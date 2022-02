Otras miss trans es posible

- Publicidad-

En la sobremesa del domingo 30 de enero, toda España asistimos atónitos como Rafa Nadal que hace cuatro meses dudaba si podía volver a jugar al tenis, remontar dos sets a cero, llegando a bolas imposibles,y realizando con tenacidad y sufrimiento conseguir ser la cuarta persona en el mundo con más slam de tenis tras Margaret Court, Serena Williams y Steffi Graf con 24, 23 y 22 títulos respectivamente.

A su vez, suelo encontrar en mi camino personas emprendedoras dignas de conocer, por cómo se han atrevido a innovar, por ir a contra corriente al salir de su zona de confort, por hacer realidad una idea de negocio que la mayoría les parecía imposible incluso de concebir. Por aportar nuevas soluciones a viejos problemas.

Pues bien, hoy te presento a las Rafa Nadal de la vida, emprendedoras que han puesto hasta su vida en riesgo por seguir una pulsión interior que no han elegido, asumiendo que la mayoría silenciosa aprobamos expulsarlas de la sociedad, solo por haber cometido el delito de atreverse a ser ellas mismas, de ser la mujer que llevaban dentro. Ellas son las misses: Alice, Veso Golden, Cata, Adriana, Key, Jessica, Alexandra, Dayse, Dubraska (jurado), y Natalia (espectadora).

Así mismo, te presento a las personas que se niegan a ser parte de esa masa silenciosa testigo muda de bulling y otras vejaciones a las personas transgenero. Esas personas son

Fermin Asensio organizador de Miss T World Spain, Dafni de Dafni Girls, Soledad Villa, Jumed Fiore, Francesca Vegas, Killa Tedeski, DJ Kepi, Rosario Serna (presentadora del concurso), Ruensito, Frank, y el fotógrafo que me cedió las fotos para esta columna colectiva.

Antes de ceder mi columna para alzar su voz, te invito a una pequeña reflexión que me regaló en Twitter Borja Adsuara, al sugerirme no criticar todo lo que me parece incoherencias ajenas, como por ejemplo “decir defender la Libertad de Expresión, pero censurar la de los demás”, como hago en mi Twitter donde soy el hater del mismo, y en el fondo atesoro demasiadas incoherencias, para juzgarte. Por eso, respeto a las personas que no conciben a las personas trans, pero se me escapa el por qué ciertos representantes públicos de izquierdas en el gobierno están saboteando la ley trans. Si las niegan como personas legales, a muchas de ellas solo tienen la prostitución para poder llegar a final de mes, siendo en muchos casos explotadas y maltratadas, como el caso de una de las miss entrevistadas. Contribuyendo con su decisión política, no solo a que haya ciudanas de segunda clase, si no, a que seamos el país europeo con más demanda de prostitución, y el tercero del mundo. Tampoco sé por qué no se legaliza el oficio más antiguo del mundo, y así poder ejercerlo pagando la cuota de autónomos, contribuyendo al PIB y así reducir la explotación sexual sobre todo de inmigrantes sin papeles.

¡Perdón! Que me enervo y empiezo a juzgar, cuando este extenso reportaje es para recoger la voz de esta casi veintena de personas, que como dijo Fermin en la gala “habrá personas más guapas, pero estás son las valientes que se han subido hoy aquí”. Y no soy quien para censurar sus palabras con excusas de espacio. Creo que cada una de sus palabras son importantes. De las personas que se han atrevido a contestarme para salir en esta columna colectiva. Vamos a ello.

En España, gracias a la impronta y la tenacidad de Thara Wells, existe desde 2010 el concurso de empoderamiento y belleza Miss Trans Star Internacional que se celebra cada año en Barcelona, y la próxima edición es el próximo 12 de marzo. Gracias Thara por tu enorme labor y abrir un camino donde promotores como Fermin se puedan inspirar para mejorar y algún día alcanzar la excelencia de tu certamen.

