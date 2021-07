¿Opinamos… o nos opinan…?

- Publicidad-

¿Qué opina el lector sobre esta afirmación? ¿Qué sobre “sus propias opiniones”? ¿Son “suyas” por conocimiento objetivo de los hechos o por lo recibido de diferentes medios? Sánchez intenta justificar la actuación del Estado ante el referéndum en Catalunya y los indultos actuales. ¿Fue realmente merecedor el castigo? ¿Es lógico, justo, democrático, hablar de perdón…?

Sánchez me recuerda conflictos que, como consultor, he tratado en empresas con dirección de estilo “autoritario”. Siempre justificaban sus decisiones de sanción, castigo. Exigían compromisos de arrepentimiento, promesa de no reincidir… cuando perdonaban. Esto pasaba poco. El Estado español, ante los catalanes que reaccionan ante el Estado y sus decisiones, aplican la Teoría X de McGregor, pero aplicada a la política. Es un enfoque totalmente anticuado, de resultados muy negativos. Parece muy presente en España. Es muy compartida. ¿Justa, veraz?

Opinión pública / opinión publicada.

¿Por qué la mayoría de la sociedad española considera merecedor el “castigo” pero se resiste a un perdón que, objetivamente, no ha lugar? Aquí entran los generadores de “relatos”, los “grandes medios” que los difunden. Los mejores expertos en manipulación de masas son contratados por los partidos políticos. La realidad demuestra que se genera información para que se opine… lo que se desea sea opinión “pública”. Berger y Luckmann: “quienes tienen el poder están en condiciones de manipular la realidad social. A partir de mensajes en grandes medios se construye una determinada opinión. Los medios de masas son determinantes en la percepción que se tiene de los hechos, normas, valores. Resaltan temas. Ocultan otros” Mills: “la opinión pública se ha convertido en el objetivo de intensos esfuerzos para controlar, manejar, intimidar”. Un paseo por los medios, la participación de lectores, demuestran un posicionamiento muy común, generalizado, definido, ante el problema “España/Catalunya”. ¿Es acertado?

Hechos objetivos. Es conocido. Ahí está la historia para quien tenga criterio propio. Transición. Regreso del presidente del gobierno catalán en el exilio. Pactos. Constitución. Se reconoce a Catalunya como “nacionalidad”. Estatuto primero. Se acuerda y aprueba en referéndum. No se cumple. Acuerdos puntuales con sucesivos gobiernos. Incumplimientos claros en presupuestos, financiación acordada. Expolio creciente. Infraestructuras importantes no ejecutadas. Transferencias incumplidas. Invasión de competencias. Segundo Estatuto elaborado constitucionalmente. El Constitucional, muy cuestionado, recoge el recurso del PP (millones de firmas “contra los catalanes”). Modifica artículos y anula otros que, exactamente igual, están vigentes en Estatutos españoles. La sociedad catalana reacciona con macromanifestaciones. Se pide un referéndum. El Constitucional lo prohíbe. Los dirigentes votados con esa promesa lo celebran. Aplicación del cuestionado 155. Reacción policial conocida. Más de 1.000 heridos ante pacíficos votantes con papeletas en la mano y defensa de lo más democrático: votar. El aparato judicial se pone en marcha. Instrucciones cuestionadas, juicio que ya ha sido puesto en evidencia por prensa internacional, justicia suiza, belga, alemana, escocesa. También por el Consejo de Europa, Amnistía Internacional, Grupo de Trabajo de la ONU, etc. Hay más de 3.000 personas pendientes de juicio. El Tribunal de Cuentas actúa. Están pendientes sentencias de tribunales de la UE. Todo está reiteradamente publicado. Hoy Catalunya está fuera de la Constitución y sin Estatuto. Es inconstitucional.

Opinió publicada. Conocida. Los expertos de los partidos aplican los mecanismos: Mensaje: “golpe de Estado”. Líderes democráticos catalanes acusados de rebelión, sedición, malversación. Al final, sedición y malversación. “Golpistas catalanes” se consolida. Afecta a los políticos, a los independentistas. También: catalanes “insolidarios”. La solidaridad, “per se”, es voluntaria. The Wall Street Journal: España obliga a Catalunya a aportar más del 9% de su PIB anual: 9% de 250.000 millones es la contribución obligada. Eso lo desconoce la opinión pública. Se oculta. Consejo de Europa exige la liberación de todos los políticos, retirada de euroórdenes, etc. Poco o nulo eco en los medios. Los generadores de opinión aplican bien a Lakoff. Los mensajes generan “emociones” y no positivas hacia Catalunya, los catalanes. Todo conocido. Indultos. Los grandes partidos, los grandes medios, la mayoría social española, en contra.

Aparece Sánchez: “fue útil CASTIGAR, ahora es útil PERDONAR” ¿Castigar qué? ¿La reacción por dignidad democrática, defensa de la democracia, del propio bienestar y el de las familias, la libertad, la identidad, la justicia social…? ¿Eso es “castigable”? ¿Perdonar qué…?

Un país es verdaderamente maduro social y políticamente cuando su sociedad tiene criterio propio, basado en hechos objetivos y valores democráticos universales. No cuando opina… lo que los poderes y medios manipuladores, antidemocráticos, deciden qué debe opinar.

¿Cuál es la situación real en España? Esa opinión generalizada y mayoritaria ¿provocará una renuncia a la independencia … o consolidará su deseo? ¿Es consciente la opinión pública española de lo que la están manipulando y lo que perderá si Catalunya se independiza?

¿Opinamos… o nos opinan? ¿Castigar, qué? ¿Perdonar, qué?