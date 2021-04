La semana pasada me impactó un tuit de Hector García con link a su blog HéctGEO, en cuyo post “Emprendedores de provincias” asegura que, en Alcobendas, hay más sede de empresas del IBEX que en Andalucía y plantea una serie de medidas para dinamizar el ecosistema startupero español. A mí me llevó a plantearme qué startups relevantes hay en cada comunidad autónoma, para poder analizar el ecosistema en que se dieron, porque el hecho de que una idea se convierta en una scaleup tiene mucho del talento y de la perseverancia de sus fundadores, pero el escenario de juego ayuda.

Una iguanacornio es una startup con una valoración de 1.000 millones de dólares y, a diferencia de las tradicionales unicornios, son resilientes, pueden sobrevivir a las sequías y a estar sin sustento durante meses, y gestionan muy bien los recursos para seguir validando sus diferentes modelo de negocio. Además, en vez de mirar a Silicon Valley, su objetivo es ser un player en MiamiTech.

Según el Informe de Tendencias de Inversión en España en el primer trimestre de 2021, recién publicado por el Observatorio del Ecosistema de Startups de la Fundación innovación Bankinter, la inversión en el primer trimestre ha sido de 1.080,02 millones de euros, igualando la cifra invertida en todo 2020. Del total, las nueve principales operaciones se reparten entre startups con sedes en Madrid o Barcelona.

Sé que somos un país con mucho talento más allá de la concentración de oportunidades que congregan a su alrededor Barcelona y Madrid, por eso lancé esta pregunta a mi ágora tuitero: ¿Cuál es la startup más relevante o conocida de tu comunidad autónoma?

Vaya por delante que no están todas las comunidades autónomas, porque no conozco a los tuiteros que conocen los fondeaderos donde nadan sus startups. Haberlas, seguro que las hay. Y encantado de leerte los comentarios.

Como me dijo Pau Solanilla: “Glovo es el unicornio y ya no creo que se le pueda definir de startup; Social Car creo que es un caso de éxito y su CEO, Mar Alarcón, es muy representativa de la nueva generación de emprendedores”.

Por su parte, Carlos Grau me señalaba AllRead; Samuel Gil, Jobandtalent; Javier Sanchéz Marco, Glovo; Francesc Grau hablaba de Adsmurai y Pablo Szefner de Travelpark, Hotels Network y Holded; Juanjo Azcárate me recordaba los inicios de MÁSMOVIL, “que nació en una carnicería de la mano de José Poza”. A la espera quedo de saber qué startup eligen este jueves en el concurso CITA Emprende.

En Madrid, formo parte de esas muchas personas que no sabían definir qué startup madrileña es la más relevante, hasta que me dijeron Cabify y Carto, dos pedazo de unicornios como la copa de un pìno, quizás cuando Carto era Carto DB. Por eso, al buscar cual será la que se convierta en una iguancornio en 2022, Jesús Alonso Gallo me chivó Fellowfunders, ya que se convertirá en una gran empresa.

Ya que va a ser la próxima Iguanacornio casi seguro al financiar a otras startups.

«Y Chema Nieto eligió Capchase sin dudarlo.»

Sobre la obligatoriedad de tener que desplazarte a Madrid o a Barcelona para encajar tu talento, un gran ejemplo es el vallisoletano David Alonso un referente en comunicación digital que ha mostrado su talento en Coca Cola, Bankia, Findasense o Vueling. Y ahora, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, confiesa: “Madrid y Barcelona absorben todo, que me lo digan a mí, que, desde que salí de Valladolid, voy de una a otra para buscar oportunidades”.

Ahí aproveché para preguntarle qué condiciones tendrían que existir en el mercado para que su talento no se tuviera que desplazar físicamente y me contestó “5G, fibra, banda ancha”, y en otra línea, “viveros de startups para crear ecosistemas, networking desde las universidades, apoyo público”. Sobre la startup castellano leonesa, citó a Novagecko. En la misma línea me respondía Noelia González con ASTI Mobile Robotics, de Verónica Pascual, y SOCIOGRAPH.

