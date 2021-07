Otra Barcelona es posible

- Publicidad-

Desde hace un mes, el AVE barato Ouigo me ha permitido ir casi una vez a la semana a Barcelona por unos 60 euros ida y vuelta comprando los billetes con una semana de antelación, cuando con el AVE desde Madrid sale por el triple. Renfe acaba de presentar el Avlo, cuya tarifa es parecida.

Lo cual, me ha permitido ir a presentar nuestra innovadora comida rápida saludable a diferentes inversores de Barcelona, y para mi sorpresa y la de mi socio Jaime, hemos encontrado mayor aceptación, más apertura mental a un planteamiento tan disruptivo como es Xaudable, abriéndonos ventanas, cuando creíamos que se nos cerraban de nuevo las puertas. Al indicarnos otros posibles inversores que les pudieran encajar, cual oasis en el desierto startupero, que seguimos atravesando.

A su vez, he vuelto a pasear por una ciudad llena de vida, donde cada barrio tiene tanta personalidad, que sabes que transitan de un barrio a otro al comprobar cómo cambia completamente la fisonomía de los edificios.

Tras más de un año de pandemia donde nos hemos hecho expertos en jueces de pantalla. Ahora que podemos viajar, te invito a coger uno de estos trenes rápidos baratos y ver con tus propios ojos la Barcelona real.

A la par, hice un par de preguntas a mi ágora de Twitter que vive en Barcelona:

¿Qué tiene Barcelona para generar tal creatividad para tener un unicornio startupero como Glovo, el Mobile World Congress, la ciudad con más restaurantes con estrellas Michelin y seguir siendo la cuna del diseño?

¿Cuál es tu rincón favorito de Barcelona?

Aquí tienes las respuestas en esta columna de opinión colectiva formada por 24 personas. Por orden alfabético de su nombre, desde creativos, a abogados, pasando por periodistas, chefs, marketinianos e inversores. Gracias a Elisabeth G. Iborra y Johanna Roys por facilitarme los contactos de los chefs.

ALEX VEGA

Madrileño, miembro del estudio barcelonés de diseño de producto Mermelada Estudio, a los que tuve la suerte de que se pusieran en mi camino cuando me dedicaba a descubrir nuevos diseñadores para la feria de vanguardia del habitat Casa Pasarela en IFEMA un lejano 2009.

Ser una ciudad cosmopolita con mucha gente de paso de muchos lugares del mundo. Aunque creo que Madrid y Valencia en tema de creatividad le están pasando por la izquierda a Barcelona como referentes de creatividad en España. Mi sitio favorito es el teatro griego.

ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ

Asesor de comunicación desde Ideograma

Para responder lo que tiene Barcelona te copio una cita de Italano Calvino en «Las ciudades invisibles». Eso refleja bien lo que tiene Barcelona: la ciudad de los sueños posibles.

«Ocurre con las ciudades lo que en los sueños: todo lo imaginable puede ser soñado, pero hasta el sueño más inesperado es un acertijo que esconde un deseo, o bien su inversa, un temor» (desde «Las ciudades invisibles» de Italo Calvino).

¿Cuál es el sueño de Barcelona? Ser una ciudad global. ¿Y su temor? La decadencia.

Mi rincón favorito… es pasear. Me encanta caminar por Barcelona. Lo hago constantemente. Pero si me pides un rincón… el teleférico de la Barceloneta a Montjuich.

CLAUDIA GIRALDO

Emprendedora, fundadora de BambuTheAgency, Commonsense Finance y Aulart. E inversora..

Hay lugares, así como personas, que tienen una energía especial. Creo que eso es lo que tiene Barcelona. A pesar de las dificultades actuales y pasadas que parece que no nos permiten avanzar, el barcelonés tiene esa capacidad de salir adelante. El clima, la comida, el Mediterráneo, una ciudad con un tamaño perfecto, playa pero también montaña, ni mucho frío ni mucho calor… caos pero también orden (o “seny” como dirían los catalanes). Para mí es dónde encuentro el equilibrio perfecto. En el equilibrio es de donde surgen las mejores cosas. Y claro, el poso cultural y artístico con nombres como Gaudí, que hacen de esta ciudad única e inspiradora. Todos quieren venir a Barcelona, y cuando pasan algunos días aquí, no quieren volverse a sus países.

