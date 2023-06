Oliver Losada, músico guipuzcoano en alza, que no se prodiga demasiado, edita nuevo single bajo la firma «Lurrin»

- Publicidad-

Fue componente de formaciones musicales como Luther y Sententzia, ambas formaciones de Heavy Metal y del grupo de verbenas euskaldún Gaubela. Actualmente también colabora como músico en otro proyecto musical en Madrid. Y como a uno le viene apoyar a los emprendedores, aquí y en esta ocasión estoy con Oliver Losada.

Músico guipuzcoano que formó parte de varias formaciones musicales antes de montar su proyecto musical Lurrin. Su vida laboral, musical y personal transcurre entre Eibar, Donostia y Madrid, lugares que actualmente frecuenta de forma habitual.

Veamos su entrevista en 19 preguntas.

1.- Uno se pregunta…¿Alguna vez ha estado fácil esta causa?

Creo que nunca, pero lo más importante de todo es que te guste lo que hagas y no estés solamente a merced de la industria discográfica. Es importante tener criterio propio en labores musicales y de producción. Porque muchas veces dependes también de personas y de medios externos para la difusión de determinadas cosas. Y hay que reconocer que en líneas generales hacen bien su trabajo y eso es muy reconfortante, ya que todo suma. Es importante también estar abierto a poder colaborar con distintos medios musicales profesionales, ya que se aprende mucho estar trabajando al lado de grandes profesionales.

Los tiempos están cambiando, es verdad que las redes sociales y los formatos digitales ayudan mucho para la difusión musical y a la vez a la hora de acercar tus canciones al público, y eso es muy importante.

Hay que tener en cuenta que hace unos años cuando comenzamos en esto, no había redes sociales y era otro tipo de contacto con el público mediante conciertos y materiales grabados fundamentalmente. Bienvenidos sean estos nuevos tiempos, ya que nos facilitan más recursos para poder llegar a un público mucho más amplio.

2.- Tu vida tiene dos caras o más bien dos actividades?

Llevo como autónomo varios años. Por un lado vinculado al sector hostelero dando servicio a empresas de hostelería desde hace tiempo. Y por otro lado, colaboro de vez en cuando organizando actividades de carácter musical. Lurrin se creó en Donostia y sigue creciendo allí, ensayamos de forma regular y estamos preparando actuaciones próximas. Tanto los músicos que actualmente están representando a la banda como yo compaginamos Lurrin con otros proyectos musicales y profesionales, la verdad que de momento lo llevamos bien así.

3.-¿Dónde y cuando nace tu afición por la música?

Mi afición por la música nace en Eibar prácticamente desde niño. Tuve una época de chaval que jugué a balonmano y estaba muy vinculado en ello y cuando deje el balonmano fue cuando más me decanté por la música y empecé a tocar la guitarra y cantar junto con varios amigos de allí. Todos aprendimos de todos. Ahí empezó todo y a día de hoy ahí sigo. Para mí crear y tocar música es una gran terapia que me ayuda a crecer como persona y como músico, me transmite muchas cosas a nivel emocional. Por otro lado, resulta muy gratificante poder compartir un poco de todo esto con el público.

Lurrin (Foto Pedro Arce)

4.- ¿Danos algunos referentes de tus etapas en el mundo musical, el camino que has recorrido hasta llegar a hoy?

Los inicios fueron duros pero muy ilusionantes, recuerdo por ejemplo cómo tuvimos que trabajar montando y currando en varias Txoznas en fiestas para poder comprarnos nuestros primeros instrumentos musicales. El otro día lo recordaba con un buen amigo músico de aquel entonces. El me dijo que muchos jóvenes de ahora músicos no han pasado por esas cosas y creo que es cierto. Poco a poco nos fuimos consolidando en distintas formaciones musicales y luego cada uno por su lado. Nuestras primeras actuaciones las recuerdo con mucha emoción en bares y gaztetxes, formaron parte de nuestro aprendizaje. Luego vendrían algunas actuaciones en escenarios más amplios. Sobre todo en gran medida, cuando toqué y canté en verbenas.

Pienso que hoy en día hay otros medios y más recursos que antes para poder llegar a un público más amplio, pero por otro lado creo que se ha perdido parte de esa lucha de entones de lo que es montar una banda desde cero y currárselo desde cero en todos los sentidos. Es importante pasar por todas las fases.

5.- ¿Hay un nuevo trabajo por medio? ¿Nos lo explicas?

Si, en este nuevo trabajo se descubren voces bien sincronizadas y muy melódicas. Ane Irisarri colabora cantando en esta canción con Lurrin, ya colaboró conmigo tiempo atrás en Luther y nos conocemos bien tanto musical como personalmente. Lo cual es una gran ventaja que ha dado buen resultado. Nuestras voces empastan muy bien. Por otro lado las guitarras rugen con fuerza en los estribillos, dándole forma a este nuevo single que lleva por título “Non zeuden gure ametsak?”.

La canción de este nuevo single es inquieta, por un lado de corte pausado en las estrofas y por otro lado de corte rápido y cañero en los estribillos. El puente de la canción hace de transición y marca la antesala a los estribillos. Creo que simboliza en gran medida el momento de grandes cambios que está atravesando la sociedad actual.

6.- Sigues fiel a ese estilo que desarrollaste en tus comienzos, con canciones y voces muy melódicas y fáciles de escuchar.

Sí, exacto. Creo que es importante mantener la esencia y el espíritu de ese primer formato musical digital que se difundió en redes sociales y que tanta buena acogida tuvo. Es importante tratar de mantener lo que funciona y gusta.