Fue en noviembre de 2019, a la vuelta de Guinea Ecuatorial donde Fermin organizó con Agatha Ruiz de La Prada el desfile Mujer ideal , desfile de moda con propósito para honrar y empoderar el liderazgo de las mujeres emprendedoras africanas, en Guinea Ecuatorial. Cuando se decidió tirarse a la piscina, para ayudar a visibilizar y normalizar al colectivo transgénero madrileño, organizando un desfile de belleza, al no comprender cómo en Madrid no había ninguno, y que a lo largo de este año ha entendido por qué. Al irse cerrando puertas de discotecas al saber las salas para qué modelos eran. E incluso, el propio sábado de la gala, le llegó un mensaje diciendo que se había cancelado su propio evento. ¿Para qué tanta necesidad de ningunear a un colectivo?

Lo que nadie de esas personas, sabían es que Fermin ya está acostumbrado a este vértigo ajeno que dan estos saltos al vacío, porque llegó a esta vida con el genial don innato de atesorar un principio de autismo, lo cual le llevó de chaval a competir en torneos internacionales de ajedrez… y de ahí quizás, por influencia de su entorno familiar, un día dió el saltó a llevar su propia agencias de modelos Promodelia, y aunque parezca una incoherencia, lo de salir delante de los focos le cuesta, el prefiere crear ecosistemas y pasarelas para que fluya el talento ajeno.

Desde aquí felicito a Fermin y a las personas que han formado su equipo, por haberlo conseguido, por haber hecho el primer concurso de belleza de mujeres transgénero en Madrid. Si, puede que para algunos con más fallos que aciertos, pero la primera piedra ya se ha puesto. Como muestra un botón de las personas que han ayudado a Fermin. En primer lugar, a la alquimista Dafni que con su magia consigue que florezcan las almas de las dos espíritus como describe tan bien Natasha, y para mí, al saber que ella estaba implicada era el aval de que esto iba en serio. Y por otra parte, alucinar con la diseñadora SOLedad Villa, que tras presentar el mismo sábado, una colección en la pasarela de la Semana de la moda de MOMAD MADRID – IFEMA se fue al backstage de Miss Trans World Spain a echar un cable a las modelos e facilitar cada cambio de vestuario.

Así que, como emprendedor de la feria Casa Pasarela en IFEMA que fui y ahora en hostelería con mi socio Jaime y nuestra innovadora comida rápida Xaudable, para reducir las enfermedades derivadas del sobrepeso, por hábitos alimentarios pocos saludables, sé lo durisimo que es la incomprensión ajena, hasta que llegas al otro lado del Cabo de Hornos y descubres un océano lleno de posibilidades. Que luego todas las personas que te criticaron, te aplauden y quieren navegar.

Como tú, tengo claro no ser parte conscientemente de esa mayoria silenciosa que calla y otorga la discriminación, asi que tras ver en instagram que Dafni avalaba el proyecto, sentí que tenía que superar mis incoherentes prejuiciios y miedos, y aportar mi granito de arena con mi columna, así que me arme de valor y confirme que asistiría al press day el jueves pasado. Me tenías que ver en el metro camino de la discoteca donde se realizaba, lleno de dudas generadas por mi moralista mente. Porque a mi me gustan las mujeres, tanto biológicas como mujeres trans, y al llegar me encontré casi una decena de bellezas que me quedé cortado, y busqué refugio en quien creía que debía ser Fermin. En seguida me dijo, “habla con ellas”, y como si oliera mi corte, a nuestra vera estaba Alice, que para sorpresa mía, en menos de un minuto hizo desaparecer mis castillos de naipes mentales de miedos y prejuicios hacia unas personas que admiro por como son, bellas por fuera, por dentro y aguerridas luchadoras. Si, mis miedos infundados son parte de mis coherencias. Gracias Alice. La verdad, es porque me dijeron que era transgenero, pero si no me lo dicen no me doy ni cuenta, sin ningún rasgo ni siquiera en su voz. Lo mejor es que se presente ella:

Miss Barcelona: Alice

“Me llamo Alicia De Benito, soy farmacéutica, modelo y artista.

