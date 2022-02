El negocio de la «inminente invasión»

- Publicidad-

El día 12 de febrero , el ministro de relaciones exteriores de Rusia Serguéi Lavrov hizo unas declaraciones a las que no se le hizo mucho eco , ¿extraño ?, pues sí. declaraciones que se dejaron caer con información muy importante respecto al conflicto «Ucrania – Rusia» que en realidad es un conflicto Ruso – Norteamericano.

Traducción :

“Después de que las tropas rusas terminen los simulacros y regresen a los cuarteles, Occidente declarará una ‘victoria diplomática’ al haber ‘asegurado’ la ‘desescalada’ rusa”, citó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, describiéndolo como un “escenario predecible y barato”. puntos políticos internos”.

La información fue por medio de la cuenta Twitter de la embajada rusa en Londres.

The Guardian también publicó los comentarios de Lavrov , muy sutilmente, pero con este titular :

Biden warns Putin of ‘severe costs’ of Ukraine invasion in phone call.

«Biden advierte a Putin de los «costos severos» de la invasión de Ucrania en una llamada telefónica».

El viernes 11 el principal índice mundial SPX caía un 2%

Aquí pueden leer de detalles importantes del SPX y el Nasdaq que caía cerca del 3%.

Sabado 12 y domingo 13

Jake Sullivan (Consejero de Seguridad Nacional de la administración Biden ) , parecía una cotorra descontrolada hablando sobre la «inminente invasión Rusa a Ucrania «

Obviamente ante el alarmismo generado por Washington, este lunes 14 los principales índices europeos cerraron su jornada con fuertes descensos. Aparte del UK FTSE 100 que cayó un -1,77%, los demás índices cerraron desde un 2,19% hasta un 2,53%. Sin embargo, las cosas podrían haber sido peores.

-El Dax alemán cayó un -3,77% en el mínimo.

-El CAC de Francia bajó un -3,63%

-El FTSE del Reino Unido cayó -2.33%

-El Ibex de España bajó un -3,36%

-El FTSE MIB de Italia bajó un -3,98%.

Martes 15

Se publican por varios medios el mensaje del presidente de Ucrania Zerlensky a los ciudadanos ucranianos anunciando ;

«El presidente de Ucrania declara el 16 de febrero como Día de la Unidad ante una posible invasión por parte de Rusia».

¿La verdad ?

“Nos dicen que el 16 de febrero será el día del ataque”, había dicho , según una traducción. Pero resulta que, en cierto sentido, estaba afirmando todo lo contrario . Mientras continuaba instando a la calma entre la ciudadanía, y después de reprender previamente a los medios extranjeros por avivar el pánico, este fue otro ejemplo de burla suave de los informes exagerados extranjeros.

Sin embargo, fue ampliamente presentado como sus palabras literales. Los funcionarios de su administración tuvieron que luchar para corregir el malentendido. «Los funcionarios ucranianos dijeron a los periodistas en Kiev que Zelensky no estaba siendo literal sobre un ataque el miércoles , aunque ese día ha circulado en los informes de noticias como un posible día de apertura de una campaña rusa en Ucrania», explicó The Hill . «Zelensky y el gobierno de Ucrania han criticado a Estados Unidos en ocasiones por exagerar el peligro de una inminente invasión rusa del país».

Entonces queda la pregunta: ¿a qué información se refería Zelenskiy, particularmente cuando dijo «Se nos dice … » que el miércoles sería el día en que atacarían los rusos? The Hill sugiere que podría haber estado haciendo referencia al último intento de Associated Press de transmitir las predicciones de funcionarios anónimos de inteligencia de EE . UU .:

The Associated Press, citando inteligencia obtenida por los EE. UU., informó que Rusia estaba considerando el miércoles como fecha objetivo para un ataque.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo a los periodistas el lunes que «todavía no creemos que se haya tomado una decisión final». Cuando se le preguntó sobre la declaración de Zelensky y la mención del 16 de febrero, Kirby dijo: «No voy a hablar sobre evaluaciones de inteligencia específicas , creo que pueden entender eso. Hemos dicho durante un tiempo que la acción militar podría ocurrir cualquier día».

