Más visibilidad no sólo el día 31 de marzo, y además quiero decir que ese día poco se habló sobre la ley, ojalá más gente supiera lo que hay que pasar y sufrir, y creo que más gente empatizaría.

Por último, ¿Qué mensaje final queréis transmitir?

Las personas trans nunca fueron peligrosas, las personas trans desde que el mundo es mundo existen. La identidad de género, va más allá y se ha manifestado en diversas culturas, países desde el inicio de los tiempos. Eso es una realidad, que han querido con los años ir escondiendo y estigmatizando. La evolución de la que tanto se habla en muchos casos es una total involución. Y creo que con los años hemos ido mermando en derechos humanos, y va ganado la rabia, la frustración y el discurso de odio. Va ganando el divide y vencerás. Al colectivo trans lo quieren meter en el armario.

Mi mensaje es que los derechos humanos son derechos humanos para todos.

Así que si tanto se cuestionan y tanto cuesta legislarlos es porque faltan derechos para las personas trans. Y nunca fueron privilegios que quede claro, son sus derechos.