Coprotagonista del film Sedimentos, estoy completando mi formación de perfumeria en Grasse.

Desde jovencita he creado aleaciones entre diversos sentidos: música, pintura, poesía, perfumería y cambios entre éstas para explicar el movimiento.

Nada es estático.

Como sanitaria me dispongo a la labor trans buscando soluciones a distintas problemáticas e incluso exploré las cirugías de reasignación de sexo en Tailandia, de mano de I-Vaginarium para actualizar el conocimiento catalán y poder exponer las ventajas competitivas en distintas regiones.

Quiero dar nuevos prismas a la realidad trans añadiendo a la fórmula que desde joven me ha fascinado el arte y la belleza, podemos imaginar el vector de mi inspiración.

Mi objetivo es llegar a colaborar mediante el perfume, artes plásticas y virtuales con distintos artistas y trazar las líneas de la vanguardia”.

Aclararte que su prueba de talento en el concurso nos dejó a todos boquiabiertos, al presentarnos su creación del perfume Fénix, y lo creó pensando en la transición de hombre a mujer trans, como Alicia explica “basado en mi experiencia y la de las pacientes que he tenido, el perfume tiene una encapsulación de hidrogel, el perfume está disperso en alcohol, esta encapsulación es un bouquet floral, y fuera de la encapsulación lleva cade puro, es decir, una molécula de madera de enebro quemada, para recrear el Fénix, las cenizas, el olor a quemado, y como después, cuando la encapsulación entra en contacto con la piel, cuando los sentimientos afloran, cuando somos conscientes de nuestro cuerpo, al liberarse el perfume siendo este la expresión de la identidad de la mujer, las flores. Porque en perfumería se identifican las flores con la mujer y las maderas con los hombres”.

Miss Nigeria, Miss Trans World Spain 2022: Veso Golden

“Provengo de una familia cristiana pobre en Nigeria, un país donde me encarcelaron a los 14 años por ser de la comunidad LGBT. Miss Trans World me brinda una plataforma para crear más conciencia sobre los problemas sociales que enfrentamos las personas transgénero que vivimos en África, el aislamiento, el rechazo y el odio que tenemos que soportar solas para sobrevivir todos los días.

Ganar esta corona demuestra que no tienes que tener un origen rico para conseguir tus sueños. Porque con una educación y determinación todo es posible. Quiero dar un mensaje a todas mis hermanas transgénero, especialmente a los refugiados que intentan tener una vida mejor en España, que estamos en un país con infinitas oportunidades y yo soy una prueba de ello.

Mi objetivo como la nueva Miss Trans World Spain es crear más conciencia sobre los problemas trans en España, especialmente la falta de trabajo y oportunidades para los inmigrantes trans que viven en España. Como alguien que ha sido rechazada en tantos lugares solo por mi color de piel y por ser transgénero, creo que es hora de que abordemos estos problemas en la sociedad.

También me encantaría inspirar a mis hermanas transgénero para que comience a crear nuestros propios espacios en esta sociedad, no tenemos que esperar a que nos den un asiento, creemos nuestro asiento en la mesa, porque todos tenemos un potencial infinito para ser geniales. individuos de nuestra sociedad y si empezamos a creer en esto, haríamos grandes cosas y también nos sorprenderíamos a nosotros mismas.

Tengo muchas ganas de trabajar con el gobierno de España para crear conciencia sobre la aceptación de personas transgénero en trabajos deferentes a pesar de nuestro color de piel y nacionalidad”.

Veso Golden al ser la ganadora, ira a la final mundial que se celebra en Panamá en junio.

Miss Madrid: Cata

“En la gala participe porque vi una gran oportunidad, representar a mi pais y provincia es un orgullo, pero me emocionaba motivaba mas ese minuto para ponerle voz a tod@s es@s chic@s, que por desgracia no hayan podido dar el paso o no lo puedan dar porque o no se han atrevido por su entorno o desgraciadamente han llegado al suicidio o l@s han matado…

Creo que siempre se necesitan palabras de ánimo y ¡apoyo! Son clave para coger esa fuerza interior y poder ser tú mismo, quien siempre has querido.

