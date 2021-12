Otra realidad mental es posible

La confesión de Manuel García García sobre cómo superó su depresión ha dado pie a que Antonio Domingo el creador del mítico EatsAndTwitts y conector de relaciones de valor, se abra de par en par y nos cuente cómo ha conseguido superar el proceso depresivo. Vaya por delante mi agradecimiento por el conocimiento que nos aporta.

Según Antonio, “por la depresión sientes un dolor irresoluble. Llegué a plantearme cómo quitarme la vida, recuperar mi permiso de armas para ser certero y provocar algo irremediable, en vez de tirarme al paso de un autobús.”

“En cierto momento se sumaron diversas situaciones personales, profesionales y familiares, que mi mente no supo gestionar. Me vi como en una espiral de un desagüe, de un sumidero, que se acelera y me hunde en un pozo sin fondo, y sin luz. Donde sientes un dolor extremo, en soledad y en silencio. Porque te sientes como un leproso, no puedes decírselo a nadie por si pudieras perder clientes. Al pedir ayuda, acabas asumiendo que los psicólogos te escuchan, y los psiquiatras te dan pastillas para tenerte zombie y evitar que te suicides, pero poco más, el dolor sigue ahí”.

Antonio, me comenta que lo mejor que pueden hacer las personas que consiguen saber que una persona está en un proceso de depresión, es escuchar, mostrarle su apoyo, sin decirle lo que tiene que hacer, ¡sin juzgar! De hecho, al preguntarle desde cuando sufría ese proceso de depresión, me contestó, que de forma consciente ¡7 u 8 años! Es decir, al Antonio que conocí siempre con una sonrisa y enseñando a crear relaciones de valor, ya en 2015 cuando le conocí ¡estaba en plena depresión! Al plantearle ¿Cómo era capaz de ocultarla? Me respondió «como la depresión es un proceso de gestión mental, en el ámbito profesional desaparecía porque disfrutaba tanto y me volcaba al 100% sin que mi mente pudiera ocuparse de deprimirse.»

El principio del fin de abandonar el proceso de depresión fue una sesión que tuvo en marzo de 2020 directamente con Frank Pucelik, uno de los padres de la programación neurolingüística (PNL). El cual le preguntó que sí tenía una depresión, ¿dónde la había comprado? ¿si tenía el recibo de compra? ¿Cuánto pesaba? ¿Dónde la tenía? ¿Dónde la guardaba? Y ¿cómo conseguía deprimirse? Si era tan bueno deprimiéndose, también podría dejar de hacerlo.

Es decir, Frank rompió su paradigma, porque la depresión no es una cosa que tenemos, si no, un proceso mental, donde nuestra mente como un circuito cerrado procesa una información, donde lo importante no es lo que ocurre fuera de mí, si no, cómo lo percibo, cómo adopto unas creencias, y lo fundamental, cómo decido que me afecte. Porque cualquier situación te puede llevar a un estado depresivo, lo importante es saber gestionarlo para evitarlo, al saber interrumpir ese proceso y cambiar el paradigma personal. Frank le proporcionó unas herramientas para cambiar su forma de pensar, para controlar sus estados emocionales, evitando la ira por demostrar que tiene razón, o volver a la espiral de la depresión.

Lo chocante del caso, es que Antonio ya sabía de PNL, porque cuando empezó a colaborar con Amway en los años noventa, un amigo le enseñó la herramienta del anclaje para atreverse a hablar en público, y dar conferencias a cuatrocientas personas. Más tarde, fue a un curso multitudinario de Tony Robbins (cuyo mentor fue John Grinder) donde como otros 3.000 asistentes, Antonio aprendió a ¡andar sobre ardientes brasas! Pensando mientras caminaba sobre ellas “musgo frío, musgo frío”, y quería repetir el paseo. Al año siguiente de este curso, la facturación de una de sus empresas alcanzó la cifra del millón de euros. Pero las pocas herramientas que le enseñaron su amigo y Tony Robbins más las que leyó en unos 8 libros, no le sirvieron para evitar entrar en un proceso depresivo. ¿Qué profesión se aprende leyendo unos cuantos libros y yendo a una conferencia multitudinaria?

Frank conserva la línea de PNL pura, que adivina, ¿cómo se llamaba originalmente? ¡META!! Sí, exacto, como la empresa de Mark y del genio español Javier Olivan. De ahí, que la empresa de Frank se llama Meta International.

El origen de Meta se debe a que cuando, en los años setenta, Frank vuelve de la guerra, llega muy tocado, deshumanizado, cae en las drogas, y para curarse estudia psicología y diversas variantes como la Gestalt, consigue una beca para ir a estudiar a la Nueva Universidad de Santa Fe en California, donde coincide con John Grinder y llaman al lingüista Bandler. Se dan cuenta que las personas que hacen esas terapias tienen cosas en común. Para modelar la excelencia, es decir, encontrar las personas excelentes en su campo y extraer patrones, pero no para repetirlos, sino, plantearse cuáles son los procesos mentales, qué se dice, qué siente, qué hace en todo el proceso, como pueda ser pintar como Picasso. Es decir, la psicología hace hincapié en qué dice una persona, en cambio, la Meta / PNL se fija en cómo genera el proceso mental para crear esa excelencia.