Más que un rincón, me encanta pasear por Paseo San Juan y de ahí, hasta la playa. Es una calle agradable, ancha, te encuentras bares a los dos lados, comercios, gente que pasea, tiene vida, vida de aquí. Y al final, el Arco de Triunfo. Cada vez que paso por debajo me recuerdo a mi misma donde estoy, todo el camino recorrido hasta llegar hasta aquí. Para mí tiene cierto significado.

CRISTINA GINER

Periodista de Euronews y NBC news.

Barcelona tiene una mentalidad muy abierta para absorber las novedades y la innovación en todos los campos (diseño, gastronómico, arquitectura etc). Son muy comerciantes y emprendedores. El capital humano internacional en Barcelona también es importante. Mucha gente quiere vivir aquí y esto atrae capital humano internacional.

Sobre la segunda pregunta… Es difícil decidirse por un rincón. Pero diría que el mar en la ciudad da sensación de apertura, horizonte y libertad.

DAVID MIRANDA

Abogado mercantil y socio de Osborne Clarke.

El clima, el mar, Gaudí, el FC Barcelona (aunque yo soy del Madrid), buenas universidades (talento) y, sobre todo, el cambio radical que supuso la inversión en renovar la ciudad con motivo de los JJOO del 92, que situaron a Barcelona en el mapa. En tema emprendeduría, creo que hay mucho que agradecer a 2 grandes actores: (i) Barcelona Activa (agencia de desarrollo económico del Ayuntamiento), que empezó a montar incubadoras de empresas en el antiguo distrito 22@; y (ii) el brazo de capital riesgo de La Caixa (Caixa Capital Risc), que invirtió en muchísimas empresas emergentes. Los estrella Michelin no sé si sigue siendo cierto, tras el cierre de los restaurantes de El Barri (Albert Adriá) por la política de restricciones exorbitantes (envidia de Madrid) de las autoridades locales: en el último año han cerrado Tickets, Enigma, Hoja Santa y Pakta, todos restaurantes estrellados.

Por cierto, cuando he hablado de dinamizadores de Barcelona, creo que también merecen mención especial dos de los fondos decanos de España: Nauta e Inveready, junto con Caixa Capital Risc. Y también hablaría de la consultora Cluster, de la que han salido multitud de emprendedores e inversores.

El mejor libro para entender lo que ha pasado en Barcelona es “Barcelona startup” de Mar Galtés. Ahí salen todos los protagonistas, (hasta salgo yo).

Mi rincón favorito de Barcelona es la Barceloneta; buenos restaurantes, mar, playa y el Pier 01 al lado del Barcelona Tech City, un sitio espectacular lleno de gente y jóvenes emprendedores.

DIDAC LEE

Emprendedor e inversor desde Galdana Ventures.

BCN es una ciudad que atrae talento nacional e internacional, seguramente por una combinación de factores socio geográficos (clima, mar, etc).

El Camp Nou y el Bar Tomás de Sarria».

ELENA GÓMEZ DEL POZUELO

Emprendedora, inversora, cofundadora de 11 startups digitales como Bebe de París, Womenalia, Incipy, Cocunat… Miembro de la junta de IWF y de Adigital.

Barcelona, a pesar de Ada Colau, es una ciudad con gran tradición de emprendimiento. Sigue siendo una ciudad muy atractiva tanto para emprendedores catalanes como extranjeros. Tiene mar, puente hacia Europa, tiene montañas cerca en invierno, tiene un clima mediterráneo muy agradable todo el año y alto nivel de vida: buena comida, transportes, sanidad, etc…

Problema para extranjeros: se quejan principalmente que solo pueden educar a sus hijos en catalán salvo enviándoles a colegios extranjeros y muy caros. Y los comercios, bares y restaurantes en Barcelona han sufrido mucho con la pandemia por todas las restricciones. Muchísimos han cerrado y están en traspaso. A ver cuantos pueden salir vivos de esto…

En invierno cenar en The Wittmore y en verano, un paseo por la playa y comida en el restaurante Pez Vela.