En otras comunidades

A la chita callando, en Valencia la acaban liando, como demuestra la celebración la semana pasada de Wake Up Spain, promovido por Rafa Navarro, el cual elegía The Logic Value pisándole los talones Mesbook, Finametrix, PangeaMT, Tyris, Exponential… Por su parte, tanto Javier Jiménez Marco como Javier Megias coincidían al elegir a Zeleros. En otra línea, Javier Sirvent elegía Hyperloop: “no es por la cantidad de pasta, sino en cuanto a innovación y a los socios que hay detrás…” A su vez, Nacho Ormeño me recordó una de las pioneras por la relevancia que tuvo en su momento, ¡Peertransfer!

En el País Vasco, Nacho Villoch me señalaba una estrella que está iluminando el cielo de Silicon Valley, ¡Sherpa.ai! A su estela navegan las startups Countercraft, Enigmedia, Hdiv Security, SealPath y Alias Robotics, como me decía Jorge Arévalo.

En Andalucía, Hector García, el inspirador de esta columna, plantea: “hoy por hoy MOX, antes Bitnami o Virus Total”, a lo que Javier Sánchez-Marco tuiteaba Generally como startup, y Carlos Delgado me planteaba: “de Andalucia, diría que Virus Total, aunque ya sea de Google, y en independientes estaría entre GlampingHub, Besoccer y Freepik”.

En Galicia, un amigo que conoce bien el mundo startupero gallego me soltó: “¡Inditex! por cómo siguen innovando en su modelo de negocio, pero si buscas una más pequeña, esa startup es Netex! Por su lado, Luis Deber menciona a XOIA, IUVIA y GaliaHome; y Jaime Estevez señalaba a VisualMS y otro amigo a Help Flash.

En Aragón, tanto Raúl Olivan como Cristina Aranda coinciden en mencionar a Libelium. Cristina también menciona a Funidelia, Bitbrain, Imascono, BeonChip, Neki y Fleetwood.

En Navarra, Guzman M. Garmendia señala a Tweetbinder al cuantificar el valor de un hashtag de Twitter o Instagram.

En Extremadura, Jaime Estevez señalaba Sngular como madrileña, a lo que José Luis Vallejo contestaba, por alusiones: “estupendo que nos llamen startup también. Siempre estamos empezando, y de Extremadura quizá Mil Anuncios y la Casa de las Carcasas”. Modo Ironía ON.

En las Islas Baleares, James Kockelbergh me sugirió a “Mabrian, por cribar big data para la industria del turismo”.

Por último, Viva Technology plantea que estas seis startups españolas podrían convertirse en las próximas iguanacornios españolas: Codigames, Jobandtalent, Wallapop, Paack, Playromic y RavenPack.

Hasta aquí mi humilde mapeo, lo siguiente es comprender el ecosistema donde surgen. Para comprender cual es el efecto tractor, cómo describe está semana en su articulo Javier Sánchez-Marco sobre el perfil del emprendedor reproductor en Barcelona como fue Antonio González Barrios de Intercom o más actual la «Glovo mafia» en el buen sentido de la palabra, al aparecer tras nueva startups de ex empleados de Glovo.

O en Valencia, se puede pensar que es el efecto tractor de Roig, pero creo que en la Albufera valenciana crecen unos excelentes granos de arroz creativos, como pude comprobar hace una década, cuando organizaba en IFEMA la feria Casa Pasarela de la vanguardia del hábitat y el diseño de producto, donde la competencia no era la barcelonesa Construmat, sino la valenciana Feria del Mueble. Allí exponían todos lo años en el NUDE, el espacio para jóvenes diseñadores, una buena cantera de estudios de diseño de producto, que, tras la crisis del 2008, muchos siguieron con los muebles que tienes en casa y en la oficina, y otros se orientaron al design thinking, agile, lean… startup.

Claro que esto da para otra columna, o un estudio o un observatorio de iguanacornios como el que desarrolla a diario la herpetóloga techie Laura González-Estéfani en Miami.

GO!