Soy una chica loca, atrevida, muy sociable, en ocasiones tengo inseguridades (me gusta no ser perfecta), no puedo parar de reirme o hacer de reir a mi entorno y me implico mucho en el proyecto que tenga en mente”.

Miss Perú: Key Carrillo

“Me anime a participar el hecho de que soy una chica trans sola en este país, sin familia, y tenía ganas de sentirme importante en un concurso de belleza y animarme a conocer a otras chicas como yo. El sentirme útil, el querer desenvolverse más, ya que a mi me gustan mucho las cámaras y las fotos.

Me llevo la mejor experiencia he conocido a chicas maravillosas todas nos llevamos súper guay. No niego antes de que empiece el concurso tuve un ataque de ansiedad, ya que me hubiera gustado tener a mi mami conmigo, se me estaban saltando las lágrimas pero la verdad, fue muy emocionante, agradezco de todo corazón a cada una de las personas que asistieron, y nos dieron cada aplauso por que para mí y para todas nosotras era importante ese ánimo, mil gracias”.

Miss Paraguay: Adriana Dominguez

“Nací en Paraguay, en Ciudad del Este. Me crié desde muy pequeña en España con 5 años. Comencé mi transición a los 19 años en Madrid, ciudad donde vivo actualmente. Me dedico actualmente a trabajar en una galería de arte, soy modelo y actriz. Vine al miss trans world para dar más visibilidad a la letra T del colectivo

Participe para visibilizar más al colectivo trans, y hablar sobre las infancias trans, que aunque se hable poco, existen. Debemos educar a nuestros mayores para que estos niños no sufran como pasaba cuando había más desinformación. Mi objetivo en la vida es sentirme a gusto y realizada, enseñar diversidad y tener un mundo más libre de prejuicios.

El concurso ha sido una experiencia muy gratificante, unas compañeras excelentes. Hemos sido pioneras en Madrid y eso es un mérito de celebración. Muy feliz”.

Adriana, abre un melón muy interesante, que es la infancia trans, para ello, y antes de prejuzgar, te invito a seguir en instagram a Carolina la Mama de Cloe.

Miss Venezuela: Jessica Piscistelly

Agradezco a Jessica su sinceridad para contarme su desgarradora historia. Llegó a España, con una maleta llena de sueños, pero engañada para ser explotada sexualmente y amenazada, sufriendo continuos maltratos físicos y psicológicos. Así mismo, ha participado en este concurso para potenciar el empoderamiento de las mujeres trans. Su declaración sobre el concurso es:

«No estoy de acuerdo con el proceso de selección que se ha realizado en este concurso, y no me molesta que haya ganado la chica de Nigeria, si no, lo que me molesta es la falta de respeto y profesionalidad de la organización. Vengo de un país (Venezuela) donde se hacen concursos de transformista de altísimo nivel y no tiene nada que ver con este.

No esperaba ser la ganadora, pero creo que habían otras chicas que merecían también ser ganadoras, desde un principio ya todas sabíamos que iba a ganar Nigeria, ya que había cierta preferencia por parte de la organización hacia ella y hacia Barcelona. Que se hizo muy evidente al ponernos las bandas, y la coronación fue muy rápida sin hacer ningún tipo de preguntas por parte del jurado. Tampoco, se hizo un corte previo para clasificar las 5 finalistas, y la prueba de talento se suele hacer 3 días antes, en vez de en la final. Me parece que fue una total descoordinación, donde todas nosotras fuimos parte de un circo, a costa de la inclusión y de acabar con nuestra ilusión por este tipo de concursos».

