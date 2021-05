Otra Europa es posible

- Publicidad-

El 7 de mayo de 1945 a las 02:41 de la madrugada, el general alemán Alfred Jodl número dos de la Wehrmacht firmaba el acta de rendición incondicional ante el mando aliado occidental, en el cuartel general de los aliados en Reims, Francia. Pero Stalin exigió que se refrendará en el cuartel general soviético en Karlshorst, Berlín. Así a las 23:01 del 8 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel repitió la ceremonia ante las tres fuerzas aliadas y un representante de Francia. Ahora si, se había acabado la guerra en la que se mataron a alrededor de 50.000.000 de europeos, muchos de ellos civiles.

La fecha oficial de la celebración iba a ser el 9 de mayo, pero el corresponsal Edward Kennedy se saltó el silencio que pidió Eisenhower a los 17 periodistas que estuvieron en la ceremonia de Reims, y publicó la noticia el 7 de mayo, por lo que la noticia de la paz corrió como la pólvora.

El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, ministro francés de asuntos exteriores, propuso que el carbón y el acero de la República Federal Alemana y Francia (y los países que se adhirieran) se sometieran a una administración conjunta. La Comisión Europea reconoce ese momento como el nacimiento de la Unión Europea, y en 1985 el Consejo Europeo declaró el 9 de mayo como el Día de Europa.

El pasado domingo 9 de mayo de 2021 ha tenido lugar la inauguración de la Conferencia Sobre el Futuro de Europa convocada por el consejo europeo, sin rango de convención, es decir, para escuchar ideas, llamando a las 448 millones de personas que vivimos en la Unión Europea a proponer durante este año qué Europa somos, queremos y podemos construir de nuevo combinado tantos eventos presenciales como online, e incluso enviar ideas desde la plataforma online que lleva su nombre, Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Por otra parte, el consejo europeo ha convocado a las comunidades creativas para generar la NEB (New European Bauhaus) y crear un marco filosófico que regenere la SOStenibilidad de la Unión Europea: social, económica y medioambiental. Para lo que desde el 7 de mayo hasta mediados de junio, tendrán lugar diferentes espacios creativos como es el HackExtrem en Cáceres y en digital, organizado por Berta Lazaro de Teamlabs junto a Emprendedorex y MB3 Gestión.

Así mismo. Parece que Extremadura está empezando a jugar el papel de puente entre España y Portugal, al acoger el próximo 17 de junio en Mérida el Green Disruption Summit, la cita europea de las tecnologías disruptivas para la revolución verde, uno de los retos para lo que se han creado los fondos Next Generation.

Aprovecho esta columna para proponer la Europa que puede ser, una donde una sola voz nos represente a la mayoría de las personas que vivimos en la Unión Europea. Es decir, donde no haya guerra de tronos entre el parlamento y el consejo europeo, dando la pésima imagen en la última cumbre de Turquía donde el machista presidente del parlamento europeo se sentaba en la silla de la presidenta del consejo europeo.

Es decir, no quiero votar a un partido político en las elecciones europeas y que luego propongan un presidente del consejo europeo, y los presidentes de cada país decidan quién nos representa. Si no, quiero poder elegir a un presidente o presidenta de la Unión Europea, y que gobierne de forma ejecutiva y práctica para todos los países en tiempo real, sin injerencias de cada país, que solo hace caso a Bruselas para recibir dinero o millonarias multas. Sí, poder votar a un Biden, o a un Trump, y los presidentes de cada país sean como los gobernadores de cada estado de USA, que por tamaño tanto geográfico como económico tienen la misma dimensión que muchos países europeos. ¿Ves a los gobernadores de California y Texas negociar directamente con el presidente de China? Quiero que las decisiones de Margrethe Vestager sobre política digital, le afectan igual a Amazon o a Google en España o en Irlanda. O que los fondos europeos Next Generation no los bloquee un país minoritario en plena elecciones nacionales, o los retrase la justicia de otro país creyendo que nos tutela al resto. Cuando ya existen órganos de justicia europeos.

Es necesario que se acelere la integración europea, y se elimine la bicefalia intrínseca a la Unión Europea, donde el consejo europeo pueda ser fiscalizado por el parlamento europea, en vez de estar teledirigido por los presidentes de cada país, que según les vaya en las encuestas con sus gestiones gubernamentales actúan de una forma u otra. Lo cual, es comprensible, pero ¿tú ves que la recuperación económica de USA se condicione a lo que pase en Arizona o en Wisconsin?