Pero hace unos días, el sitio web de noticias más grande de Alemania, Der Spiegel , informó que la Agencia Central de Inteligencia había informado a los socios de la OTAN sobre un ataque ruso «inminente» contra Ucrania , y el informe decía que la CIA especificó el miércoles 16 de febrero como la fecha de inicio de la invasión.

Así que parece que la CIA es la fuente de la historia, como escribió Spiegel el viernes pasado (basado en una traducción automática):

Según información de SPIEGEL, tanto el servicio secreto de EE. UU. CIA como el ejército de EE. UU. informaron al gobierno federal y a otros estados de la OTAN durante el transcurso del viernes que, según nueva información, se temía que el ataque pudiera tener lugar tan pronto como el próximo miércoles .

Según varios diplomáticos y oficiales militares, Estados Unidos dio muchos detalles sobre las sesiones informativas secretas ( SECRETAS) , pero la tienen los medios . Se describieron específicamente las rutas para la invasión rusa, así como las unidades rusas individuales y las tareas que debían asumir. El 16 de febrero se dio como posible fecha para el inicio de la invasión . Inicialmente, en Berlín no se sabía en qué información se basa la advertencia estadounidense .

Los informes enfatizaron que la inteligencia compartida con Berlín y los funcionarios de la OTAN fue «muy detallada y respaldada por muchas fuentes». Después de semanas, esta parece ser la primera referencia a cualquier nivel de evidencia potencial, o al menos afirmaciones lo suficientemente detalladas como para parecer más plausibles.

Así que los titulares de pánico del viernes pasado por la tarde parecen provenir de la evaluación de la CIA y la inteligencia de los EE. UU., que también parece ser la base de las predicciones alarmistas emitidas por la Casa Blanca…

No es la primera vez que el lado oscuro de Washington y la inteligencia de EE. UU. están muy ocupados sembrando información falsa, posiblemente para provocar un incidente que podría desencadenar la «madre de todas las sanciones» contra Rusia y Putin.

La ida y vuelta de información , algunas falsas y otras reales , es simplemente de la inteligencia y contrainteligencia intentando generar caos y confusión. Lavrov mantiene el temple y hace poco comunicó a Putin que la vía diplomática sigue en marcha .

Dos noticias relevantes:

+Russia Returning Some Troops to Bases After Drills

– Traducción : El ejército ruso anuncia el regreso de los distritos militares del oeste y del sur a las bases después de los ejercicios.

: Interfax

Consecuencia : Los índices europeos suben y pasan a positivo 🤷🏾‍♂️

*RUSSIA DUMA VOTES TO ASK PUTIN TO RECOGNIZE UKRAINE SEPARATISTS

Traducción: «RUSIA DUMA VOTA PARA PEDIR A PUTIN QUE RECONOZCA A LOS SEPARATISTAS DE UCRANIA»

Consecuencias : Más presión a occidente y EEUU

*The Verkhovna Rada (Ukranian) approved an appeal to international organizations, governments and parliaments of the world not to recognize the so-called L / DNR : Vía INTERFAX

Traducción : La Verkhovna Rada (Ucrania) aprobó un llamado a organismos internacionales, gobiernos y parlamentos del mundo para que no reconozcan el llamado L/DNR: Vía INTERFAX

Consecuencias : Más presión a occidente y EEUU

Mientras tanto, pues a preparar palomitas y estar atentos a posibles dimisiones en Washington, esta vez se pasaron tres pueblos .

«Por medio del espionaje! Los soviéticos tienen espías por todas partes, tanto entre su propia gente como entre nosotros. «El enigma Turing» (2009), David Lagercrantz.