Ante las alarmantes declaraciones de Jessica, pregunté a otras cuatro misses si habían echado algo de menos en el concurso o en el proceso de selección, y Alice si echo de menos poder hablar en la parte final y Adriana me dijo que «quizás que participarán más chicas». Sobre la desorganización, aparte de la sala obligando a acortar los tiempos, también contribuyeron algunas misses al no ser puntuales.

Y sobre la «preferencia» de la organización, sin saber nada de concursos de belleza, yo vi a Golden la que mejor dominada la pasarela así como su prueba de talento cantando fue espectacular. Por parte, de Alice (Barcelona) puede que su prueba de talento no sea lo tradicional que se espera en un concurso de belleza actual, pero me parece un buen ejemplo para que ya es hora que los concursos de belleza evolucionen un poco, y nos muestren los dones innatos con los que todos nacemos y se reflejan en diversos talentos. Por ello, comprendo y comparto la decisión del jurado; Dubraska Guerrero, Francesca Vegas, Jumed Fiore y Killa Tedesqui de generar un empate técnico, que en ese caso, por reglamento tuvo que decidir Fermin, como presidente, pero reconoció que lo tuvo muy difícil por cual decantarse, y puede que fuera porque Golden encaja más con el concepto actual de certamen de belleza.

Me atrevo a hacer una sugerencia a Fermin, sería innovador que se presentaran en Panama de forma conjunta tanto Golden como Alicia, al representar ambas un yin yang perfecto, entre la tradición del arquetipo de modelo tradicional de Golden frente a la innovación de Alicia, el camino recorrido desde la pobreza de África por Golden frente a la tierra de “libertad” que es el la Unión Europea donde nació Alicia. Y ambas coinciden en sus sonrientes miradas, cuál espejos de sus almas de doble espíritu. Creo que en 2022, en plena era acuariana, carece de sentido, seguir potenciando el individualismo, porque si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve en equipo. Seria espectacular asistir a una prueba de talento donde se mezclara el talento de Veso Golden cantando a la vida, con la escenografía de Alicia, disparando con su arco una flecha a un globo lleno de su perfume Fénix, que explotaría, y en el aire olería a quemado, y en el momento que caen la partículas, y entran en contacto con la piel de los asistentes, ¡olería a flores! Como tenía pensado hacer en la gala del sábado, pero por cuestiones de seguridad de la sala lo deshechó.

“Participé en el evento como jurado, para dar visibilidad y oportunidad a las chicas de mi condición ya que somos marginadas y discriminadas por la sociedad creo q es un trampolín para limpiar un poco la imagen y dar a entender que existe más mundo del que pueden creer, mi objetivo es que nos vean y acepten tal cual somos y que cada una de nosotras tengamos más apoyo y derechos en cuanto a empleos y oportunidades de desempeños en cualquier área”.

“Hola, me llamo Natasha Rodríguez, ingeniera informática y mujer trans, esto último no me define como persona, simplemente soy una mujer más.

El pasado sábado asistí al Miss Trans World Spain invitada por Dafni Girls, uno de los espónsor para dar visibilidad y apoyo a un colectivo que ha sido siempre marginado por la sociedad y que en estos tiempos parece que hay un ataque de odio hacia él. Eventos como éste ayudan a que se normalice nuestra situación.

Mi historia como mujer trans no puedo decir que empezara en un momento determinado ya que echando la vista atrás puedo decir que he sido una mujer desde siempre, aunque no lo visibilizara como tal bastante tarde (con 40 años) con sentimientos que intentaba ocultar por el temor a la sociedad. Estuve casada y como no podía ser de otra forma el matrimonio acabó en divorcio. En esos momentos volvieron sentimientos que tuve reprimidos desde la niñez y adolescencia y aparecieron de nuevo esos deseos de poder ser “como” una chica. Yo ya tenía mi vida resuelta como hombre cis-hetero con un trabajo fijo para poder vivir una vida cómodamente. Estaba muy a gusto metidita en el armario y me vestía lo mejor que podía como mujer en casa.

