Ortega Smith emula a Herri Batasuna al desmarcarse de la condena contra el terrorismo machista

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha vuelto a negar a ponerse detrás de la pancarta del Consistorio contra la violencia machista con el lema ‘¡Basta ya! No a la violencia de género‘ porque considera que “excluye a otras víctimas”.

“La violencia no tiene género, lo hemos explicado hasta la saciedad. La violencia no tiene género, es violencia y la puede ejercer desgraciadamente un hombre contra una mujer, pero también una mujer contra un hombre, también un padre contra sus hijos, o de los hijos contra sus padres o abuelos, por eso creemos que es una falacia decir que la violencia tiene género. Es olvidarse de parte de las víctimas”, asegura Ortega Smith a la prensa tras el minuto de silencio.

Como ya es habitual, Vox acude a estos actos, pero no se coloca detrás de la pancarta. “No nos posicionamos detrás de la pancarta porque queremos reivindicar algo, y es que estamos con todas las víctimas, sean los agresores hombres o mujeres, heterosexuales u homosexuales, todos los españoles tienen derecho a la máxima protección en igualdad de condiciones”, insiste.

La actitud de Vox cada día se parece más a la de aquellos batasunos que marcaban diferencias con las fuerzas democráticas cada vez que se producía un atentado de ETA. El terrorismo es terrorismo, lo ejerza una banda militar o un señor que se cree con poder de ejercer una brutalidad criminal contra su pareja. Eso es lo que todavía no han entendido sus señorías de Vox.

El incidente ha tenido lugar en la concentración en repulsa por el asesinato de las niñas Anna y Olivia en Tenerife a manos de su padre, Tomás Gimeno, así como de otras 19 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas.

Ortega Smith y el terror

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) había emplazado a todas las entidades locales a que se concentrasen este mediodía frente a sus sedes en repulsa por la violencia machista y tras el último suceso de las niñas de Tenerife, así como por los 41 niños asesinados desde 2013.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, convocó a las entidades locales a expresar su dolor y solidaridad frente a los ayuntamientos, cabildos, diputaciones y federaciones territoriales de municipios.

“Unámonos activamente, sin descanso, contra la violencia machista”, pidió Caballero tras incidir en que hay que manifestar la repulsa contra la violencia machista “por nosotros, por todos y por la convivencia”.

Hace dos años, cuando Ortega decidió desmarcarse en otra concentración similar, una usuaria de Twitter que sufría malos tratos lo puso en su sitio

Ortega Smith hizo lo mismo, alejarse de la pancarta, hace casi un año, en julio de 2020, cuando los portavoces del Ayuntamiento salieron a protestar por el asesinato de una mujer en Torrejón de Ardoz. Ese día el alcalde le pidió que se uniera al resto de la corporación, y ambos se enzarzaron en una discusión. Ellos mismos se automarginan de las instituciones democráticas, ellos mismos juegan a la ambigüedad. Así es el machismo, siempre busca coartadas, subterfugios, mentiras para ocultar la verdad. Los machistas maltratan y engañan a sus parejas. Ahora sabemos que también quieren engañar a los españoles.

Hace dos años, cuando Ortega decidió desmarcarse en otra concentración similar, una usuaria de Twitter que sufría malos tratos lo puso en su sitio. @TrebolMadrid contó cuál era su situación y por qué estaban tan equivocados los diputados de Vox con su pensamiento machista. Ella sufrió violencia de género y tiene una orden de alejamiento contra su expareja.

El relato del calvario que tiene que sufrir arrancaba así: “Hoy ha tenido que venir la Policía (mil gracias) a buscarme al trabajo y llevarme a casa. No solo se ha saltado el dispositivo (bendito sea), sino que además más tarde el suyo se quedó sin batería por lo que al dejar de estar localizado me han tenido que escoltar”.

“No he podido ir con compañeros a tomar algo a la salida del trabajo (os aseguro que es lo de menos). Mis hijas, mi hermana y yo nos hemos tenido que encerrar en casa hasta que se ha reestablecido la señal. Pueden maquillarlo como quieren, pero si esto no es terrorismo ya me dirán”, zanja la víctima de violencia machista.