ELISABETH GARCIA IBORRA

Periodista en consumoClaro de elDiario.es, autora de 21 libros publicados y viajera incluyendo una vuelta al mundo en solitario. Sigue teniendo casa en Barcelona.

Barcelona vive de las rentas de su belleza, porque en el año 2000 Barcelona era el lugar al que todo el mundo quería ir a vivir o visitarla un fin de semana, te querías quedar. Esto fue cambiando conforme fueron llegando más y más turistas. A partir de 2010 empezó a ir muchísima gente súper creativa. Pero claro, algo queda, como muchos restaurantes muy buenos y esos congresos. No deja de ser la ciudad mediterránea más cosmopolita, pero para mí ha bajado muchísimo, ha perdido toda esa creatividad y esa vanguardia que antes concentraba.

Mi rincón favorito de Barcelona es la plaza de Sant Felip Neri.

Mª. EUGÈNIA GAY

Decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona

Barcelona es una de las seis metrópolis más grandes de Europa y alberga un abanico de cualidades que hacen de ella una ciudad atractiva para empresas, emprendedores y creativos. Así pues, cabe destacar su buena localización, la conexión con otros destinos de interés para las personas emprendedoras, la existencia de reputadas escuelas de negocio, el buen clima, la alta calidad de vida que ofrece, pero sobre todo lo más importante es la facilidad que proporciona para introducirse en el ecosistema de las nuevas empresas ya que antes de la COVID-19 acogía casi cada semana congresos, eventos y foros de relevada importancia en diferentes ámbitos y sectores. Todo esta suma de elementos han coronado Barcelona como un lugar ideal para crear una startup, un espacio seguro para invertir y para diseñar proyectos de futuro.

Afortunadamente estamos dejando atrás la parálisis en la celebración de congresos e inversiones y una prueba de ello es la organización de la edición del Mobile World Congress 2021. Sin duda el efecto que ha tenido este congreso, desde 2006 -año en que tuvo lugar la primera edición en España- hasta ahora es muy significativo, pues ha contribuido de forma muy importante a situar Barcelona dentro de la clasificación de ‘hubs tecnológicos mundiales’.

El Barrio Gótico.

Situado en el distrito de Ciutat Vella (Ciudad Vieja), en el corazón de la ciudad, es el núcleo más antiguo y una de las zonas más hermosas de Barcelona que alberga, además, algunos de los monumentos arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad como, por ejemplo, la catedral o la basílica de Santa María del Mar.

FRANC CARRERAS

Profesor adjunto de marketing digital en ESADE, cofundador Mamis Digitales, creador de Mentoria de bolsillo, del podcast Masterminds y Valida tu idea.

¡Barcelona tiene mar! Y el mar ha sido siempre vía de paso de mercancías y personas. Yo creo que eso ha calado en la personalidad de sus gentes durante cientos de años y se ha ido transmitiendo de generación en generación. La cocina, la creatividad, el diseño es fruto de la mezcla de culturas y esa apertura al mundo del comerciante de toda la vida hizo que se aprovecharán oportunidades como el MWC o que exista esas ganas de crear proyectos extraordinarios como Glovo. En mi opinión gran parte del mérito no es de ahora sino de aquellos que en su día supieron hacer de Barcelona una parada atractiva para tantos que han ido pasando por la ciudad con los años.

Mi rincón favorito es el puerto, sin duda. Viví en él un par de épocas de mi vida (a bordo de un velero) y me di cuenta que Barcelona es una de las únicas grandes ciudades en las que se puede vivir en el mar sin dejar de vivir en la ciudad. La mayoría de ciudades costeras europeas tienen los puertos lejos del centro pero aquí no. Puedes cruzar la calle e ir a comprar al mercado de la Barceloneta o andar hasta el centro de la ciudad por grandes avenidas como Las Ramblas, el Paralelo o Vía Layetana o adentrarte en pequeñas callejuelas como las del gótico. Vivir lejos del puerto me cuesta y suelo volver a él a menudo…

JAIME ALGUERSARI creador de la revista Solo Moto.

