Observar sin juzgar

Hace una década mi coach Joaquina Fernández no se cansaba de repetirme “Gonzalo, observas bien, pero juzgas demasiado”.

Hace unas semanas, tuve una conversación con un maestro de un tema que como tantos otros, soy un recién llegado. En vez de contrarrestar sus respuestas bajo mi limitada concepción de mi realidad para demostrar que tenía una mínima idea, fluí, y no juzgué. Algunas de sus experiencias vitales no las elegiría para mí. Sorprendentemente, accedí a una fuente de conocimiento sin parangón, ampliando mis reflexiones.

Desde que naci os observo y la mayoría de las veces, os prejuzgo, al dejar a mi imaginativo cerebro que rellene los huecos del contexto en el que transcurre vuestro relato.

¿Soy solo mi cerebro? No lo creo, soy más que mi enclenque mente, auto entrenada para la supervivencia de mi ser, e intuir peligros que me acechan para no volver a morir antes de tiempo y asumir de una vez mi comportamiento atávico.

Lo duro del asunto, es que no solo os juzgo a vosotros, si no, que me he pasado la mayor parte de mi vida, juzgándome a mí mismo, a posteriori, por decisiones que por falta de valor, tomé, y una vez pasadas, en lo que sería su futuro, me juzgaba, perdiendo el regalo vital que es el presente.

Ando cansado de debates estériles y superficiales, del tú más, de tener que elegir bando, cuando no pertenezco a ninguno, hace unos años que acepté que ni tengo tribu, ni yo era aquello para lo que me había entrenado. Porque ¿qué sentido tiene regirse de forma binaria?

Cada día, borró más tuits antes de públicarlos, respondiendo a alguien que tuitea algo bajo su realidad. Aunque, se me sigue escapando cuestionar al personaje de turno que está inflando su marca personal pisando a otros. Empieza a ser divertido no contestar, tan solo leer y observar cómo cada uno pone en evidencia su ser.

Al final, quien se lleva un mal rato prejuzgádoos soy yo, y cada día soy más consciente que carece de sentido hacerme mala sangre por algo que has dicho, con la intención que tengas. Es más divertido, decretar acciones que alineadas a mi ser, se van subiendo a mi escenario de juego.

Como me recuerda Rafa Martinez-Cortiña un tuit de Vala Afshar, «la capacidad de escuchar, sin interrumpir, y con la intención de aprender, es un superpoder».

GO!