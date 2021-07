Otra startup de educación es posible

- Publicidad-

Desde hace unas semanas me asaltan estas dudas: ¿qué hemos aprendido en los centros formativos de la pandemia? ¿Cómo será el próximo curso educativo? Y ¿la educación en 2030?

Aprovechando que hace unos días fue el Demo Day del SEK Lab donde me dejan comentorizar con David Moreno Casas, entreviste a varias personas de las startups finalista del SEK Lab, Elena Ibáñez de Singularity Experts, Diana de Arias de Decedario, Guillermo de Alumne, Cristina Vela de Papua, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, tenía mucha curiosidad por la visión de Cristina Marcos de Genially (la startup educativa de moda), y de Eduardo Pineda de Classlife.

SEKlab

Hace más de un lustro, Felix López aceptó el reto de Nieves Segovia de crear y dirigir la aceleradora SEK Lab hasta convertirla en lo que es hoy, la referencia. Por el camino, le he visto idear rutas para facilitar las validaciones de las startups en el atareado día a día de los colegios. Como cuando creó la figura de sherpas, sonrientes profesionales del SEK que sabían el camino para hacer cumbre. Me llegó a recordar a cuando una IBEX compra una startup, a medio plazo ambas ganan, a corto hacen falta conectores como Felix para crear espacios para el intraemprendimiento.

¿Qué soluciona tu aceleradora?

SEK Lab vino a cubrir un hueco no cubierto hace 6 años, una aceleradora vertical en educación. La educación es un sector complejo y al que le cuesta innovar. SEK Lab es una iniciativa de la Institución Educativa SEK, innovadora desde su fundación en 1892. Ayudamos a las startups edtech a tener un mejor encaje de su producto o servicio en el mercado. Les ofrecemos la posibilidad de hacer beta testing en nuestros colegios SEK o la Universidad Camilo José Cela.

Por otro lado, contamos con más de 30 mentores con una dilatada experiencia profesional que les guían en áreas clave: ventas, marketing, estrategia, tecnología, logística, así como abrirles puertas. En 6 meses cuentan con formación clave para crecer, visibilidad en medios y en eventos y al final del programa les facilitamos acceso a inversores y posibles partners en el Demo Day.

¿A quién se lo soluciona?

Sólo a Startups que estén en el mercado con un producto funcionando y primeros clientes. Que su foco sea 100% centrado en la educación y aporten verdadera innovación, en cualquier etapa educativa. Principalmente españolas con ambición global, pero cada año seleccionamos 1-2 extranjeras.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en tu aceleradora?

Hemos demostrado que las Edtech son fuertes, tienen resiliencia y arrimaron el hombro para ayudar sin costo a profesores, colegios y familias ofreciendo muchas de ellas sus recursos sin coste. SEK Lab no paró, organizamos webinar semanalmente en abierto, no sólo para nuestras startups de la 5ª edición. Varias de ellas ofrecieron su contenido en RTVE para aquellos niños sin acceso a un ordenador o tablet. En este periodo algunas ganaron premios en Emprendedor XXI y UNICEF por su impacto. En estos 6 años hemos impulsado más de 60 startups y más del 80 % siguen en activo.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia de cara al próximo curso?

Los que además somos docentes, no podemos dejar de aprender. El incorporar las soluciones que nos ofrecen las startups edtech hacen que contemos con más recursos educativos, más dinámicos, actividades que se pueden preparar en menos tiempo, que la educación tiene que ser divertida, enganchar, ya que la atención on line no es tan fácil. Los estudiantes de cualquier edad tienen que adquirir competencias digitales y usar la tecnología con responsabilidad y los docentes y padres tenemos que estar al día para acompañarlos.

¿Cómo será la educación en 2030?

No tengo una bola de cristal, pero está claro que tendremos acceso a cualquier contenido educativo que podremos disfrutar en cualquier dispositivo y en cualquier lugar con la máxima calidad. Los profesores estarán ahí para acompañarnos y tendremos un mapa perfecto de nuestro aprendizaje. Espero que todas las personas tengan sed de seguir aprendiendo durante toda su vida (el lifelong learning) ya que el mundo evoluciona muy rápido y tenemos que adaptarnos y la educación será la clave.

Singularity Experts

Elena Ibañez lidera una startup que arrasó en el Demoday del SEK Lab, ¿la razón? En cuanto leas qué solucionan y a quién, no solo lo comprenderás, si no, que puede que dejes de leer esta columna colectiva para darte de alta en su plataforma.

1) ¿Qué soluciona tu startup?

Singularity Experts es experta en recomendar empleos de futuro y rutas académicas, a las personas que no saben en qué trabajar o qué estudiar, confundidos por la velocidad de la tecnología y la atomización de la educación.

2) ¿A quién se lo soluciona?

Escolares: que se encuentran comenzando o finalizando la Educación Secundaria Obligatoria y no saben qué bachillerato o qué carrera escoger.

