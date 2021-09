Obligan a madres solteras a revelar su intimidad sexual si quieren cobrar prestaciones sociales

- Publicidad-

Una mujer latina, joven y madre soltera tenía un trabajo de contable en una pequeña empresa de la capital de Nuevo México cuando, por culpa de la pandemia, fue despedida. Para colmo de mala suerte, un incendio destruyó el edificio donde vivía, lo que la obligó a vivir, junto a su pequeña hija de 16 meses, en un motel que le costaba 400 dólares a la semana. Lo había perdido todo. Por esa razón decidió acercarse a pedir asistencia social.

Ella esperaba, más que una ayuda económica, que le hacía mucha falta, un apoyo por parte de las autoridades para conseguir un nuevo trabajo, tal y como está establecido en las leyes de Nuevo México. Sin embargo, cuando se sentó frente al asistente social, le sorprendió que el funcionario estuviera obsesionado con una cosa: «¿Quién era el padre biológico de su hija?». La joven se negó a dar esos datos tan personales y que nada tenían que ver con su solicitud. Sin embargo, el funcionario insistió en tono amenazante: «Si no me da el nombre, no hay asistencia social».

En concreto, si quería una pequeña cantidad 357 dólares al mes para ayudar a pagar la cuenta del motel y reemplazar las pertenencias que había perdido en el incendio, estaba obligada a enumerar las direcciones actual y anterior del padre de su bebé; la dirección de su anterior empleador; la marca, modelo, año, color y número de matrícula de su vehículo y el estado donde se registró; su número de cuenta bancaria; cualquier bien inmueble u otros activos que pudiera tener; y las direcciones de su madre, padre y otros familiares y amigos. También se le pidió que proporcionara, bajo pena de perjurio, la fecha en que creía que se quedó embarazada y por qué creía que esa era la fecha correcta.

Como la mujer se negó a desvelar el nombre del padre de su hija y la fecha en la que se quedó embarazada, el Estado le redujo la prestación de 357 a 268 dólares y tiene la amenaza de quedarse sin ella.

Para las madres que luchan en Nuevo México, un estado que a menudo ocupa el último lugar en los Estados Unidos en pobreza y bienestar infantil, es situación, que es un requisito federal para obtener la asistencia social, significa que deben renunciar a las ayudas que necesitan desesperadamente para sus hijos o arriesgarse a complicar lo que a menudo son situaciones personales muy violentas, a veces relacionadas con abusos sexuales.

Es humillante para las madres solteras y, a veces, aterrador, que funcionarios públicos les interrogaran sobre su intimidad sexual en pequeñas salas de entrevistas, solo para obtener una forma básica de ayuda gubernamental. A algunos se les llegó, incluso, a pedir que sometieran a sus hijos a pruebas de ADN para poder encontrar al padre biológico y, así, recibir las ayudas sociales.

Muchas de estas mujeres tienen miedo a la violencia de género o el abuso emocional si nombran a los padres a las autoridades, ya que ha habido muchos casos en los que los padres habían amenazado con tomar represalias matando o secuestrando a la madre o al hijo.

Para muchas madres, sin embargo, el daño es más sutil: los padres pueden tomar represalias reteniendo el apoyo informal, como dinero en efectivo, regalos para los niños o ayuda para cuidarlos.