Ese irrefrenable deseo de querer ser como una chica me llevó a querer aprender a maquillarme y conocí un estudio de maquillaje, el de Dafni Coco: Dafni Girls. Cuando llegué a ese estudio para maquillarme, aquella chica además me vistió con ropa de mujer. En ese momento por primera vez vi a la mujer que siempre fui y que quería ser, pudiera parecer que aquello fue mi perdición (quién me mandaba meterme en aquello), pero yo siempre diré que aquello fue mi “salvación” pasaba de una vida llena de oscuros a una vida llena de color. Ya no quería una vida como la que había tenido hasta entonces, quería ser quien siempre fui. Nunca estaré lo suficientemente agradecida a Dafni, mi hermana, mi amiga.

A partir de ahí comenzó mi vida como mujer, primero saliendo poco a poco del armario, luego buscando la forma de hormonarme, diciéndoselo a mi familia, en el trabajo, operaciones, etc. y así hasta hoy.

Cuando hay personas que me dicen lo valiente que he sido por la decisión que he tomado, siempre digo que no lo veo así, ya que todo lo que he hecho es algo que no podía dejar de hacer, algo en mi interior me obligaba a ello. Para vivir sin felicidad, yo elegí ser la persona que siempre fui. El camino sabía que era difícil, pero poco a poco vamos haciéndolo.

Mi objetivo es poder mirarme al espejo y estar orgullosa de decir que yo soy la mujer que siempre he sido, que soy, y la mejor versión de la que pueda ser. Si además puedo ayudar a otras personas en su propio camino hacia la felicidad, sería la mujer más feliz del mundo”.

Dafni Coco (Su alquimia hacer florecer las almas de las doble espíritu)

“Soy Dafni Cocó propietaria de Dafni Girls, estudios de belleza dedicados a la feminización e imagen de personas transgénero y crossdressers.

El principal motivo de Dafni Girls que nos lleva a colaborar con el certamen, es la motivación de hacer visible otras formas de vida, acompañar y normalizar una diversidad de género aún desconocida para muchos. Este acontecimiento habla de la valentía, de la aceptación, rompiendo miles de prejuicios.

Es tan importante mostrar nuestra esencia y no culparnos, ni ser juzgadas por ello.

Y, si además, contribuimos en hacerlo bello, vestidas de satisfacción y pureza, lo hace aún más maravilloso.

Mi objetivo vital es dar un significado a la vida desde lo que sentimos, desde lo que somos en realidad. Poder ver en nuestro entorno, los diversos matices que existen.

Transformar la mente de las personas, con respeto, integración y naturalidad.

Que, a través de la imagen, podamos acompañar al descubrimiento de uno mismo. Esto lo hacemos para dar ejemplo, contagiar y cambiar el mundo”.

“Ha sido una experiencia increíble, cuando Fermin me lo comentó su proyecto desde el minuto uno le brinde mi apoyo, me gusta las causas que les faltan visibilidad y porque ese tema me toca de cerca . Tanto mi empresa Creaciones Slenny realizando las camisetas y bandas para el certamen y como diseñadora vistiendo a la candidata de Paraguay y de Barcelona, por cierto la de Paraguay se llevó el premio como mejor vestido.

Cuando Fermin me comentó que el evento es el mismo día y casi a la misma hora que yo presentaba una gran pasarela en la Semana de la moda de Momad Madrid – IFEMA, respiras profundo y solo es organización, pero así somos los empresarios lo mismo ahora aquí y a la media hora allí o aveces al otro lado del atlántico”.

“Participe de jurado en Miss Trans World Spain porque creo que la Sociedad actual tiene que hacer un gran cambio de una vez respecto al derecho de genero de sexo. En concreto apoyo al concurso, ya que no es tipico concurso de belleza, aquí lo importante es dar visibilidad a un grupo a un colectivo.

Si las mujeres hemos estado miles de años discriminadas, imagínate las mujeres trans, que en pleno siglo XXI están ahora prácticamente empezando a luchar para ser reconocidas.