Lo llamaron Meta porque la palabra meta significa “por encima de” y una de las herramientas de PNL se llama MetaModelo del lenguaje que es uno de los Fundamentos de la PNL.

Frank solo tiene un libro escrito a medias con otra persona, porque su objetivo vital es ayudar a recuperar en uno o dos años a personas desahuciadas por la sociedad o incluso por psiquiatras que los catalogan como casos irreversibles, como puedan ser personas en profundos estado de drogadicción, esquizofrénicas, o que hayan vuelto de la guerra y no se adapten a una vida humanizada. Frank tiene diversos hogares en Rusia, pero no puede volver a ellas debido a que está en Ucrania. Desde hace un tiempo está expandiendo sus formaciones y conferencias en muchos países a través de unirse con escuelas que hay en cada país.

Ante la pregunta de por qué no se imparte Meta o Programación neurolingüística en los colegios. Antonio me decía que era más efectivo enseñar Meta / PNL a los docentes. Para lo cual es necesario realizar el Practitioner el cual se compone de un taller de 10 intensas horas diarias durante 9 días seguidos, para comprender cómo funciona la mente, y algunas herramientas como puedan ser los «Seis grados a la libertad» que fue la herramienta que usó Frank para cambiar el paradigma de Antonio, al aprender con la práctica a cambiar su estado emocional a su gusto en cuestión de segundos.

Me comenta Antonio, que Cristina Muñoz “profesora de inglés está aplicando la PNL en el día a día con sus alumnos y está desarrollando, junto a otra compañera, Sonia Pelaz, un proyecto para formar a profesores en PNL”.

Si se quiere profundizar en Meta / PNL el siguiente paso es el Master, también de nueve días, y por último, para ser formador de formadores hay que hacer el Trainer de también nueve intensos días. La necesidad de que sean nueve días es la forma fácil de a través de la práctica llevar a la mente a otro estado.

Quizá, Meta / PNL podría servir como punto de partida para fomentar el pensamiento crítico, porque al entender cómo funciona mi mente, también empatizo con los mapas mentales de los demás y puedo cuestionar mis creencias aprendidas y heredadas. Si cambian mis creencias, cambia mi paradigma mental y cambia mi actitud con la que afronto mi vida, pudiendo pasar de estados mentales de carencia a abundancia vital.

Le pregunté Antonio si el neuromarketing usa PNL, pero aunque pudiera parecer, el objetivo del neuromarketing es generar palabras y conceptos que impacten en los códigos por los que se rige nuestro cerebro reptil, el más primitivo y desde donde tomamos las decisiones al ser el encargado de la supervivencia y donde las emociones tienen más incidencia, para después justificar nuestra decisión con razonamientos útiles desde la parte del cerebro neocortex. En cambio, Meta / PNL se centra en el modelo con el que elaboramos nuestra forma de pensar, y por tanto nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestra forma de hablar, por eso se llama neuro lingüística.

Sabido es que multitud de empresas de gran consumo usan neuromarketing para conseguir que las personas creamos tener la necesidad de comprarles cosas para sentirnos realizados, y en este punto, Antonio sacó una colación una reflexión muy interesante, “¿por qué un niño se tira al suelo y se pone a llorar? Para que sus padres cedan y le hagan caso, es decir, el niño está intentando manipular a sus progenitores. Como dice Frank llámame manipulador profesional, porque toda persona que comunica lo hace para incidir en los demás, es decir manipular su conducta”. Curioso que la educación en el ámbito profesional se llame formación, es decir, dar forma.

Antonio como experto conector, la pandemia le redujo a cero toda su actividad de cursos y conferencias, así que tras validarlo creó Academy una plataforma donde ofrecer sus cursos de networking, PNL y apertura de ventas, porque al ver el resultado que ha tenido en su vida Meta / PNL, ya que tras hacer el Master consiguió dejar el azúcar y reducir ostensiblemente sus problemas de diabetes, hizo el Trainer, para ayudar a otras personas de forma más eficiente y profesional a conocer sus mapas mentales a través de Meta, ya que ha trabajado diferentes mecanismos para desactivar en segundos percepciones que le puedan derivar en procesos negativos. Doy fe de ello, porque por Whatsapp a veces he empezado a discutir con él, y cuando la cosa derivó en demostrar quién de los dos tenía razón, de repente escribía un par de palabras parando en seco la virulencia verbal, retirándose, y dejándome a mi con toda mi ira en los dedos sin saber dónde soltarla. Ahora comprendo, que sabe cómo abortar procesos negativos.

Si estas interesado o interesada en aprender sobre Meta / PNL te sugiero que acudas a DARTE, la escuela de Enrique Jurado a donde Antonio acudió para saber más de PNL, sin ser consciente de que Frank le iba a cambiar la vida. En la escuela de Enrique participa como tutor Jose barroso que también es Trainer, el cual me ha sido de gran ayuda para ayudar como coach a los emprendedores de diversos programas de emprendimiento que he dirigido, y ahora sabiendo más de Meta / PNL, comprendo cómo ayudaba a los emprendedores tan rápidamente.

Afortunadamente, cada día hay más docentes en España que quieren encontrar herramientas para hacer personas más libres y humanistas a sus alumnos, aquí va una sugerencia.

GO!