Universitarios: que, o bien se han equivocado de carrera, o bien buscan la forma de complementar su formación de cara al futuro.

Profesionales: amenazados por la robotización de su trabajo, o quieren asegurar un futuro exitoso en el ecosistema tecnológico que se avecina.

3) ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en tu startup?

Positivo: se ha normalizado la eficacia de los servicios 100% online, como el nuestro.

Negativo: los colegios entraron en un “blackout” que les exigió estar totalmente enfocados en resolver la educación digital, dejando de lado otras prioridades como la decisión de probar nuestros servicios.

4) ¿Qué hemos aprendido de la pandemia en el próximo curso?

Que la digitalización de las clases, es decir, la educación en remoto, NO es la respuesta a la educación del futuro.

5) ¿Cómo será la educación en 2030?

Personalizada, atomizada, deslocalizada, a demanda, modular, híbrida en formatos, multidisciplinar en contenidos y altamente “tecnologizada”.

Decedario

A Diana de Arias habría que nominarla para los próximos Princesa de Asturias a la superación personal. Impresiona ver cómo tras superar las secuelas del Daño Cerebral Adquirido dedica su vida a…

¿Qué soluciona tu startup?

A través del método Decedario ayudamos a entrenar las capacidades cognitivas de niños, niñas y adultos para mejorar su calidad de vida.

Decedario se compone de un juego de mesa y una plataforma online tipo “Netflix” con miles de actividades guiadas en vídeo para personalizar el material a las necesidades de cada persona de forma fácil y rápida.

¿A quién se lo soluciona?

Decedario es adecuado para maestros y especialistas que trabajen con niños y niñas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo e incluso para que los más pequeños trabajen la prelectura y escritura o lectoescritura. También es adecuado para adultos que presentan dificultades cognitivas por Ictus, Alzheimer, Parkinson, o cualquier otra demencia.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en tu startup?

En tan solo 3 años, esta iniciativa está operando tanto en España como en Latinoamérica contribuyendo a que más de 140 mil personas tengan mayores oportunidades sociales, educativas y laborales.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia de cara al próximo curso?

Digitalización, digitalización y digitalización, sin perder de vista todos los beneficios que nos aportan las relaciones sociales y las herramientas manipulativas como Decedario que nos permiten aprender con los 5 sentidos del cerebro humano.

¿Cómo será la educación en 2030?

Espero que sea mucho más accesible y personalizada a las necesidades particulares de cada persona gracias a la digitalización y que también responda a las necesidades reales que demandan las empres

Alumne

Con David mentorice a Guillermo Garcia de Alumne, y tengo que reconocer la capacidad de su equipo para materializar en menos de un mes, unas sugerencias que le hicimos, en un producto como es LMS Xallenge.

¿Qué soluciona tu Startup?

Alumne nace para facilitar la implicación de los alumnos en la formación a través de experiencias formativas innovadoras usando tecnología. Uno de los principales problemas que tiene cualquier formación es conseguir mantener el interés de los alumnos a lo largo del tiempo. Esto es fundamental para obtener un buen resultado en el proceso y nosotros lo solucionamos creando una experiencia de formación impactante y diferente con nuestra plataforma tecnológica Alumne LMS y con nuestros contenidos digitales.

¿A quién se lo soluciona?

Nuestra solución va dirigida a los diferentes niveles educativos. Trabajamos para muchas empresas del IBEX, pero también hemos lanzado plataformas como Alumne LMS Xallenge que permite crear competiciones de aprendizaje y que pueden aplicarse a primaria, secundaria, universidad o incluso en la propia empresa.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en tu Startup?

La pandemia nos ha permitido crecer. Durante 2020 crecimos más de un 50% y para 2021 la previsión es similar. La digitalización de la educación, forzada por el confinamiento, representa una oportunidad para el sector.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia de cara al próximo curso?

Creo que hemos aprendido muchas cosas, pero si tengo que escoger una, diría que hemos aprendido que improvisar no es la mejor solución. Cuando llegó el COVID-19, muchas empresas, universidades y colegios no estaban preparados para trasladar su actividad formativa a Internet. El resultado, en el mejor de los casos, fue un traslado rápido y mal ejecutado, pasando las clases a aburridas videoconferencias.

Los resultados no fueron especialmente buenos, y creo que esto ha servido como lección para estar más preparados y tomarnos en serio el proceso de digitalización con una visión más estratégica. No hay que digitalizar el proceso de formación simplemente introduciendo tecnología o haciendo lo mismo que en clase a través de una videoconferencia, es mucho más complejo que eso. Hay que crear una experiencia en torno a la formación, hay que volver a diseñarlo todo poniendo a los alumnos en el centro y apoyándose en las enormes posibilidades que ofrece la tecnología.

¿Cómo será la educación en 2030?

Experiencial. Hacer predicciones tecnológicas es casi imposible, pero entender hacia dónde va la demanda de productos digitales es más sencillo. Que será digital en su mayoría es algo que podemos dar casi por sentado. La cuestión es qué se hará con esa digitalización. Nosotros creemos en una visión donde la formación compite con otros productos digitales como Netflix o Fortnite de igual a igual.

