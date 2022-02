Núñez está muerto pero no se lo cuenten

- Publicidad-

La crisis del PP va sumando cadáveres políticos cada día. Al de Teodoro García Egea, se suma el de Pablo Casado –por mucho que sea un entierro en diferido- y vendrán muchos más. Algunos están ya muertos pero no lo saben. Viven felices en su mundo, alguno dirá que de rata de cloaca, sin pensar en que son el objetivo próximo. Algún diputado o diputada, incluyendo aquellos que han sido muy críticos con el presidente del PP; algún dirigente regional que respira porque Casado ya no contaba con él; o quien propició todo esto, están ya en el punto de mira de los nuevos dirigentes.

No hará falta, en algún caso actuar directamente, ya se lo afinarán los tribunales o caerán pasto del desastre electoral. De hecho hay regiones, alcaldías o diputaciones que no se cuenta con ganarlas y se dan por bien perdidas. Entre estas que se dan por perdidas, no por falta de punch sino porque el dirigente que ha dejado Casado no es más incapaz, por decirlo finamente, porque no entrena está Castilla La Mancha. Sí, Alberto Núñez Feijóo le ha puesto la cruz a Francisco Núñez. Y no sólo por incapaz sino por traidor.

El filtrador pillado

Resulta, como cuentan en El confidencial y ha explicado ayer Ana Isabel Abéngozar (viceportavoz del PSOE en las Cortes manchegas), que mientras estaban reunidos los barones regionales hace dos días con Casado, en un momento de la reunión se percataron que todo lo que iban contando estaba siendo publicado. Tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Juan Manuel Moreno Bonilla pidió explicaciones a Casado por si estaban grabando la reunión o algo por el estilo. El “presidente cadáver en cuerpo presente del PP” aseguró que no. Entre otras cuestiones porque seguramente le perjudicaría que se supiese que, en ese momento, aún tenía la intención de presentarse a las primarias peperas.

‼️ Los propios compañeros de #Núñez le señalan como el filtrador de la reunión en la sede del #PP.



🗣️ Abengózar:



"En #CLM no nos sorprende, conocemos su deslealtad, lo vimos durante los peores momentos de pandemia".



📹👇 pic.twitter.com/vEpQtJyfEr — PSOE de Castilla-La Mancha (@pscmpsoe) February 24, 2022

Todas las miradas se volvieron hacia el presidente del PP de Castilla La Mancha que llevaba toda la reunión enfrascado con su teléfono móvil. De hecho era el único que no paró de utilizarlo. Otros miraban qué se contaba –sin teclear- o cuestiones propias de quienes tienen responsabilidades de gobierno. Francisco Núñez había sido descubierto como el traidor, el topo, el mierdecilla que estaba contando a la prensa lo que pasaba dentro. ¿Seguro?, pueden preguntarse. Sí, porque en el momento en que pusieron todos los móviles encima de la mesa ya no hubo más filtraciones. Había enfadado el imitador de Casado a dos de los grandes popes del PP. Al salir de la reunión llevaba ya la cruz de señalado en la espalda.

Se declara ayusista y morenista cuando todo el PP aclama a Feijóo

Y como tiene poca capacidad política… ¡Perdón! Como carece de una inteligencia mínima para estar en el cargo que tiene, tras pasar muchos días callado; casi escondido; acojonado por lo que se venía (ya no está su valedora María Dolores Cospedal para protegerle); no se le ocurre otra cosa que salir en tromba contra quien le ha mantenido en el cargo pese a la tremenda derrota que sufrió frente a Emiliano García Page. Primero, exigiendo la convocatoria de un congreso extraordinario cual rata que se baja del barco y, segundo, declarando su amor por Isabel Díaz Ayuso y Moreno Bonilla. ¿No había alguien al lado para decirle “¡Tápate Paco! Que van a poner a Feijóo y no se sabe cómo se van a dar las cosas”?

No debía haberlo o es tan simple como él. Si ya se estaba pensando en la ejecutiva del PP en cambiarle –sonaba la RoRo (Rosa Romero, que se ha cuidado bastante)-, tras lo dicho y las filtraciones a Feijóo le ha quedado claro. No sólo ha Feijóo sino a Moreno Bonilla y a López Miras. Decir que se sigue la estela política de Moreno o Ayuso, que no han logrado ni una mayoría absoluta, y no de Feijóo, cuando ya se había decidido que sería el próximo presidente por aclamación, es de ser muy corto. Si se le suma que en Castilla La Mancha ya defendió la privatización de la Sanidad o que se quite alimentos a las personas discapacitadas que están solas, o que va a construir colegios e institutos a 50.000 euros… pues normal que en su tierra le tengan por idiota. ¡¡¡Si es que ha insultado hasta a la Guardia Civil!!!

Está muerto pero no se lo digan

Como político con responsabilidades Núñez ya está muerto. El finiquito está firmado de puño y letra de Feijóo y Elías Bendodo en la planta séptima de la calle Génova 13. Van a esperar, si no hace otra trapisonda de las suyas en este tiempo, a que Page le mande al ostracismo. Salvo que las encuestas mostrasen que Vox sobrepasa al PP en la región, le tendrán como tonto útil hasta que recompongan el partido en La Mancha. Porque Feijóo le tiene alguna guardada a Cospedal de hace un tiempo y mandará a sus huestes para hacer un trabajo fino de purga.

Aunque esté muerto no se lo digan. Hagan ese favor. Va a ser muy gracioso verle cambiar de opinión cada quince minutos. Imaginen que a Ayuso la empuran en los tribunales (con el beneplácito de la nueva dirección del PP) mientras Núñez canta su amor por ella (que igual tiene esa debilidad y no se sabe porque las parafilias de cada quien no son de interés público). O ver esa cara cuando hasta en su pueblo gane Vox dejando al PP en cuadro. O esperar, ahora que ya se han cargado a Casado, si se va a quitar la barba y a vestir como Feijóo. Va a ser divertido de ver.