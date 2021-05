La aceleración en la vacunación nos va sacando de la hibernación, así que la semana pasada pude volver a dar clase presencial de venta a puerta fría en empresas a las startups de la aceleradora de educación SEKlab, a la par que tuve reuniones para organizar varios eventos presenciales, tanto para validar Xaudable como para darlo a conocer en un target ya validado.

Y lo hago teniendo en cuenta lo que me dijo de la pasada columna Luis Ronsel, de Fundación Ronsel y Youth Business Spain “cuando dices la cagué, sonríes y miras a la cara. Cuando dices fracasé, bajas la cabeza y cierras los ojos. Los españoles somos especialistas en cagarla primero… y arreglarlo después”.

La semana se me pasa volando, entretenido de reto en reto, hasta que me doy cuenta de que llevo 15 horas seguidas diarias, seis días a la semana. Y porque el sábado me obligo a parar, con el fin de desconectar y recargar pilas. Suelo mirar el Instagram de Cecilia Rius Canal para ver si tiene programado algún retiro espiritual para resetearme, pero mientras llega esa posibilidad, me dedico a viajar y conocer el mundo a través del canal de Bea, la creadora de contenido de “Verde por dentro”.

Bea, tras acabar su tesis doctoral en Alicante como bióloga, necesitaba un reset y se fue de vacaciones en verano de 2015 con su chico, Pablo, en una furgoneta tan mini que tenían que cocinar fuera de ella. Empezando por Europa, siguiendo por Marruecos sin parar en España y, después, saltando a América, donde cambiaron de furgo. En Canadá, Bea decidió continuar sola su camino hasta la Patagonia. Te sugiero que veas su vídeo en YouTube “5 años viajando en furgo, cambio radical de vida” para saber cómo es la vida de vanlife.

Una de las grandes aportaciones de Bea es que aprovecha sus vídeos para dar a conocer su modo de vida, así como a otros viajeros. En uno de ellos, flipé en colores con la familia de El Bicho Latino, y unos días más tarde con la familia de Creciendo en el camino, con quienes coincidió en Baja California.

Mamá Shandy, de El Bicho Latino, es una sonriente mirada belga que nutre de energía a su entorno e ilumina su camino. Hace 15 años se fue a Argentina, se compró un autobús camperizado con la idea de llegar en dos años a México. Por el camino, se encontró con Matu, con el cual crearon a Zaina, que nació en la selva ecuatoriana hace 12 años. En 2020 Shandy se ha separado de Matu, pero no pierde su alegre mirada, mientras va reparando las cosillas que le salen al Bicho Latino por su edad, como es sustituir los paneles solares que les proporcionan electricidad para su hogar.

Por otra parte, Bea nos presentó a otra familia, la de Creciendo en el Camino, formada por Diego y Jorgelina, que salieron de Argentina camino de Alaska cuando su hijo Tomás tenía un año, y ya tiene seis. Impresiona cuando Bea le pregunta a Diego qué es lo más difícil de este estilo de vida, y él se queda sin respuesta ya que está haciendo lo que ama, por tanto, no hay dificultad que se le haga imposible.

Hay muchas personas viajando en solitario o en pareja, pero sorprende gratamente lo felices, alegres y conscientes de la vida que son tanto Zaina, de El bicho latino, como Tomás, de Creciendo en el camino. Un gran ejemplo de homeschooling, que me recuerda a la Escuela del Bosque, donde las aulas son literalmente el bosque de la sierra madrileña, excepto cuando nieva, que se refugian en una casa.

Lo bueno de Instagram es que puedes enviar un mensaje directo a quien sigues, así que envíe estas dos preguntas a Bea, Shandy y Zaina, de El Bicho Latino, y a Diego y Jorgelina, de Creciendo en el camino: ¿Podrías envíame un párrafo definiendo qué significa para ti tu vida actual? Y si tu vehículo fuera un animal, ¿qué animal sería?