Por ejemplo, acabamos de lanzar Alumne LMS Xallenge, una plataforma que permite crear competiciones de aprendizaje de forma sencilla. En ellas, los alumnos compiten por quedar los primeros en el ranking, pero para ello, tienen que conocer la materia. La plataforma, de forma muy natural, les propone contenidos para mejorar en sus “batallas” y son ellos los que deciden cuándo hacerlos y hasta donde llegar. Es la experiencia de competir con los compañeros lo que les motiva a seguir aprendiendo, igual que en un video juego es la competición lo que te mantiene enganchado mientras dominas poco a poco las mecánicas.

Papua

¿Cómo llevas el inglés? Raquel Vela de Papua puede que tenga la solución para que te sueltes de una vez.

¿Qué soluciona tu startup?

Resolvemos la enorme brecha que existe entre estudiar inglés y hablar inglés. Utilizando IA y gamificación, PAPUA emula la experiencia inmersiva que se vive en el extranjero, pudiendo practicar como en la vida real.

¿A quién se lo soluciona?

Millones de personas estudian inglés, pero no logran hablarlo hasta que se van fuera. PAPUA permite vivir esa experiencia inmersiva sin necesidad de viajar, únicamente con un dispositivo móvil, pudiendo utilizarse tanto dentro como fuera del aula.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en tu startup?

Supuso un impulso, pues vino a reforzar la necesidad de soluciones como PAPUA que permiten a las personas practicar en un entorno real sin salir de casa.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia de cara al próximo curso?

Que es esencial integrar la tecnología en los centros educativos y que es necesario empoderar a los alumnos, otorgándoles las herramientas necesarias para estudiar de forma más autónoma.

¿Cómo será la educación en 2030?

Creo que será más democrática, flexible y eficaz. Se ajustará mejor a las necesidades individuales de cada alumno, permitirá estudiar dónde y cómo quieras. Desaparecerán las barreras físicas

Genially

Si tienes hijos en edad escolar ya conocerás Genially, ¿la razón? Cristina Marcos nos lo explica.

¿Qué soluciona tu startup?

Genially es una plataforma online con la que cualquier persona puede crear contenidos digitales interactivos y animados espectaculares de forma fácil, rápida y gratuita. Queremos que todas las personas comuniquen de forma eficaz.

¿A quién se lo soluciona?

Genially es una plataforma versátil que se puede utilizar tanto en el ámbito educativo por docentes y alumnos como en el ámbito más corporativo o empresarial por diseñadores, freelances, recursos humanos o marketing. Cualquier perfil interesado en crear contenidos digitales.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en tu startup?

Hemos incorporado nuevas funcionalidades para facilitar la docencia a distancia y el teletrabajo. Hemos escuchado a nuestra comunidad y nos hemos adaptado a sus necesidades. Eso nos ha permitido tener un crecimiento exponencial de usuarios y por tanto también de equipo interno.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia de cara al próximo curso?

Nos enfrentamos al reto de escuchar y ser escuchados a través de las pantallas, y por ello, estos tiempos requieren que seamos capaces de comunicar de forma más clara y eficaz que nunca, impulsando el aprendizaje basado en experiencias visuales e interactivas.

¿Cómo será la educación en 2030?

Nos imaginamos una educación centrada en el alumnado que permita personalizar su experiencia de aprendizaje y en la que lo digital forme parte de su día a día combinándose con lo presencial a través de modelos blended learning. También nos imaginamos una educación que integre de manera natural los ODS y desarrolle las skills necesarias en el alumnado para que no solo se comprometa con la realidad que le rodea sino que sea capaz de cambiarla.

Classlife

Por último Eduardo Pineda de Classlife reflexionando acerca del reto al que se han enfretado la mayoría de centros educativos.

¿Qué soluciona y a quién tu startup?

Classlife forma parte de la nueva generación de plataformas todo-en-uno en la Nube para gestionar centros educativos, que nace de la necesidad de centralizar sus gestiones en un único espacio, facilitando la comunicación y evitando errores al traspasar datos de una herramienta a otra. Queremos ser el motor tecnológico para mejorar sus procesos con un asistente virtual.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en tu startup?

El cambio a un modelo totalmente online en la pandemia ha podido suponer retos organizativos, pero no técnicos. Muchos centros que no contaban con una plataforma educativa de nueva generación se han unido a Classlife para continuar con su actividad.

¿Qué hemos aprendido de la pandemia de cara al próximo curso?

Los avances en el sector educativo en el último año a causa de la pandemia han venido para quedarse y creemos que las empresas tecnológicas de este sector tendrán un papel muy importante.

¿Cómo será la educación en 2030?

El futuro de estas plataformas pasará por mantener un espacio abierto de colaboración. La educación incorporará más elementos tecnológicos para tener un aprendizaje basado en experiencias.