El rincón que más me gusta es el de la Barcelona histórica. La enmarcada con la muralla, ya apenas existente, que defendió la ciudad en 1713/ 14. Un paseo apasionante.

JAIME COLL

Director desarrollo de negocio

Una gran apertura de mente y muchas ganas de cosas nuevas siempre. Probablemente por la gran situación geográfica que invita a mirar al infinito.

Imposible de contestar, pero uno de ellos es la sagrada familia

JAVIER SÁNCHEZ-MARCO

Sevillano, hace 9 años se fue a Barcelona a montar la startup Eventoprix, al ser en ese momento la tercera ciudad del mundo en organización de eventos y congresos. Ahora es emprendedor en Proptex, y fue de los primeros Business Angel en Glovo, Genially, Tuloteroapp, EmeritaLegal, Icofunding…

Es la unión entre el talante emprendedor de los barceloneses unido al atractivo de la ciudad para mucho talento extranjero. Parque Güell.

JORDI GRIFUL

CEO en Quantion

Barcelona es emprendedora. Caràcter abierto pero sobre todo emprendedor por eso atrae ecosistemas innovadores, digitales y culturales. Su ubicación entre mar y montaña, su bien hacer cultural y mediterráneo es lo que la diferencia de muchas ciudades europeas.

Mi rincón preferido es el centro de Barcelona. El barrio gótico y sus alrededores. Puedes pasear, terrazas, bares o restaurantes. Entre Ramblas y el Born.

IGNACIO DEL AMO

Fuimos juntos al colegio Arcángel en la madrileña colonia de El Retiro. Hace 15 años se enamoró de una barcelonesa, y desde entonces echó raíces en Barcelona con sus tres hijos.

«Puede que Barcelona al ser más cosmopolita e internacional esté más abierta a nuevas ideas… no sé, Madrid es un poco más… paleto.

Hay una rosaleda casi a la salida, donde siempre que volvemos de Sant Joan de Déu bajamos por el césped y nos tumbamos un rato.

MARINA SÁNCHEZ CALLEJA

Conquense, estudiante de quinto curso de Medicina (Hospital Vall d´Hebron), y embajadora biotecnológica de Deeptech community.

¿Qué tiene Barcelona?

Lo dice su nombre:

Bar: etimológicamente significa “reencuentro”

Cel: (cielo en traducción al castellano): contacto con el aire, renovación, inspiración e imaginación.

Ona: (ola del mar en traducción al castellano) = fluir, emoción, sentimiento.

Por tanto:

Bar-Cel-Ona: Encuentro con la imaginación y fluir con la emoción.

«El Bosc de las fades” (Bosque de las hadas) Local restaurante, parece que te sumerge en un bosque y ambiente natural, con personajes fantásticos, es muy inspirador. Alrededor de Barcelona: la montaña de Montserrat, vistas panorámicas extraordinarias, te permite conectar con la naturaleza y contigo mismo.

MARISA SANTAMARIA

Directora de Red de Diseño del Foro de Marcas Renombradas Españolas e investigadora de tendencias de diseño. Vive en Madrid.

Hibridación de ideas, culturas y proyectos de todo el mundo, a pesar de la política, siempre ha sido una ciudad muy abierta.

Mis amigos catalanes, me hacen sentir como en casa.

ÓSCAR GUAYABERO

Paradiseñador, comisario exposiciones, docente.

Para mi el MWC representa lo peor de la economía extractiva y el turismo de negocios. Poco de lo que que pasa allí dentro sirve para crear red, para impulsar el talento y las empresas locales. No niego su impacto económico, pero no es un modelo que ayude a generar un tejido empresarial de Km0. Las estrellas Michelín forman parte de los efectos a tener el turismo vacacional o de congresos como parte importante de los ingresos. Por supuesto no niego el talento de los cocineros, pero que se concentren en BCN es simplemente porque hay una clientela que se puede permitir pagar esos menús.