Según Bea de Verde por dentro, «mi vida actual es lo que decidí hacer, es ser dueña de mi tiempo, es ser mi propia jefa, es tener la libertad de elegir cada día pero la enorme responsabilidad de hacerlo cuando sería más fácil dejarse llevar. Es mi viaje interior y el mayor aprendizaje que he tenido en mi vida. Y si mi furgo fuera un animal, sería ¡un camaleón!”

Según Mamá Shandy, de El Bicho Latino: «un día sin reírme es un día perdido. Quizás existe la reencarnación, pero, por las dudas, vivo esta vida plenamente. La vida es como la plastilina, la puedes moldear a tu gusto. Te invito a leer mis libros en Amazon: ‘El Bicho Latino, descubrí el mundo en mi jardín’. El Bicho Latino es justamente un Bicho indefinido, un bicho viajero».

Y Diego, Jorgelina y Tomás, de Creciendo en el camino, lo definen así: «para nosotros viajar en familia significa tanto como que nuestras vidas transcurran juntas, que podamos disfrutar del día a día unidos, con todas las cosas buenas y malas que nos suceden, y que vayamos siempre los tres juntos Creciendo en el camino. Si la Gran Sprinter fuera un animal sería un león, ya que es parte esencial de nuestra familia, como lo es nuestro apellido Ponce de León».

¿Qué aprendo de ellos?

La primera cosa que he aprendido es que no son unas vacaciones, sino que todos trabajan para sustentarse el viaje y, ahora con la pandemia, como no pueden interactuar con otras personas ni cruzar fronteras, han tenido que potenciar su lado youtuber e instagramero. Con lo que se pasan bastantes horas al día creando y editando vídeos y buscando WiFi para enviar la crónica para llegar a final de semana.

De los que Bea entrevista, algunos como Step Over viven de sacar su camión 4X4 en YouTube. Bea también recurre a su comunidad Patreon para que cada uno de nosotros podamos sufragar su viaje vital por lo que cuesta un par de cafés al mes a cambio de un contenido más exclusivo. Shandy aboga también por sus libros en Amazon «descubrí el mundo en mi jardín» contado sus 15 años de viaje de forma amena y por las camisetas que diseñan y venden desde su Facebook. En definitiva, todos ellos son Knowmads que, al vivir de su conocimiento del medio que transitan, puede que sean un buen ejemplo de lo que se quiere conseguir en Europa: combinar SOStenibilidad con la economía digital.

Desde aquí una sugerencia a Shandy: la Stereo app son podcasts entre dos personas que responden a preguntas, o hablan de cosas que les interesa, y la app paga semanalmente por el número de oyentes en cada sesión. Podría ser una buena idea para los live de El bicho Latino, así como para los podcasts que estará haciendo Zaina sobre literatura con su amiga.

Otra cosa que he visto es que vivir en una casa rodante es muy barato y obtienes el regalo de que cada día tienes un jardín diferente, algunas veces de auténtico ensueño. En la web de Bea “Verde por dentro”, tienes varios vídeos y explicaciones de cómo validar si estás hecho para vivir en una furgo. Ahora, cuando me ducho o enciendo la luz, empiezo a ser consciente de las facilidades que tengo.

Al ver vídeos de ellos y de otros cientos de knowmads para confirmar que el mundo no es lo peligroso que nos quieren hacer creer los medios de comunicación, sorprende que se sientan tan seguros en Centroamérica y Sudamérica. A lo mejor los consulados de estos países deberían patrocinarlos para que se vea la realidad sin filtros mediáticos europeos.

Por último, te sugiero que no tomes esta columna como si fueran héroes o algo exótico, son personas que son felices siendo knowmads y conociendo nuestro jardín, que es este planeta, y nos lo muestran para que veamos de primera mano un lugar mucho más habitable de lo que nos quieren hacer penar. En parte, me recuerdan a la vuelta al mundo que hizo mi amiga Elisabeth G. Iborra y recogió en los dos tomos de su libro “La vuelta al mundo de Lizzy Fogg”.

Desde que estoy enganchando a sus diversas clases de antropología online, empiezo a observar a los demás sin juzgarles tanto, y así la inspiración fluye para aplicar aprendizajes en mi día a día. ¡Gracias!

Buen viaje vital

GO!