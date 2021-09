Otra venta de medicamentos en supermercados es posible

- Publicidad-

¿Por qué Mercadona puede vender test de antígenos en Portugal y en España no?

Como no acabo de dar con la respuesta, se lo he preguntado a la dueña de una farmacia de barrio, a un médico de un hospital madrileño y una persona investigadora de la rama sanitaria, y estas han sido sus respuestas:

Dueña de farmacia de barrio

En vez de responderme a la cuestión, me comentó una aportación también interesante, al parecer las farmacias se han ofrecido a certificación de test covid como pasa en otros países de la UE. «Lo importante es la certificación de test covid en farmacias, no la venta exclusiva. Así se ayuda al control de la pandemia, le explicas como hacer el test y le derivas al CS dependiendo de los síntomas y notificar a sanidad positivos. Para mi la venta exclusiva en farmacia sin la certificación está incompleta. Eso se hace en 8 CCAA en España, pero no en Madrid. Está ayudando a contabilizar y derivar casos y a disminuir la presión asistencial en urgencias y en centros de salud. Otro tema es el precio. Aquí es una vergüenza, los he comprado a 4,85 euros al principio en julio y en Portugal a 2,10 euros y en Alemania a 0,95 euros. Aquí hay muchos intermediario».

Médico de hospital madrileño

«Que las farmaceúticas no sean certificadoras me parece muy bien, hay filiales de farmaceúticas que sacan beneficio de ciertos fármacos que se dan en la fase aguda del coronavirus, y si certifican un test como positivo, al final no deja de ser un conflicto de intereses. Respecto a venderlo en supermercados, no se como posicionarme, hasta cierto punto, puede abrir la mano, a que la gente falsifique un test, poner la torunda en el agua del water, lo pones en el test, sale negativo, y te puedes ir de viaje. Entonces, vale la pena que lo haga un enfermero o un médico. Aunque, cualquier persona es capaz de hacer un test de antígenos o una PCR porque es meter un palo por la nariz».

Investigadora

«Al ser un producto sanitario de diagnóstico in vitro (las tiritas también son productos sanitarios pero más sencillos, por ejemplo), la venta en farmacias (que son establecimientos sanitarios según la ley de sanidad) garantiza un cierto control del producto. Puede que además, haya privilegios adquiridos por las farmacias».

Tanto en Francia como en España no se pueden vender test de antígenos en supermercados, en cambio, en Alemanía, Italia y Portugal, si. De hecho, en Portugal se venden hasta en las droguerías. ¿Será que los alemanes, italianos y portugueses son menos tramposos que los franceses y españoles?

Como apunta la investigadora, puede que se deba a que las farmacias tengan privilegios adquiridos, como es que en España, solo un licenciado en Farmacia puede ser dueño y titular de una farmacia, y para hacerse con una, tiene que concursar para obtener una licencia, comprar una a alguien que quiera traspasar la suya o heredarla. Farmacia que debe estar a cierta distancia de otra ya existente. Por no hablar del casi único distribuidor de medicamentos que es Cofares.

Si somos capaces de decir dos nombres de empresas eléctricas españolas, pero no de dos farmacéuticas españolas tras un año y medio de pandemia, en parte es por lo bien que lo hace su lobby, que es invisible a ojos del consumidor, pero muy visible para los gestores públicos.

Es tan poderoso, que solo un business angel se interesó por las cápsulas de una planta natural española de la que escribí aquí con anterioridad, y que en 5 días elimina el coronavirus, al cortar el ácido por el que se expande en el cuerpo, y en dos meses el cáncer, además de eliminar los efectos de la quimioterapia. Ahora la OMS está haciendo pruebas con esta planta para combatir el coronavirus tras sus buenos resultados en África y Sudamérica. Porque, allá no llegan las vacunas que acaparamos los países del primer mundo, aceptando el vacile de las farmaceúticas.

Ya no es un tema de puertas giratorias, si no de sueldos becados en ciencia para que prefiráis callar, y no aprovechar la oportunidad para que España lidere la lucha real contra el cáncer. Allá cada uno y una con su conciencia, su hipoteca y sus miedos, lapidando fondos NGEU en cosas superfluas para la vida.

En el fondo, el gran negocio es la vida humana, como acaba de certificar Jeff Bezos (Amazon), al invertir con otros inversores 270 millones de dólares en Altos Labs, una startup que investiga cómo poner fin a la enfermedad del envejecimiento. Donde ha fichado al premio Nobel de 2012 Shinya Yamanaka, y a varios investigadores españoles referentes en la materia como son Juan Carlos Izpisúa-Belmonte y Manuel Serrano.