7.- ¿Qué es una balada pop rock para gente no muy entendida en estos formatos?

Me viene a la cabeza por ejemplo cualquier canción lenta a medio tiempo del grupo Scorpions. Es un buen referente por ejemplo de una gran formación musical que toca grandes baladas. En general detrás de cada balada hay un poema.

8.- ¿Qué es LURRIN – Aroma en Castellano?

Aroma o esencia. Me pareció un nombre muy apropiado y que representa mucho las canciones y el estilo musical que desarrollo en este proyecto musical.

LURRIN nació orientado al mundo digital para difundir su música. No nació orientado para tocar muchas actuaciones. Aunque no hay que descartar tampoco nada. El objetivo que me planteé en un primer momento está mas que cumplido, ya que era llegar a través de las redes sociales y los medios de comunicación a un abanico de público con algo intimista, y considero que a día de hoy se ha llegado a un público mayor de lo esperado. Todo lo que venga a partir de aquí ya es un regalo. A día de hoy sigo con ganas de hacer más cosas con Lurrin. Creo que lo mejor todavía no ha llegado.

Es un proyecto musical que nació en Donostia en la época del Covid y actualmente sigue creciendo allí manteniendo el mismo espíritu. Ensayamos allí de forma regular en formato banda, compaginando otros proyectos musicales y laborales.

9.- ¿Tus canciones son poemas de la vida?

Las letras de mis canciones pueden expresar ciertas situaciones que pueden provocar emoción, dolor, sensibilidad o alegría por ejemplo.

10.- ¿Pero no te prodigas demasiado?

Considero que los silencios en la música como en la vida son muy importantes. Hay veces que es mejor mantenerse trabajando en silencio y no prodigarse mucho. Es mi forma de ver la vida y de trabajar. Así suelen salir mejor las cosas. Hay que dosificar también. No tengo mucho interés en sobreexponerme, aunque en momentos determinados entiendo que igual me va a tocar hacerlo.

11.- ¿Te sientes reconocido en el País Vasco?

Para un creador y músico sencillo como yo que actualmente no se prodiga mucho en público me siento más reconocido de lo que antes pensaba. Aunque procuro llevar una vida discreta en el terreno personal. También es verdad que me he movido mucho, me muevo actualmente en diferentes lugares y eso también hace que conozca más personas a nivel musical y personal.

12.- ¿Dónde estas mayormente presente?

Mayoritariamente Lurrin está en redes sociales. En SpotIfy, Youtube, Facebook e Instagram. Lurrin nació como un producto musical de carácter digital y es importante que mantenga esa esencia que tanto ha gustado a un determinado público.

13.- ¿Tu ultimisima canción?

Es la que da forma al nuevo single de Lurrin, se titula “Non zeuden gure ametsak?” Está disponible para poder escucharla en todas la plataformas digitales.

YouTube: Lurrin (https://www.youtube.com/@lurrin)

Amazon Music: Lurrin (https://music.amazon.es/artists/B086Z8DKSW/lurrin)

Spotify: Lurrin (https://open.spotify.com/artist/6vAVoFaEs7aDJpQqBAKYCl)

14.- ¿Soltero o casado?

No estoy casado. Actualmente digamos que me encuentro emocionalmente bien. Que eso es muy importante. Me vas a perdonar, pero no soy muy dado hablar de asuntos personales o sentimentales por decisión propia.

15.- En tu estilo, ¿Con que cantante español te quedarías y porqué?

No me quedaría con uno solo, ni que fueran solo con mi estilo musical. Por ejemplo artistas como Bunbury, Dani Martín, Leiva o Antonio Orozco me parecen grandes compositores y grandes solistas. Otra formación musical que me parece muy interesante es Valira.

16.- ¿Y vasco?

De igual manera es difícil quedarse con uno solo. En Euskadi me gusta como cantan Mikel Erentxun y Eñaut Elorrieta.

17.- ¿Qué le dirias a alguien que ahora comienza?

Muy buena pregunta, le diría que es muy importante empezar desde cero, sacrificándose en todos los sentidos, que hay que tener mucha ilusión, entusiasmo y poner el alma en todo lo que se hace. Que hay que sembrar mucho, pero que luego se recoge y que la música siempre es muy agradecida y te acaba dando con el tiempo más de lo que has sembrado. Es muy importante empezar desde cero y no querer subir varios peldaños de golpe, ya que eso no es natural ni coherente. La experiencia te la da el tiempo. No el talento. Al subir varios peldaños de golpe si luego se produce después una bajada de varios peldaños, que suele ser lo más frecuente en muchos casos la ostia será muy dura, que es lo que les está sucediendo a much@s artistas. Hay que ir poco a poco de forma gradual disfrutando del viaje y del aprendizaje. Es lo más sensato e inteligente que se puede hacer. Menos es más.

18.- Puede renacer el amor a través de tu música

Claro que sí.

19.- ¿Finalmente cuando ves a tanta gente en la pobreza por todas partes que te viene a la memoria?.

Que la vida muchas veces es muy injusta para muchísimas personas que sufren ese tipo de situaciones por desgracia y que muchas veces se nos olvida a las personas que no sufrimos ese tipo de situaciones de que somos personas muy afortunadas, fundamentalmente por no padecer ese tipo de situaciones tan injustas y tan dramáticas que padecen muchas personas hoy por hoy y que les acondicionan de por vida.

Video oficial .- Lurrin – Non zeuden gure ametsak? feat. Ane Irisarri (Lyric Video)