Sobre ser la cuna del diseño, en este momento habría que mirar hacia Valencia que es donde están ocurriendo cosas más interesantes. Los políticos de una psudoizquierda neoliberal de BCN cometieron el error de apropiarse del término diseño que la gente ha acabado relacionando con especulación urbanística y elitismo.

Si alguien quiere venir a Barcelona y lo hace en tren, perfecto. Aún mejor si se toma unos días. Cuanto más tiempo pase en el lugar más bajará el impacto ecológico de su trayecto y mejor conocerá la ciudad. Nombrar un lugar se hace complicado, como en todas las ciudades hay infinitos rincones que por un motivo u otro nos resultan entrañables. Recomendar lugares «auténticos» tiene el peligro de que estos entren en la rueda del turismo depredador, así que casi prefiero aconsejar una ruta por varias exposiciones que en este momento se exhiben en la ciudad: Empezaría por el Palau Robert de paseo de Gracia para ver la expo El Underground en Catalunya, bajaría hasta el CCCB para ver las dos exposiciones actuales: Marte y Ciencia Fricción, iría hasta las Rambla para ver La Virreina un centro donde siempre hay expos que valen la pena y para acabar me trasladaría hasta el MNAC para ver la expo «Aeronáutica (Vuelo) Interior» de Francesc Torres.

PATRICIA DE ANDRÉS

Liderando Wide Marketing

Qué tiene Barcelona…Es como preguntar a una pareja ¿y qué tiene él/ella?

La respuesta es similar: la capacidad de atraer personas que son felices aquí. Casi la mitad de los residentes han nacido fuera de la ciudad (el 49,9% en 2019), unas 180 nacionalidades. Personas con talento, con ganas de poner sus activos a trabajar, de hacer crecer su entorno, que se encuentran con personas que les ayudan a poner sus proyectos en marcha. Esa mezcla es abono para la creatividad.

Barcelona lo da todo: belleza, enclave, clima, gastronomía de lujo, mil planes que hacer…

Mi rincón: la playa de San Sebastián.

PAU SOLANILLA

Experto en reputación y diplomacia corporativa, trabaja en Mobile World Capital Barcelona, Director Fundació Campalans, fundador Sostenibles.org

Respondiendo a la atracción de Barcelona. En el ADN de la ciudad hay dos componentes fundamentales (ciudad abierta al mundo), ya lo era en tiempos en que Barcelona tenía los Consulats de Mar desde hace 11 siglos, y la segunda es que al no ser capital de Estado, la sociedad civil sabe que tiene la responsabilidad de emprender e innovar como motor de progreso. No se esperan subvenciones o ayudas del Estado o las instituciones, emprendemos porque es lo que nos permite ser lo que queremos ser, o al menos intentarlo. Y eso tiene que ver con la creatividad, generar valor nuevo.

Ya intentábamos crear unicornios en la Edad Media. Eso que ahora se llama en la era digital la Diplomacia Tecnológica, hace siglos Barcelona lo hacía con la Diplomacia comercial, a través del Consulado del Mar.

Plaza de Sant Felip Neri, en el barrio Gótico, un rincón tranquilo, silencioso, lleno de historia y encanto.

SONIA MULERO

Directora Fundación Banco Sabadell, y Patrona Fundació EINA Barcelona.

Barcelona es luz, es mediterránea, ordenada y a la vez creativa, es montaña, es mar… Gaudí i ‘gaudir’…

Barcelona tiene: Carácter emprendedor, voluntad de cambio y tesón. Las olimpiadas dieron la vuelta a la ciudad (en el sentido físico y metafórico)…

Creo que como todos los caracteres creativos y perseverantes está sufriendo una crisis de identidad…

Mi rincón favorito de La ciudad es el barrio gótico cuando no hay gente…

QUINO FERNANDEZ

Emprendedor y CEO en AticcoLab

No es algo de ahora. Barcelona ha sido históricamente ciudad de paso entre culturas y eso ha forjado un carácter abierto y emprendedor: la industria textil o el ferrocarril son referencias históricas, pero más recientemente, la industria farmacéutica, el marketing, la informática o internet entraron en España por Barcelona. En los últimos años este posicionamiento se ha reforzado con la imagen de calidad de vida “mediterránea” que ha seducido a muchos nómadas digitales y ha potenciado la creación de startups. Por otro lado, al haber pocas bases de multinacionales o centros de la administración pública, los jóvenes brillantes tienen menos alternativas y eso facilita que escojan el emprendimiento.

