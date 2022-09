¿Ojalá a Max Verstappen le pase algo?

- Publicidad-

No, no, por supuesto, no y mil veces no. Desde luego no queremos bajo ningún concepto ni motivo que al gran Max me pase algo realmente malo. Íbamos con él casi incondicionalmente el año pasado en su lucha contra el hasta entonces imbatible Lewis Hamilton. (Era tan aburrido ver ganar siempre al británico).

Pero lo de este año es un escándalo, es horrible y deprimente, es tan malo o peor que lo de Mercedes y Hamilton: esa superioridad tan abrumadora de la que ya pensábamos habernos librado con el nuevo reglamento y que no es nada estimulante para el espectáculo.

¿Quién querrá seguir viendo el campeonato mundial de Fórmula 1 cuando matemáticamente Verstappen se proclame campeón? Parece que ya falta muy poco para eso, y que Verstappen sí o sí ya tiene este mundial ganado.

Probablemente muy poca gente seguirá viendo la Fórmula 1… y absolutamente seguro que la última carrera no será ni una sombra a nivel expectación en el mundo entero en comparación con la del año pasado.

La ÚNICA SOLUCIÓN sería QUE A VERSTAPPEN LE PASASE ALGO.

En los viejos tiempos, en los heroicos, los que son los cimientos y las raíces de la Fórmula 1 actual, siempre era realmente posible que alguien dejase de modo definitivo de luchar por el campeonato si perdía el control de su menoplaza u otro piloto se lo llevaba por delante.

Ahora no, y desde luego damos gracias por ello. No queremos que a Max Verstappen le pasa nada malo realmente como persona, físicamente, pero podría sucederle algo a su monoplaza, aunque claro, con Adrian Newey detrás eso es bastante improbable también.

Pero quizá… que se lesionase jugando al fútbol con sus amigos…..

Sí, ya sabemos que eso tampoco va a suceder, que tenemos muy poca esperanza de que el campeonato actual vaya a recuperar la emoción. Aunque ojalá.

Para terminar y resumiendo: el campeonato de este año tiene toda la pinta de tener todo el pescado vendido, y el final del mismo va a ser muy ABURRIDO.

TRISTEZA y ASCO.

Si a Verstappen no le pasa nada malo esto ya está prácticamente finiquitado. OK: nos alegramos por él; pero por nosotros y por la magia y la tensión del espectáculo -hay que ser sinceros- desde luego que no tanto.

Porque la última posibilidad sería que la FIA le echase un morro infinito y le diese otra vuelta de tuerca al reglamento dejando a los Red Bull noqueados. Tampoco sucederá, sería demasiado morro. Habrá que resignarse.

Tigre Tigre