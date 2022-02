Otra ECOnomía circular es posible

- Publicidad-

En 2007, cuando estudié diseño industrial en el Instituto Europeo di Design en Madrid, el proyecto final había que hacerlo sobre ecodiseño, di con la empresa de mobiliario urbano Ecoralia, y diseñé una familia de bancos para sentarse en el espacio público basados en lamas de plástico reciclado. Lo curioso, fue cuando hicimos el prototipo, y las lamas venían de Alemania porque aquí en España la industria del reciclaje era tan incipiente que no había proveedores.

Recuerdo las clases magistrales de Joan Rieradevall hablando de lo importante que era ecodiseñar. Donde el reciclaje tan solo era lo que flotaba del iceberg. La esencia del ecodiseño era comprender el ciclo completo de cada producto y servicio, las materias primas que se usaban, los procesos de extracción de las mismas, fabricación, transporte, uso y su reciclaje final, Lo más complicado, era poder concebir, si un producto podría sustituir a otros muchos nada sostenibles, e incluso si se podía dejar de producir productos que ni eran sostenibles, ni muy útiles aunque su marketing nos hacía creer que comprarlos era imprescindibles para realizarnos.

Por aquella época AENOR aprobó su normativa de ecodiseño 14006, para tener su propia ecoetiqueta, pero pronto su uso cayó en desgracia, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Valga de ejemplo la afamada marca española de ropa reciclada Ecoalf, que no consiguió la ansiada ecoetiqueta, porque ya me dirás qué tiene de sostenible reciclar redes de pesca en Asía para transformarlas en ropa que se venda en Europa y América, transportada en contenedores de navíos mercantes donde no controlas la sostenibilidad de su navegación. A lo mejor, reciclar la redes en España y fabricar aquí, hacía desaparecer el margen económico del negocio.

Ahora, la economia circular se ha quedado como un argumento de más de ventas, donde se instiga al cliente a seguir comprando sin ton ni son, haciéndole creer que basta tirar el envase al cubo amarillo para tener tranquila su conciencia, sin saber qué pasa después.

De hecho, el año pasado, en una de las validaciones de Xaudable con universitarios, nos sorprendió que estaban dispuestos a pagar más por el mismo envase de polipropileno (100% reciclable) si lo forramos de cartón y con una ventana donde se vea la bolsa original, porque así les parecía más sostenible, cuando la realidad es que se duplica el material, los procesos de fabricación y reciclaje. Otra opción más saludable, es que te vengas a comerlos en directo a nuestro puesto del mercado de Paífico y así no es necesario usar una bolsa de plástico para conservar sus propiedades al distribuir la comida refrigerada.

Hablando de universidad, una excusa que se usa a diario para vender tiempo de consultoría, es la necesidad de reciclarse a todo profesional que se precie para no quedarse sin empleo. Como si todo los hosteleros tuvieran que saber programar en el futuro metaverso para llegar a final de mes. ¿Cuántas formaciones de reciclaje profesional son realmente eficientes para la sostenibilidad económica y social de una empresa y cuántas son para entretener al personal, tanto a los formadores como a los formados? Ese tiempo que destinan a comentar la jugada que ya se está produciendo, para adaptarse al no poder modificarla, lo restan de destinar sus dones, talentos y capacidades a concebir, ahora mismo, la vida a mínimo una década, para que dejen de ser espectadores y pasen a ser creadores. ¡Cuánta genialidad desaprovechada! ¡Cuánto conformismo!

El confinamiento nos ha ayudado a comprender que carece de sentido seguir coleccionando personas y cosas, compradas con tiempo y dinero respectivamente, creyendo que así nos realizabamos. En cambio, si miras a tu alrededor e indagas un poco más allá de lo que te dice la tele y Google, descubrirás que hay productos sostenibles que por ética no hacen neuromarketing para manipular tu compra, cómo el desodorante que ves en la foto, que es una piedra mineral alumbre natural, la cual, basta mojarla en agua y pasarselo por el sobaco para neutralizar los olores corporales. Descubrí un desodorante como este el verano de 2020, y me ha durado hasta ahora, con un uso diario, ¡año y medio! Además, este lo venden en una caja de cartón, por lo que su envase es biodegradable.

Tiene que haber alguna manifestación de interés (MDI) de los fondos europeos de nueva generación, para aplicar blockchain a toda la cadena de producción de productos y servicios, para así, comprobar la trazabilidad real del mismo, desde el inicio al fin del producto, pasando por la compra y su uso. Así, decidir si comprarlo o incluso si tiene sentido su fabricación, independientemente del neuromarketing con el que lo disfracemos. Así, reciclar no será un argumento de ventas, si no, estratégico para la sociedad.

En el siglo pasado, cuando un pantalón o una relación laboral se rompían, se remendaban, ahora se desechan argumentando que se reciclarán, pero sin comprobar si sucede o no, tan solo creyendo lo que decimos las empresas. ¿Seguimos usando a las personas como si fueran ropa de usar y tirar? ¿Los humanos sólo nos medimos por la utilidad económica?

¿Vas a reciclar tu pensamiento y actitud vital tras leer este texto o te vas a atrever a crearlos?

GO!