Mi objetivo sería poder vivir en un mundo más acorde a los tiempos, sin tanta hipocresía y manipulación. Donde la gente fuera y se sintiera más libre. Sin que nadie fuera juzgado por los demás por su condición sexual o su manera de pensar”.

“Apoyo el concurso del Miss T World Spain por que estoy de acuerdo con la igualdad, la diversidad de género y los derechos humanos que tenemos todos sin importar el sexo ni nuestra orientación sexual, se lo difícil que lo pasan, el dolor, el rechazo y no estoy de acuerdo quiero que sean aceptadas y reconocidas como mujeres aunque el sexo no determina los derechos que tenemos todos”.

“Mi último trabajo como modelo ha sido como modelo para L’oreal en Dubai, también tengo un trabajo estable como administrativa. Apoyo este evento, porque creo que todas las personas, hombres y mujeres, tenemos que tener los mismos derechos, si bien no todos somos iguales, porque hay mujeres que nacimos mujeres, y hay otras mujeres, que a lo largo de la vida han descubierto que tienen otro género. Creo que hay que apoyarlas, y sentirse orgulloso de lo que uno es, y ser uno mismo, potenciar la individualidad, y no seguir cánones preestablecidos, porque van cambiando. Y sobre todos sentirse orgullosos con cómo somos cada uno de nosotros, porque nuestras virtudes y defectos son nuestras diferencias las que nos hacen auténticas”.

Presentó en exclusiva el himno “DMKSI” (Dime que si) para unos de los desfiles de las misses, que a poco que lo muevan, se puede convertir en una referencia. Y cuya canción decía “yo te quiero presente como una estrella en el cielo”. Porque como bien saben las personas que han aportado en esta columna colectiva, cuanto más problemas nos oscurecen la vida, más posibilidades tenemos de brillar como estrellas que somos, y poder ser referencia para que otras almas encuentren su camino.

«Me enorgullece haber formado parte de el evento. ¡Bravo a Fermín! Mis respetos por el esfuerzo y dedicación! El es el verdadero guerrero ¡detrás de esto! Las chicas no solo merecen ser escuchadas tambien merecen ser celebradas y el evento nos permitió poder hacerlo de cerca. En lo personal creo que más allá del certamen este tipo de eventos educan a nuestra sociedad, promueven el cambio y abren paso a futuras generaciones a ¡SER!!!»

“Participe como DJ de la gala para contribuir a minimizar las barreras y promover la igualdad de género, la libertad de vivir juntos en armonía, el mundo tiene que ser un lugar apto donde la tolerancia, el respeto, la diversidad, la inclusión y la convivencia sean un derecho humano no negociable, para mi es una realidad que tiene que ser vivida y luchada por el derecho de existir”.

Por último me hubiera gustado haber entrevistado a las misses Brasil (Dayse), El salvador (Alexandra), a la presentadora de Rosario Serna.

Por mi parte, se me olvidaba comentar que a la gala iba un tanto desubicado, y me encontré un ambiente super familiar al venir las familias y amigos de las misses. De hecho, a mi derecha se sentó otro tío que iba solo, y resultó que era un amigo holandés de Veso Golden, así que entre las cervezas y comentar las jugadas, ya que los dos éramos neófitos en esto de los certámenes de belleza, fue muy entretenido. A su vez, otro regalo del destino fue que las amigas de Dafni se sentaron a mi izquierda, así que pude desvirtualizar a más de una de ellas, y admirar sus procesos reales y ver cómo disfrutaron de la velada siendo ellas mismas, ¿verdad? Raquel.

Como dijo Dafni al final de la gala, este es un evento para ganar ¡Respeto! El mio lo tienen, y ¿el tuyo? Una sugerencia, si en algún momento, no comprendes alguna actitud, pregunta, que más vale pasar cinco minutos por tonto, que callar y no solo ser un ignorante toda la vida, si no, que quien calla otorga…

Fermín ¿hay fecha para el Miss T World Spain 2023?

GO!