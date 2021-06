Ospina Abogados cierra un semestre perfecto con la sentencia de la “patada a la puerta”

- Publicidad-

Desde Ospina Abogados anunciaban recientemente lo que han calificado como “un semestre perfecto” al cerrar los primeros seis meses de este año 2021 con el 100% de los casos ganados incluyendo: juicios orales, recursos judiciales y archivos de causas.

Un trabajo desempeñado por los abogados penalistas Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte que le ponen el broche de oro a este logro con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en relación a la “patada a la puerta” que la Policía Nacional perpetró el pasado 21 de marzo cuando entraron en un piso del barrio Salamanca derribando una puerta por el método del ariete bajo la justificación que se estaba celebrando una fiesta en la que presumiblemente se incumplían las restricciones del estado de alarma.

Ahora los tres magistrados de la Audiencia provincial han estimado el recurso presentado por el abogado Juan Gonzalo Ospina, que defiende al propietario del piso en el que se celebraba la fiesta en la calle Lagasca de Madrid y solicitan al Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid que investigue a los 6 agentes de Policía entendiendo “que se ha producido por parte de los agentes de la policía, un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y por ello resulta procedente que por el Magistrado Juez de Instrucción, tras la inadmisión de la denuncia a trámite, por no ser constitutivos de infracción penal, los hechos narrados en el atestado, se proceda a deducir testimonio, por si la actuación de la fuerza pública, pudiera ser constitutiva de infracción criminal”, concluye la Audiencia Provincial.

Desde el minuto cero el abogado penalista, frente al criterio del Ministerio del Interior, se mostró firme en la defensa de los derechos de sus representados, y en declaraciones a Antena 3 reflejó su estupor por la vulneración de derechos: “no existe ni delito ni flagrancia por parte de los detenidos sino una actuación policial que tendríamos que salir a denunciar. ¿Qué es lo siguiente, detención de abogados por ejercer el derecho de defensa o de periodistas por grabar imágenes que no les gusta al poder?”. Palabras que ahora se demuestran valientes y acertadas en base a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual no deja lugar a dudas sobre el buen criterio del letrado.

Pero este caso no ha sido el único cargado de mediatismo que el despacho madrileño ha gestionado en lo que llevamos de año. Así Ospina Abogados, valorado como uno de los mejores despachos penalistas de la actualidad, también ha tenido una importante proyección pública con su faceta de abogados penalistas famosos tras obtener una victoria judicial en el pasado mes de abril para la periodista Isabel Rábago, quién ganó el juicio contra un hombre que le amenazaba a través de las redes sociales, sentenciando al denunciado por cometer un delito leve de amenazas al amedrentar a la tertuliana.

A este caso se han sumado decenas de sentencias ganadas hasta lograr la estrategia jurídica perfecta para conseguir el 100% de resoluciones favorables durante este 2021, destacando con un peso especial -el 50% de las mismas- las relacionadas con delitos económicos, ya que el Derecho Penal Económico es uno de los puntos fuertes del despacho afincados en el barrio de Salamanca que trabaja con: delitos de estafa, apropiación indebida y el blanqueo de capitales, pero sin olvidar otros delitos tipificados en el Código Penal, como son los delitos contra la vida, delitos contra la seguridad vial, delitos contra la libertad sexual, delitos contra el honor, violencia de género, delitos contra la salud pública, entre otros.