En mi juventud, mientras estuvo abierto y prácticamente desierto, el Parc Güell, y en especial el pequeño promontorio del Turó de las tres Creus y sus vistas de la ciudad. Por otro lado, a pesar de los turistas, me sigue gustando callejear por el Barrio Gótico.

XAVIER CASSAS

Chef madrileño. Fue parte de los equipos de los restaurantes La Negra Flor y el Faro de Vinarós cuando recibieron la estrella Michelín. Actualmente ejerce como chef en Restaurante Ca La Ferrera, de la localidad El Masnou.

A mi parecer, Barcelona ofrece una impresionante oferta gastronómica, rica en producto, el mar y la montaña , nos ofrecen seguir los pasos de nuestros antepasados…

Aunque discrepo, del show business de la oferta «Michelín». Actualmente parece, que ya se compran al peso y en donde restaurantes que solo utilizan producto de quinta gama, se les ofrece la estrella… Después está la pregunta de siempre, esa estrella es para el restaurante o ¿el cocinero? ¡gran injusticia! Berasategui con 8, Javier Aranda, el niño mimado de la comisión Michelín, como en su época fue Arola, a nivel de Aduritz… auténticos disparates de chef, que algunos de ellos recalaron en la ciudad condal… Aunque restaurantes como Lasarte, Néctar de Jordi Esteva, Abbac de Jordi Cruz o Restaurante «Disfruta», entre otros muchos, realzan el buen nombre de la gastronomía barcelonesa.

Mi rincón favorito es el Born, un barrio que realza y le recuerda a Lavapiés o Chueca de Madrid. Con una innumerable oferta gastronómica, de día, es posible disfrutar de cafeterías, restaurantes y grandes boutiques, mientras que por las noches, toman protagonismo con las coctelerías, la samba y el Reguetón… Para mí, es un centro de cultura y memoria tanto gastronómica como cultural, donde muchísimos chef hemos comprado en el mercado de dicho barrio. Las opciones para comer bien en el Born nunca terminan. Su oferta gastronómica se realza en la Feria Born Street Food, donde las cocinas más creativas de los mejores establecimientos salen a la calle a festejar las fiestas de su barrio.

XAVI LA HUERTA

Chef Ejecutivo del Hotel Mercer 5*GL

Barcelona es sinónimo de cosmopolitismo. Eso quiere decir que personas de muy diferentes culturas llegan a la ciudad y la sienten como su hogar. Esa mezcla hace que la ciudad sea líder en ideas, y proyectos con visión internacional. A la gente joven internacional les encanta la ciudad para vivir y trabajar en ella, y si le sumamos nuestra maravillosa gastronomía autóctona, es muy normal que, con tanto espíritu creativo, podamos obtener tantas estrellas Michelin. Lo veo en mi restaurante, personas que vienen a disfrutar de la gastronomía, sabiendo que además de calidad, esperan creatividad en los platos, eso hace que nos esforcemos en mejorar nuestras presentaciones.

Mi rincón favorito es el Hotel Mercer en el Barrio Gótico de Barcelona. Además de ser mi lugar de trabajo, tengo el placer de disfrutar de un espacio donde el tiempo se detiene cuando estás allí. Su patio de naranjos, su biblioteca, su interior con más de 20 siglos de historia…, es sin lugar a dudas, alucinante. Me permite crear una cocina muy personal con una influencia de la historia en mis platos que después explico a los comensales.

Como espacio protegido de la ciudad, además se puede visitar, aunque aún es muy desconocido para los propios barceloneses.