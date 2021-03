Puede que, ante el aleteo de la mariposa de Miguel Ángel Rodríguez (MAR) al mover ficha su reina convocando elecciones, como respuesta al gesto de Iván Redondo, al mover un peón que se convirtió en reina naranja, Pablo Iglesias no pudiera quedarse quieto y le dijera a Irene: “agárrame el cubata, que me autoinvito al percal madrileño”. Ante lo cual, quizá Irene le respondiese: “no hay huevos”… Se agradece la respuesta de la DJ Mónica García declinando cederle la mesa de pinchadiscos, ante la atónita mirada del portero Gabilondo.

Se me escapa la razón por la cual Pablo le ha hecho este regalo a Isabel, al movilizar contra él a todo el electorado que está a su derecha, desde Mónica García a Santiago Abascal, ¿será por nacer los dos el mismo día, un lejano 17 de octubre de 1978? ¿O para posicionarse de cara a unas posibles elecciones generales en otoño al partir peras con Pedro, harto de picar piedra?

Atónito ando. Tras la aprobación de los fondos Next Generation, la sociedad civil, es decir, las empresas, empleados por cuenta ajena, funcionarios, autónomos, desempleados, estudiantes, jubilados y ninis teníamos dos años antes de caldear el ambiente en las próximas elecciones para reconstruir nuestra salud, economía, bienestar y sociabilidad.

Pero no, se ve que nuestros efímeros representantes públicos están más centrados en salir, cual NFT (Activo No Fungible), en la obra digital de los medios de comunicación “Duelo a garrotazos 4.0”, en homenaje a Francisco Goya por el próximo centenario de su muerte.

Son conscientes de que un puñado de empresas controlan los medios de incomunicación y las redes sociales, y de que nos hemos acostumbrado a no aguantar que no nos den la razón. Así que es más rentable para ellos polarizar el discurso y, directamente insultar, a sabiendas de que nuestras decisiones son emocionales y luego racionalizamos apoyándonos en los medios en los que depositamos nuestra confianza, los cuales nos filtran las noticias. Haz la prueba: coge una noticia de este medio y compárala con una de El Mundo, te apuesto unas cañas a que, a iguales hechos, difieren en las opinables consecuencias.

Sé que quien critica a otros expresa su miedo; pues sí, este es mi miedo: que a 615 irresponsables que se sientan en el Congreso y en el Senado no les dé la gana ponerse de acuerdo en que lo prioritario es la sostenibilidad de España: económica, social y medioambiental; y para eso hace falta que aprendan a gestionar lo público, en vez de estar todo el día actuando como marionetas.

La comunicación es cosa de varios y estas líneas no van a cambiar un ápice de la suya, pero a lo mejor tú, como receptor, sí puedes hacer uso de tu libertad personal y decidir dejar de reirles las gracias, entrando al trapo de las burradas que se dicen, que solo buscan enfrentarnos entre nosotros, cual ganancia de pescadores. Como si por ser aficionado del Madrid tuviera que odiar a un amigo por ser del Atleti y no pudiera hacer un negocio con él que genere empleo y bienestar.

Hablando de fútbol, y de cómo la música amansa a las fieras, propongo, a modo de vacuna, la canción que cantaron, en el concierto del Vicente Calderón de 2005, Los hombres G y El Canto Del Loco, “Por qué no ser amigos”, cuya letra es:

"¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime, ¿quién engaña a quién? ¿Quién se han creído que somos para tratarnos así? Solo se que así no se puede seguir. Hay muchas formas para hacerse escuchar muchas personas que merecemos la paz por qué odiar al diferente si no es como los demás cuando todos somos gente nada más. ¿Por qué no ser amigos? ¿Estar unidos? ¿Vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano? ¿Ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos? ¿Estar unidos? Contad conmigo en lo que yo os pueda ayudar se puede hacer trabajando juntos se conseguirá. Yo no comprendo esta mierda de sociedad nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar. Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber pero nosotros tenemos aún mucho que hacer. ¿Por qué no ser amigos? ¿Estar unidos? ¿Vivir sin miedo y en libertad? ¿Por qué no dar la mano? ¿Ser como hermanos? ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos? ¿Estar unidos? Contad conmigo en lo que yo os pueda ayudar se puede hacer con voluntad empezando por amar, y respetar a los demás"

Si tú y yo podemos ser amigos, ¿por qué Isabel y Pablo, que nacieron el mismo día, se empeñan en representar papeles que, en vez de aportarnos soluciones, nos crean problemas?