Oliver Stone publica un breve análisis sobre la amenaza nuclear y la estrategia norteamericana contra Rusia (y China)

A través de sus redes sociales, el director y productor de cine, Oliver Stone, ha compartido un breve análisis sobre las intenciones de Estados Unidos respecto a Rusia, plasmadas en el conflicto de Ucrania. A continuación le facilitamos la traducción para su mayor comprensión.

«He estado siguiendo la situación de Ucrania desde 2014 con Robert Parry a la cabeza como profesor. He seguido los incendios en Odessa, la persecución sin derechos legales y asesinatos de periodistas, alcaldes, políticos y ciudadanos. He seguido la prohibición del principal partido de la oposición, que tenía mejores encuestas que el gobierno de Zelenskiy.

Me ha conmocionado el puro odio expresado contra la minoría ruso-ucraniana. Es una historia larga y triste que se desarrolla desde el golpe de estado de 2014, codiseñado por los EE.UU., que despojó a Ucrania de su neutralidad y la convirtió en un vocero anti-ruso; en los ocho años transcurridos desde entonces, son 14.000 personas inocentes en Ucrania las que han sido asesinadas, y ninguno de estos asesinatos fue cubierto de manera seria por nuestros medios de comunicación.

He observado con creciente temor estas últimas semanas cómo Victoria Nuland una vez más salió de la nada, advirtiendo a los rusos y a nosotros, su público objetivo, que si los rusos usan un dispositivo nuclear de cualquier tipo, habrá mucho que pagar. Esto fue recogido rápidamente por una gran cantidad de funcionarios de la Administración y canales de televisión en los días siguientes, amplificando la misma idea: Rusia volviéndose nuclear. Todo esto se debe a la reafirmación de Putin de la política nuclear de Rusia, que, sin embargo, no es tan agresiva como nuestra postura nuclear. Esto me hizo preguntarme, ¿por qué repetir esto una y otra vez? Primero, estaban todos los cargos por crímenes de guerra que surgieron rápido y furiosamente y necesitan una investigación y pruebas serias.

Como resultado, me pregunto si Estados Unidos está preparando el escenario para una explosión nuclear de bajo rendimiento, de origen desconocido, en algún lugar de la región de Donbass, que mate a miles de ucranianos. Por supuesto, si eso sucediera, Dios no lo quiera, todos los ojos del mundo estarían entrenados, como un perro de Pavlov, para culpar a Rusia. Esa culpa ya se ha establecido de antemano, independientemente de quién haya lanzado el dispositivo. Este uso ciertamente impactaría al 50% restante de la opinión mundial, chich no está en el campo occidental. Rusia sería el Satán, el Belcebú. Tenga en cuenta que es difícil saber de dónde se dispara un dispositivo nuclear, especialmente en una situación de rápido movimiento como esta guerra, en la que parece que Rusia puede ser acusada de cualquier comportamiento, sin importar cuán repugnante sea.

Probablemente costaría algunos días descubrir la verdad, pero la verdad no es importante. La percepción es lo que está en juego y EE. UU. está llevando a cabo una guerra de percepción con gran habilidad y fuerza contundente, saturando las ondas de radio de CNN/Fox y nuestros países satélite en Europa y Asia como nunca antes había visto. Al hacer esto, estaríamos un paso más cerca de conseguir lo que esperamos sea otro Yeltsin, que pueda crear para nuestro país otra gran oportunidad ideológica y comercial. Pero, más importante, en el trato, aislar a China de Rusia. Por supuesto, China sería el objetivo principal si cae Rusia. Este, creo, es el escenario soñado de los anarquistas neoconservadores en nuestro gobierno para hacer lo que ellos consideran un mejor «mundo basado en reglas».