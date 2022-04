Otra ética evaluadora es posible

- Publicidad-

Necesito que me ayudes a comprender para qué la inspección de la consejería de educación de Asturias quiere destruir la carrera profesional del profesor Yvan Pozuelo, cuyo único delito fue conceder una entrevista por la publicación de un libro donde explica la metodología que usó para calificar con un 10 a la mayoría de su alumnado, durante una década.

¿Quién es Yván Pozuelo?

Soy historiador, especialista en historia de la masonería, profesor de francés desde hace 21 años. Pero si estoy aquí contestando a tus preguntas es porque escribí un libro, «¿Negreros o docentes? La rebelión del 10», y en la presentación del libro, contesté a una entrevista en el diario local de Gijón El Comercio que desencadenó una intervención sancionadora del servicio de inspección de la Consejería de Educación que duró dos largos años llenos de podredumbre moral y de falta de respeto hacia mi persona por lo que soy, un peón de la enseñanza.

¿Qué es la Revolución 10?

¿Por qué tendríamos que meter la cognición de cada individuo en una cognición estándar extremadamente sesgada? ¿Por qué encajar todos los pies en sólo tres o cuatro tallas? ¿Por qué para los pies que tienen la misma talla deberíamos de encajarles unos mismos zapatos? ¿Por qué obviar en la enseñanza pública los múltiples estudios sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre los mecanismos cerebrales del ser humano? “Mis” dieces no son los dieces de la ley de 1953, lo son de las de 2006, 2013 y de la actual. Los coches de hoy no son los de 1953, pero sobre todo la juventud no es la de 1953. “Mis” dieces son confianza, motivación, paciencia que forman los pilares para el esfuerzo y la exigencia de verdad, propiciando la adquisición de las competencias clave no sólo para los “elegidos”. No son los de los timos del esfuerzo y de la exigencia (¡La Realidad!) para reservar los buenos puestos a los hijos y a las hijas de los que se acomodaron a ese sistema de selección que nos vendieron como ascensor social. ¿Alguien abrió la puerta de ese ascensor para ver si realmente está la cabina? ¿Qué debemos evaluar si no estuviéramos en una sociedad cuya supervivencia se basa en las desigualdades? El aprender, el avanzar, el trabajar, el estudiar. Para ello, una premisa: saber que no vas a ser eliminado en tu desarrollo por cometer errores. El 10 es la confianza en hechos y la observación diaria en el aula.

¿Por qué llevó a la Consejería de educación a suspenderte de empleo y sueldo por la Revolución 10?

Durante casi 10 años firmaron todas las actas de evaluación con “mis” dieces, tres veces al año. Han reabierto juntas de evaluaciones para que se volvieran a reconsiderar ciertas notas. Nunca las mías. Las asignaturas coleccionan reclamaciones, incluso para pasar de un 9 al 10, año tras año, pero eso no se valora como mala praxis. ¿Dónde estaban mis jefes en todos estos años (de 2007 al 2022 IES Universidad Laboral y desde septiembre 2021 en CIFP de hostelería y turismo de Gijón)? ¿Sólo leen la prensa o ven mis vídeos buscando por google? Obviamente, todo esto la Consejería, hoy con una Consejera cuyo leitmotiv es la empatía a la vez que firmó una ejecución de sanción evaluada como no acorde a derecho por la magistrada que tendrá que dilucidar sobre el fondo de la sanción, argumenta que tiene sobradamente probado que los dieces de mis alumnos son inmerecidos, que no doy bien las clases, que no aprenden, que no llevo registros veraces de la progresión del alumnado y además, se dieron cuenta también que no coordinaba correctamente mi departamento de francés, compuesto por dos personas. La ofensa llega hasta tal punto que no se cortaron en escribir que no es que yo no sepa hacer lo que hay que hacer es que lo hago mal adrede. El procedimiento les delata desde el inicio hasta el final, con orgullo y satisfacción cesarista.

En diciembre de 2019 se publica la entrevista, en enero de 2020 se me abre expediente interno, en diciembre de 2021 me sancionan de empleo y sueldo de enero de 2022 a junio. En enero les demando. Aunque inicialmente, me imputaron 4 cargos que podrían llegar cada uno de ellos a sanciones de empleo y sueldo durante 6 años.

¿Qué opina la jueza sobre ello?

La semana pasada la jueza introdujo la seriedad, actitud a tener en cuenta en un procedimiento de este calibre, al ordenar que se me reincorpore hasta la celebración del juicio en diciembre de este año. Este martes 29 de marzo, he recibido una carta de la consejería para incorporarme el viernes 1 de abril.

¿Qué mensaje quieres transmitir?

¡Hay tantos! A todos los y a todas las docentes que sin llegar a aplicar, ni tan siquiera a apoyar, esta práctica del 10, pero que sin embargo se posicionan en el espíritu de la ley deseen probar o ya están convencidos de la fuerza de las metodologías alejadas del timo de los codos, que no tengan miedo. Ni de nuestras autoridades, ni tampoco de los que abogan por boicotear las leyes del siglo XXI. Tenemos derechos, tenemos formación, tenemos ganas, tenemos retos diarios con una población que existe porque nosotros quisimos, la juventud, así que, con respeto y sabiduría, ya que, en principio, en la Tierra sólo vivimos una vez, no perdamos esa ocasión que pasa por la mejora de las aulas, una por una, como un todo, y no sólo para unos “elegidos”.

Tras leer las respuestas de Yvan y cómo ha procedido la jueza, me surgen preguntas cómo: ¿quién evalúa y cómo a los inspectores M. A. F. R. y a A. P. C? ¿Por qué solo la toman con Yvan, y no con la dirección del instituto o incluso con los inspectores que durante una década no se dieron cuenta? ¿Por qué cuestionan al que innova? ¿Sí las consejería de educación no quiere docentes que innoven qué sentido tienen los fondos europeos Next Generation para la transformación de la sociedad? ¿A ver si va a ser que en el fondo no se quiere que nada cambie? Para que siga el mismo sistema educativo industrial. Si fuera así, ¿no sería más fácil dejar de mentirnos los unos a los otros al decirles a la juventud que se dejen de intentar coger la zanahoria aspiracional y tan solo aspiren a hacer la competencia a un algoritmo como Charles Chaplin en la película «Tiempos modernos»?

A mí, las respuestas se me escapan, y si los inspectores o la consejería quieren explicarse, aquí tienen mi columna, para hacerlo.

Si quieres apoyar a Yván Pozuelo puedes firmar aquí. O puedes dejarle un mensaje de ańimo en este enlace.

GO!