Por otra parte, quiero una Unión Europea sin populismos, que se aprovechan de lo hastiados que estamos de nuestra existencia personal, donde lo fácil es fabricar un enemigo y potenciar el localismo, para crear una necesidad inexistente que rompa la convivencia entre la ciudadanía, como fue eliminar a los judíos europeos.

Sí, soy y me siento madrileño, español, europeo, y creo en la unicidad, en que cada persona llega a esta vida con un don innato que se materializa en diferentes talentos, que con perseverancia y confianza en sí mismo consigue ser un referente en ello, aportando valor a otras personas al generar bienes y servicios, construyendo la comunidad. Al igual que creo en tu genialidad y de las personas que te rodean, creo en la igualdad de oportunidades, sin distinción, de género, raza, procedencia, ideología, religión… para detectar en etapas tempranas de tu educación ese don que atesoras y puedas ganarte la vida en plenitud de tu ser, sin miedo ni dudas a vivir, frente al moralismo impostado del qué dirán, o la comodidad de dejarse llevar por la corriente y que otros decidan por ti.

Empeñarse en lo local y la unicidad económica, es como nuestro tejido empresarial español, compuesto en un 90% por micropymes, con menos de 9 empleados, lo cual, por mucha creatividad y pensamiento lateral que tengamos son empresas demasiado pequeñas para ofrecerse en mercados de otros continentes o incluso a países de la propia Unión Europea. La cual, sigue teniendo en muchos casos legislaciones diferentes. Bueno, a eso estamos acostumbrados con nuestros 17 reinos de taifas que son las comunidades autónomas que en el fondo hacen lo que les da la gana al tener la mayoría de competencias transferidas, como acaba de anunciar Canarias este domingo, que no asume el veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sobre el toque de queda derogado tras el final del estado de alarma este domingo 9 de mayo.

Si queremos que cada persona desarrolle sus talentos y contribuya a crear una sociedad europea sostenible es necesario unificar y reducir las reglas del juego entre todos los europeos, y conciearnos que nos unen más cosas de las que nos quieren hacer creer que nos separan, respetando nuestras señas identitarias, porque en la aportación con respeto y diálogo de diferentes soluciones está la innovación y el aumento del bienestar. Así como, es urgente unificar las políticas educativas, de empleo, sanitarias, industriales, económicas, fiscales, exterior, cultura… para hacer un ecosistema con igualdad de oportunidades que premie la excelencia que todos atesoramos, pero no mostramos.

Tras la salida de Gran Bretaña y el voto en contra de la constitución europea de Francia y los Países Bajos, la Unión Europea se juega su propia existencia como un espacio de construcción y de convivencia en paz. En vez de volver a ser un lugar de odio y destrucción, como pudiera pasar si Marine Lepen de la extrema derecha no solo puede llegar a la segunda vuelta presidencial de Francia como en 2017, si no que las gane en abril de 2022. Cómo hizo Donald Trump en 2016, con pésimos resultados para su país. Poniéndoselo muy fácil al partido de centro derecha de Joe Biden para acelerar la recuperación económica de su país.

Por favor, evitemos repetir fallos históricos, no confundamos la excepcional libertad que tenemos en la Unión Europea con la fiesta, y creamos replicar los locos años veinte del siglo pasado. Porque tras ellos, y la gran depresión de 1929, con la retirada de los fondos estadounidenses de la reconstrucción europea tras la primera gran guerra, y cuyo principal destinatario era Alemania, provocó un paro disparado y gran caldo del populismo. Con lo que en las elecciones de noviembre de 1932 el partido más votado fue el de Hitler, y el 31 de enero de 1931 se llegó a una acuerdo para nombrar a Adolf presidente de la jefatura con un par de ministros, creyendo los otros partidos en el gobierno que le podrían controlar… Hitler fue el primer gran populista del siglo XX, que llevó al mundo a la guerra de nuevo.

Una persona no cambia el mundo, pero 448 millones sí, y la forma más fácil de modificarlo es cambiar tu entorno, empezando por un simple gesto, aportar una idea, una sugerencia, por loca que te pueda parecer. A lo mejor, encuentras respaldo en las 11.000 personas que ya están proponiendo y debatiendo en Conferencia sobre el Futuro de Europa

GO!